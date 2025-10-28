LA NACION
Quién va ganando en Virginia, ¿Spanberger o Winsome Earle-Sears? Lo que dicen las encuestas este martes 28 de octubre 2025

Los sondeos muestran un panorama favorable para la demócrata, quien domina la contienda en lugares y sectores clave; sin embargo, la ventaja es poca y ambas tienen chance de ganar

Abigail Spanberger lidera las encuestas en Virginia sobre Winsome Earle-Sears
A solo una semana para las elecciones para gobernador en Virginia, las encuestas coinciden en una tendencia clara: la demócrata Abigail Spanberger mantiene la ventaja frente a la republicana Winsome Earle-Sears. Sin embargo, los márgenes varían según cada estudio y las diferencias entre segmentos de votantes revelan un escenario competitivo.

La encuesta de A2 Insights confirma la ventaja de Spanberger

El sondeo más reciente, elaborado por A2 Insights entre el 24 y el 26 de octubre, confirmó la tendencia a favor de la demócrata con una diferencia de ocho puntos: 54% a 46%. De acuerdo con este estudio, Spanberger dominó el voto femenino (60% a 39%) y entre los menores de 40 años (58% a 42%), mientras que Earle-Sears mantuvo su fortaleza entre los hombres (52% a 47%) y los votantes blancos (54% a 45%).

Entre los electores independientes, un grupo clave en Virginia, la ventaja fue de 54% a 42% para Spanberger, lo que refleja una consolidación de su base centrista. Además, el sondeo mostró que tuvo un apoyo casi unánime dentro de su partido (98%) y que solo un 7% de los republicanos consideró votar por ella.

La ventaja de nueve puntos de Spanberger, según Suffolk University

Un estudio de Suffolk University, que se realizó entre el 19 y el 21 de octubre, indicó que Abigail Spanberger lidera la contienda con un 52% de intención de voto frente al 43% de Winsome Earle-Sears, una diferencia de nueve puntos.

Suffolk University: Abigail Spanberger lidera la intención de voto sobre Winsome Earle-Sears, 52% a 43%
Según el análisis del Suffolk University Political Research Center, la ventaja se sostuvo tanto a nivel estatal como en la ciudad de Chesapeake, considerada un termómetro electoral del estado. En ese distrito, la diferencia fue más estrecha: 49% contra 46%.

Spanberger también lidera la encuesta de Christopher Newport University

El Wason Center de Christopher Newport University publicó su encuesta, hecha entre el 21 y el 23 de octubre, y colocó a Spanberger siete puntos arriba de Earle-Sears (50% a 43%). Según el estudio, solo un 6% de los consultados permanecía indeciso. Este trabajo también confirmó la polarización del electorado, con una clara división por género, edad y nivel educativo.

Christopher Newport University: el sondeo colocó a Spanberger siete puntos arriba de Earle-Sears (50% a 43%)
De acuerdo con el Wason Center, Spanberger retuvo el 97% del voto demócrata, superó a Earle-Sears entre los independientes (48% a 42%) y logró una amplia ventaja entre las mujeres (57% a 37%) y los votantes afroamericanos (84% a 6%). En cambio, la actual vicegobernadora republicana se impuso entre los hombres (51% a 43%) y los electores blancos (54% a 33%).

Las últimas encuestas en Virginia: un patrón consistente

En el conjunto de los seis sondeos más recientes publicados entre el 16 y el 26 de octubre, Abigail Spanberger lideró en todos. Aunque las diferencias variaron, ninguna encuesta ubicó a Earle-Sears por encima de su rival demócrata.

