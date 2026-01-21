Venezuela: actualizaciones recientes y qué dijo Trump esta semana sobre María Corina Machado y la transición

En las últimas horas, Donald Trump modificó su postura pública respecto al conflicto en Venezuela y se mostró abierto a la posibilidad de que María Corina Machado participe del gobierno. Además, el presidente de Estados Unidos enfrenta complicaciones en el sector petrolero del país sudamericano, en un contexto de inestabilidad tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump abre la puerta a un rol político de María Corina Machado

El mandatario estadounidense expresó un cambio de postura con respecto a la ganadora del premio Nobel de la Paz. En una conferencia de prensa del pasado martes, mencionó explícitamente la posibilidad de que Machado se involucre en la situación de Venezuela.

Donald Trump elogió a María Corina Machado durante una conferencia de prensa Daniel Torok / The White House

Según Reuters, Trump se refirió a la situación del país sudamericano y cómo ha sido ahora la coordinación de EE.UU. con las autoridades locales, tras la detención de Maduro. “Estoy enamorado de Venezuela. Trabajaron con nosotros tan bien”, señaló. En ese sentido, aseguró que las charlas con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, permitieron una cooperación fluida.

Luego, habló sobre Machado, quien días antes le había entregado su reconocimiento recibido con el Nobel: “Una increíblemente amable mujer hizo una cosa muy increíble”. En esa línea, el presidente estadounidense expresó públicamente que podría involucrarla en la situación de Venezuela. “Hablamos con ella y quizás la podamos involucrar de alguna manera. Me encantaría hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, dijo Trump.

Aunque mencionó a Machado, Trump destacó la colaboración con Delcy Rodríguez en Venezuela Ariana Cubillos - AP

Estas declaraciones representan un cambio con respecto a la posición que Trump había adoptado inicialmente. En primera instancia, había rechazado la posibilidad de que Machado asumiera el mando de Venezuela y parecía cerrar la puerta a una participación en cualquier rol. “Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", sostuvo el pasado 3 de enero, día de la captura de Maduro.

El problema del petróleo venezolano que complica a Trump

De acuerdo con un informe de The New York Times, el republicano encontró un panorama más complicado de lo que esperaba en este ámbito tras la captura de Maduro.

A partir de las reuniones que mantuvo con empresas energéticas estadounidenses, se topó con cierta resistencia a realizar inversiones en el país sudamericano. La principal razón que mencionaron fueron algunos “desafíos” que supone la situación del petróleo en Venezuela en materia logística.

Por otro lado, los empresarios también expresaron algunas dudas sobre la estabilidad política en el territorio venezolano a largo plazo, a pesar de la colaboración actual de Rodríguez con el gobierno estadounidense.

Trump encontró una situación más difícil de la esperada con respecto al petróleo en Venezuela Julia Demaree Nikhinson - AP

El pedido de María Corina Machado por la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Mientras tanto, la referente política venezolana se refirió al caso de la activista iraní, quien ganó el Nobel de la Paz en 2023 y fue detenida el pasado 12 de diciembre. En una publicación que realizó en su cuenta de X, pidió por su libertad.

“Narges ha dedicado su vida a la defensa de la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres, y ha pagado un altísimo precio por su compromiso con la libertad. Su voz se ha convertido en un símbolo de fortaleza para quienes en Irán y en todo el mundo resisten la represión y el silencio impuesto por regímenes totalitarios”, escribió Machado.

Además de reconocer su militancia, cerró con un mensaje de esperanza: “Narges, no estás sola. Tu coraje inspira a millones en todo el mundo. La justicia y la libertad triunfarán en Irán y en Venezuela".