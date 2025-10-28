Quién va ganando en Virginia, ¿Spanberger o Winsome Earle-Sears? Lo que dicen las encuestas este martes 28 de octubre 2025

El sondeo más reciente, elaborado por A2 Insights entre el 24 y el 26 de octubre, confirmó la tendencia a favor de la demócrata con una diferencia de ocho puntos: 54% a 46%. De acuerdo con este estudio, Spanberger dominó el voto femenino (60% a 39%) y entre los menores de 40 años (58% a 42%), mientras que Earle-Sears mantuvo su fortaleza entre los hombres (52% a 47%) y los votantes blancos (54% a 45%).

Entre los electores independientes, un grupo clave en Virginia, la ventaja fue de 54% a 42% para Spanberger, lo que refleja una consolidación de su base centrista. Además, el sondeo mostró que tuvo un apoyo casi unánime dentro de su partido (98%) y que solo un 7% de los republicanos consideró votar por ella.