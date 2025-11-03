Elecciones en Virginia: hasta qué hora se puede ir a votar el martes 4 de noviembre

El estado de Virginia celebrará las elecciones generales el próximo 4 de noviembre, cuando los ciudadanos habilitados podrán elegir gobernador, vicegobernador, fiscal general, miembros de la Cámara de Delegados y cargos locales. De cara a la jornada electoral, el Departamento de Elecciones definió los plazos y horarios para ejercer el derecho al voto, lo que incluye la opción anticipada de sufragio.

Calendario electoral y horarios para votar en Virginia

El martes 4 de noviembre de 2025, los ciudadanos que se hayan registrado participarán en las elecciones generales estatales. Las urnas abrirán a las 6 hs y cerrarán a las 19 hs, según el cronograma oficial del Departamento de Elecciones de Virginia.

Los comicios en Virginia cerrarán a las 19 hs del martes 4 de noviembre Freepik

El organismo electoral recordó que el 1° de noviembre hasta las 17 hs será el último día habilitado para emitir el voto anticipado en persona, mientras que las boletas enviadas por correo deberán entregarse y sellarse antes del cierre de los comicios generales.

La fecha límite para registrarse como sufragista o actualizar un registro existente en línea finalizó el viernes 24 de octubre de 2025. Aquellos que completaron este trámite antes del cierre podrán emitir una boleta regular durante los comicios.

¿Existe una posibilidad de registrarse el mismo día de las elecciones para votar en Virginia?

A pesar de que el registro tradicional ya concluyó, la legislación estatal permite el registro de personas el mismo día de los comicios. Este procedimiento está disponible desde 2022 y puede realizarse tanto durante el período de votación anticipada como el día de las elecciones.

Los ciudadanos que se inscriban después del 24 de octubre deberán emitir una boleta provisional, un mecanismo que se utiliza cuando el personal en los comicios no puede verificar de inmediato la elegibilidad de la persona en el lugar de sufragio. Esta modalidad no se contabilizan automáticamente: primero deben ser revisadas y aprobadas por la junta electoral local, que valida la información antes de sumarlas al recuento final.

Este sistema busca garantizar que ninguna persona elegible quede excluida por haber perdido la fecha límite de registro, a la vez que preserva la integridad del proceso mediante controles posteriores.

Quienes no se hayan registrado antes del 24 de octubre, tienen la posibilidad de emitir una boleta provisional Freepik

Cómo verificar el lugar de votación en Virginia

Para conocer el centro de votación correspondiente, los residentes de Virginia pueden acceder al Portal Ciudadano del Departamento de Elecciones. Allí, al ingresar la dirección completa y el código postal de residencia, es posible obtener la ubicación del recinto donde deben sufragar el 4 de noviembre, los puntos habilitados para la opción anticipada y la información de las boletas del distrito.

El portal también permite consultar el estado del registro, solicitar el voto en ausencia por correo y revisar el historial de participación. Todos los formularios disponibles en la plataforma deben completarse en inglés. Si se presentan en otro idioma o después de la fecha límite, el procesamiento podría demorarse o quedar pendiente hasta después de los comicios.

En caso de que el registro se encuentre cerrado o que el período para solicitar una boleta en ausencia haya finalizado, la solicitud se procesará posteriormente, una vez concluida la elección.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse y votar en Virginia?

La ley electoral de Virginia establece una serie de condiciones para inscribirse como votante y participar en los comicios estatales. Entre los principales requisitos se incluyen:

Residencia : el solicitante debe tener domicilio en el estado.

: el solicitante debe tener domicilio en el estado. Ciudadanía : solo los ciudadanos de Estados Unidos pueden registrarse.

: solo los ciudadanos de Estados Unidos pueden registrarse. Edad : se requiere tener al menos 18 años cumplidos para la fecha de la elección.

: se requiere tener al menos 18 años cumplidos para la fecha de la elección. Registro único : no estar inscrito ni emitir voto en otro estado.

: no estar inscrito ni emitir voto en otro estado. Capacidad legal : no haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

: no haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal. Antecedentes penales: quienes hayan sido condenados por delitos graves deberán contar con la restauración de sus derechos civiles por parte del gobernador antes de registrarse nuevamente.

El estado no requiere que los sufragistas se registren por afiliación partidaria. Cualquier persona que cumpla con las condiciones establecidas puede inscribirse a través de los canales habilitados por el Departamento de Elecciones.

Abigail Spanberger y Winsome Earle-Sears se enfrentan en las elecciones a gobernadora en Virginia el 4 de noviembre abigailspanberger.com/winsomeforgovernor.com

¿Quiénes son las candidatas a gobernadora? Abigail D. Spanberger vs. Winsome Earle-Sears

En la carrera por la gobernación compiten Abigail D. Spanberger, representante del Partido Demócrata, y Winsome Earle-Sears, actual vicegobernadora republicana. Ambas aspirantes buscan suceder a Glenn Youngkin.

Spanberger, con experiencia en la Cámara de Representantes, orientó su campaña hacia temas vinculados con la gestión pública y el consenso político. Por su parte, Earle-Sears aspira a convertirse en la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de gobernadora del estado, apoyada en una plataforma centrada en políticas económicas conservadoras y posiciones firmes en asuntos sociales.

En paralelo, se renovará el puesto de fiscal general, además de los miembros de la Cámara de Delegados, quienes representan los diferentes distritos del estado. También habrá elecciones municipales para cargos locales, que varían según la jurisdicción.