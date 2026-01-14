Iban en un Chevrolet 2008 y la CBP les incautó un cargamento ilegal valorado en más de US$550 mil

Con el inicio de 2026, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos continúan con acciones de control, y ya realizaron la primera incautación de un cargamento de narcóticos ilegales. Durante un operativo desarrollado en Brownsville, en Texas, las autoridades retuvieron paquetes valorados en más de 550 mil dólares.

La incautación de CBP de un cargamento ilegal valorado en más de US$550 mil

Asignados al Puente Internacional Gateway, los agentes de la CBP realizaron una operación rutinaria el 8 de enero. Durante este procedimiento, detuvieron a una ciudadana mexicana de 29 años que solicitó entrar a Estados Unidos en un Chevrolet 2008, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Los agentes de la CBP encontraron dentro del Chevrolet 2008 varios paquetes ocultos CBP - CBP

Tras una inspección primaria, el vehículo fue remitido a la revisión secundaria de la CBP para un examen más detallado. En este área, los oficiales se apoyaron en la ayuda de una unidad canina y un sistema de inspección no intrusiva y descubrieron paquetes ocultos dentro del vehículo.

Posteriormente, retiraron el cargamento, que contenía un total de 18,7 kilogramos de presunta cocaína, con un valor estimado en el mercado ilegal de US$551.041.

“Como lo demuestra claramente esta incautación, nuestros oficiales de primera línea de la CBP trabajan con diligencia en el desempeño de sus funciones, y sus esfuerzos lograron esta importante interceptación de narcóticos”, manifestó el director del puerto, Tater Ortiz, del Puerto de Entrada de Brownsville.

Al terminar el operativo, los funcionarios confiscaron los narcóticos junto con el vehículo. Además, entregaron a la conductora a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), quienes abrieron una investigación criminal.

Los oficiales de la CBP entregaron al conductor a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional Flickr/ICE - Flickr/ICE

Las operaciones de detención de CBP en lo que va del 2026 en EE.UU.

Si bien el año comenzó hace menos de dos semanas, los agentes fronterizos ya llevaron a cabo varios arrestos. Según figura en su página web oficial, hasta el momento realizaron las siguientes operaciones:

7 de enero: oficiales interceptaron a un ciudadano mexicano que llegó al Puente Juárez-Lincoln acompañado por una ciudadana estadounidense. Al revisar su GMC Denali 2022, descubrieron dentro tres loros de cabeza roja ocultos entre las pertenencias del pasajero . Arrestaron tanto al conductor como a su acompañante.

oficiales interceptaron a un ciudadano mexicano que llegó al Puente Juárez-Lincoln acompañado por una ciudadana estadounidense. Al revisar su GMC Denali 2022, . Arrestaron tanto al conductor como a su acompañante. 8 de enero: agentes detuvieron en el Puente Internacional Gateway a Javier Arturo Ríos, ciudadano estadounidense de 49 años. Al utilizar la verificación biométrica y bases de datos federales de las fuerzas del orden, comprobaron su identidad y descubrieron que tenía una orden de arresto vigente por agresión sexual e indecencia con un menor. Fue puesto bajo custodia y entregado a la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron.

agentes detuvieron en el Puente Internacional Gateway a Javier Arturo Ríos, ciudadano estadounidense de 49 años. Al utilizar la verificación biométrica y bases de datos federales de las fuerzas del orden, comprobaron su identidad y descubrieron que con un menor. Fue puesto bajo custodia y entregado a la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron. 10 de enero: arrestaron en el Puente Internacional Anzalduas a Antonio Ford, un ciudadano estadounidense de 23 años procedente de McIntyre. Una vez en prisión preventiva, los oficiales usaron la verificación biométrica para confirmar su identidad junto con la orden de arresto vigente de la Oficina del Sheriff del Condado de Johnston. Era buscado desde julio de 2025, acusado de 10 cargos de explotación sexual infantil.

En el inicio de 2026, la CBP ya realizó varios arrestos en la frontera, todos ellos en Texas American Immigration Council

Las intercepciones de CBP en EE.UU. durante los últimos meses

Desde que comenzó el año fiscal 2026, en octubre, los agentes también llevaron a cabo varias operaciones que resultaron en la incautación de narcóticos. De acuerdo con las estadísticas disponibles en su página web, retuvieron:

Marihuana: 47.000 libras (21.000 kg).

(21.000 kg). Metanfetamina: 32.000 libras (14.515 kg).

(14.515 kg). Cocaína: 14.100 libras (6395 kg).

(6395 kg). Fentanilo: 2500 libras (1133 kg).

(1133 kg). Heroína: 623 libras (282 kg).

(282 kg). Otras drogas: 8400 libras (3810 kg).