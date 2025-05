Victoria para el DHS de Kristi Noem: qué dice el fallo en el caso de intercambio de datos con el IRS

Un tribunal federal en Washington falló a favor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en una causa que buscaba frenar un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el organismo liderado por Kristi Noem. El fallo rechazó un intento por bloquear el uso de información fiscal en investigaciones migratorias. Esta decisión representa un paso clave para la administración de Donald Trump en su estrategia de deportaciones masivas.

Un acuerdo bajo la lupa judicial: qué paso entre el DHS y el IRS

El caso se centró en un memorando de entendimiento firmado en abril entre el IRS y el DHS, que permitió compartir información fiscal confidencial con el objetivo de ubicar a personas sospechadas de ignorar órdenes de deportación. Varias organizaciones pro inmigrantes iniciaron una demanda para frenar el acuerdo, al considerar que violaba la confidencialidad protegida por las leyes tributarias federales.

Un tribunal falló que el memorando IRS-DHS no viola ley al limitarse a investigaciones penales Pablo Martinez Monsivais - AP

La jueza Dabney Friedrich, designada por Trump en 2017, concluyó que el acuerdo fue redactado cuidadosamente para no violar el código fiscal, dado que se limita a casos bajo investigación criminal, y no para facilitar deportaciones civiles. “El Memorando solo permite compartir información para investigaciones criminales. En este registro limitado, el tribunal no puede asumir que el DHS planea usar la información para procedimientos civiles”, escribió la magistrada en su fallo, citado por el DHS.

El Departamento de Justicia, por su parte, defendió que las solicitudes de información estarán dirigidas exclusivamente a personas bajo investigación penal por desobedecer órdenes de expulsión, y no a quienes simplemente se encuentren en situación migratoria irregular.

La postura del gobierno de Trump: un avance en seguridad

El DHS celebró la resolución como una victoria para el interés público y la eficacia administrativa. En un comunicado atribuido a la subsecretaria Tricia McLaughlin, se reivindicó el enfoque impulsado por la gestión Trump: “Con el liderazgo del presidente Trump, el gobierno finalmente está haciendo lo que debió haber hecho desde el principio: compartir información entre agencias para resolver problemas. Esta decisión es una victoria para el pueblo estadounidense y para el sentido común”.

La información que le brinda el IRS al DHS solo se puede usar para causas criminales, no para procedimientos civiles J. David Ake - AP

En el mismo texto, McLaughlin criticó la administración de Joe Biden por permitir lo que calificó como una “inundación” de migrantes ilegales y por no procesarlos adecuadamente, lo que, según sostuvo, habilitó que muchos desaparecieran del radar de las autoridades.

La funcionaria argumentó que la cooperación entre agencias federales es clave para identificar amenazas criminales, depurar los padrones electorales, y detectar beneficios públicos usados por personas en situación irregular.

Qué permite exactamente el acuerdo IRS-DHS

El convenio firmado entre el IRS y el DHS establece que la agencia tributaria puede compartir información personal para ayudar en investigaciones penales relacionadas con inmigración. Aunque los funcionarios de carrera del Servicio de Impuestos Internos expresaron objeciones legales —y algunos se negaron a firmar el documento— el texto se impulsó desde la cúpula de la administración Trump.

DHS e IRS deberán monitorear estrictamente el uso de información para mantener legalidad del programa Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Según detalló CNN, este intercambio de datos:

Autoriza al DHS a solicitar al IRS la confirmación de domicilios de personas sospechadas de eludir deportaciones.

Permite el uso de la información fiscal solo en el marco de investigaciones criminales, no para procedimientos civiles.

Se basa en una excepción legal específica dentro del código fiscal que habilita este tipo de colaboraciones en contextos penales.

La jueza Friedrich dejó asentado que el acuerdo, en su redacción actual, no vulnera la ley. Sin embargo, advirtió que tanto el DHS como el IRS deberán cumplir estrictamente con los límites del marco legal.