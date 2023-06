Adamari Lopez sueña con un radical cambio de look y lo consultó con sus seguidores

escuchar

Adamari López interactúa en redes constantemente con sus fans, no solo para revelarles los últimos acontecimientos sobre su vida privada, sino también para consultarles varias de sus decisiones. Su cambio de look no fue la excepción. En una de sus últimas publicaciones de redes sociales, la conductora de televisión bromeó sobre cuál era el proceso para hacerse algo nuevo en el cabello junto con su estilista, y cómo quería teñírselo. Sus seguidores le dijeron qué opinaban sobre el procedimiento.

La protagonista de Amigas y rivales (2001) publicó un video de una parodia que hizo junto a su peluquero, Fabián Tamayo. Ambos interpretaron un audio del comediante puertorriqueño Luis Raúl, donde se habla de cómo a veces los clientes de la peluquería quieren hacerse cambios radicales e imposibles y, aun así, el experto en cabello les dice que sí, aunque piensa lo contrario.

En el clip aparece Adamari diciéndole a Tamayo que desea teñirse la melena con un balayage, mientras le muestra la fotografía de una modelo con cabellera larga y rubia como inspiración. El estilista hace una expresión de desaprobación, con la que da a entender que el proceso para que quede igual sería complicado porque López tiene el cabello castaño y corto. “¿Cómo le digo a esta mujer que ni volviendo a nacer ella se va a ver como en esta foto?”, imita el audio Fabián.

Adamari López hizo un video para evidenciar lo difícil que sería hacerse un cambio de look radical @adamarilopez/Instagram

“Por favor, ¿le dicen a @fabiantamayo que me deje así? No es tan difícil... ¿o sí? Mandándote besos al cielo Luis Raúl, nunca olvidaremos tu buen sentido del humor. A propósito, les juro que cualquier parecido (con la interacción que tuvieron ella y Tamayo en el video) es pura coincidencia”, aseguró la también actriz en su posteo.

Sus fans rieron en las redes y opinaron acerca del nuevo look que pretendía hacerse: “Es fácil dejarte así”; “No eres plástica, eres naturalmente hermosa; “Le diré a mi peluquero que se prepare porque en estos días le llego con una fotito como esa”; “Con Fabián estás en buenas manos, te dejará igual”; “Tú no necesitas cambios para ser bella”.

Los procedimientos estéticos de Adamari López

Un cambio de look capilar no es lo único que la empresaria hace para verse fantástica durante este verano en Miami. Adamari tiene como rutina básica otros procedimientos que la ayudan a mantener la piel en buen estado y a que siempre luzca radiante y tersa. En su cuenta de Instagram ha publicado en varias ocasiones cómo asiste casi semanalmente a un centro de belleza para aplicarse carboxiterapia.

Adamari López asiste constantemente a realizarse carboxiterapia @adamarilopez/Instagram

Al parecer, se trata de una técnica con la que se infiltra dióxido de carbono bajo la piel a través de pequeñas inyecciones. Esto provoca que se “aclare la piel, bajen las arruguitas, mejore la textura y se cierren los poros para dar brillo a la epidermis, oxigenarla... Tiene el efecto del microneedling y los peeling, pero es carboxiterapia, una tecnología que estamos tratando en Estados Unidos”, explicó quien realizaba el procedimiento.

LA NACION