Quién va ganando en Virginia, ¿Spanberger o Winsome Earle-Sears? Lo que dicen las encuestas este martes 28 de octubre 2025
Los sondeos muestran un panorama favorable para la demócrata, quien domina la contienda en lugares y sectores clave; sin embargo, la ventaja es poca y ambas tienen chance de ganar
A solo una semana para las elecciones para gobernador en Virginia, las encuestas coinciden en una tendencia clara: la demócrata Abigail Spanberger mantiene la ventaja frente a la republicana Winsome Earle-Sears. Sin embargo, los márgenes varían según cada estudio y las diferencias entre segmentos de votantes revelan un escenario competitivo.
La encuesta de A2 Insights confirma la ventaja de Spanberger
El sondeo más reciente, elaborado por A2 Insights entre el 24 y el 26 de octubre, confirmó la tendencia a favor de la demócrata con una diferencia de ocho puntos: 54% a 46%. De acuerdo con este estudio, Spanberger dominó el voto femenino (60% a 39%) y entre los menores de 40 años (58% a 42%), mientras que Earle-Sears mantuvo su fortaleza entre los hombres (52% a 47%) y los votantes blancos (54% a 45%).
Entre los electores independientes, un grupo clave en Virginia, la ventaja fue de 54% a 42% para Spanberger, lo que refleja una consolidación de su base centrista. Además, el sondeo mostró que tuvo un apoyo casi unánime dentro de su partido (98%) y que solo un 7% de los republicanos consideró votar por ella.
El informe también abordó otros indicadores políticos. El gobernador saliente Glenn Youngkin obtuvo un 51% de aprobación frente a un 46% de desaprobación, mientras que el presidente Donald Trump registró un balance negativo con un 44% de apoyo y un 55% de rechazo. Estos datos, según los analistas de A2 Insights, explican en parte la ventaja sostenida de Spanberger en los últimos días de campaña.
La ventaja de nueve puntos de Spanberger, según Suffolk University
Un estudio de Suffolk University, que se realizó entre el 19 y el 21 de octubre, indicó que Abigail Spanberger lidera la contienda con un 52% de intención de voto frente al 43% de Winsome Earle-Sears, una diferencia de nueve puntos.
Según el análisis del Suffolk University Political Research Center, la ventaja se sostuvo tanto a nivel estatal como en la ciudad de Chesapeake, considerada un termómetro electoral del estado. En ese distrito, la diferencia fue más estrecha: 49% contra 46%.
La encuesta mostró que Spanberger logró una brecha importante entre las mujeres, con una ventaja de 57% a 38%, mientras que entre los hombres la distancia prácticamente desapareció (49% a 48%). En cuanto a la composición racial, la demócrata se impuso ampliamente entre los votantes afroamericanos (87% a 9%) y quedó rezagada entre los votantes blancos (46% a 52%).
Los independientes también marcaron la diferencia: un 57% declaró apoyo a Spanberger, frente al 32% que respaldó a Winsome Earle-Sears.
Spanberger también lidera la encuesta de Christopher Newport University
El Wason Center de Christopher Newport University publicó su encuesta, hecha entre el 21 y el 23 de octubre, y colocó a Spanberger siete puntos arriba de Earle-Sears (50% a 43%). Según el estudio, solo un 6% de los consultados permanecía indeciso. Este trabajo también confirmó la polarización del electorado, con una clara división por género, edad y nivel educativo.
De acuerdo con el Wason Center, Spanberger retuvo el 97% del voto demócrata, superó a Earle-Sears entre los independientes (48% a 42%) y logró una amplia ventaja entre las mujeres (57% a 37%) y los votantes afroamericanos (84% a 6%). En cambio, la actual vicegobernadora republicana se impuso entre los hombres (51% a 43%) y los electores blancos (54% a 33%).
Las preocupaciones principales de los votantes fueron la inflación y el costo de vida (18%), seguidas por las amenazas a la democracia (18%), el sistema de salud (11%) y la inmigración (9%).
En la medición legislativa, el Partido Demócrata conservó una ventaja de ocho puntos en la intención de voto para la Cámara de Delegados, lo que podría beneficiar la campaña de Spanberger hacia el cierre del ciclo electoral.
Las últimas encuestas en Virginia: un patrón consistente
En el conjunto de los seis sondeos más recientes publicados entre el 16 y el 26 de octubre, Abigail Spanberger lideró en todos. Aunque las diferencias variaron, ninguna encuesta ubicó a Earle-Sears por encima de su rival demócrata.
- State Navigate (17 al 20 de octubre): Spanberger +13 (55%-42%)
- Washington Post/George Mason University (16 al 20 de octubre): Spanberger +12 (54%-42%)
- Suffolk University (19 al 21 de octubre): Spanberger +9 (52%-43%)
- Quantus Insights (19 al 21 de octubre): Spanberger +5 (51%-46%)
- Christopher Newport University (21 al 23 de octubre): Spanberger +7 (50%-43%)
- A2 Insights (24 al 26 de octubre): Spanberger +8 (54%-46%)
Más notas de Elecciones en Estados Unidos
Seguí leyendo
Diferencias. Salario mínimo en Nueva York y Nueva Jersey en octubre 2025
Precauciones. Para evitar al ICE en Florida: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera
En latinos. Buenas noticias para los trabajadores en California: el beneficio de Gavin Newsom que impacta en la construcción
- 1
Qué pasará con las ventas de autos 0km tras las elecciones
- 2
Reacción positiva: escaló la soja en el mercado internacional y cerró en el precio más alto de los últimos cuatro meses
- 3
Famosos, empresarios, “casta” de Pro y amigos de Milei: quiénes formarán los bloques libertarios del Congreso
- 4
Los factores del triunfo de Javier Milei