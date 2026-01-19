Las primeras órdenes firmadas por la gobernadora de Virginia con la promesa de “reducir costos de vivienda”

El pasado sábado 17 de enero, Abigail Spanberger se convirtió en la primera mujer gobernadora de Virginia al asumir el cargo en una celebración frente al Capitolio estatal. Durante la misma jornada, firmó varias órdenes ejecutivas que se centran en mejorar la asequibilidad del estado mediante la reducción de los costos de la vivienda, promover la igualdad de oportunidades y otros focos de su política.

Las primeras órdenes de Spanberger para bajar el costo de la vivienda en Virginia

En el marco de su asunción como gobernadora, Spanberger firmó diez órdenes ejecutivas en el Capitolio del estado de Virginia. Las primeras tres instruyen a los secretarios de gobierno y a todas las agencias del poder ejecutivo a identificar formas de disminuir los gastos de vida de las familias. Además, ordenan revisar las prácticas de regulación y permisos para alentar el desarrollo de construcciones y reducir los costos de vivienda.

La gobernadora de Virginia firmó 10 órdenes ejecutivas en el día de su asunción @SpanbergerForVA

En concreto, según detalló en un comunicado de prensa, las nuevas medidas que buscan disminuir el dinero que gastan los habitantes de Virginia en vivienda:

Directiva de asequibilidad estatal: ordena a los secretarios de gobierno y a todas las agencias del poder ejecutivo que presenten informes, en un plazo de 90 días, a la oficina de Spanberger, para identificar cambios presupuestarios, regulatorios o de políticas inmediatos y viables que reducirían los costos para los virginianos . Las presentaciones deben abordar los ahorros en áreas como vivienda , atención médica, energía, educación, cuidado infantil y gastos básicos (alimentos).

. Las presentaciones deben abordar los , atención médica, energía, educación, cuidado infantil y gastos básicos (alimentos). Revisión del Reglamento de Desarrollo de Vivienda: encarga una revisión integral, interinstitucional, de las regulaciones y prácticas de permisos que afectan el desarrollo de viviendas, con el objetivo de eliminar requisitos innecesarios, agilizar las aprobaciones y flexibilizar las barreras a la producción de casas. También establece una Comisión para el Desbloqueo de la Producción de Viviendas, que asesorará a la gobernadora sobre estrategias para aumentar la oferta de inmuebles.

Al firmar las órdenes, Spanberger sostuvo que estas acciones “marcan la pauta de lo que los virginianos pueden esperar durante los próximos cuatro años: un liderazgo pragmático enfocado en reducir costos y obtener resultados”.

A continuación, agregó para concluir: “Estas órdenes ejecutivas representan los primeros pasos en nuestro trabajo para crear un futuro más sólido, más seguro y, fundamentalmente, más asequible”.

Algunas de las órdenes ejecutivas firmadas por la gobernadora de Virginia se centran en reducir los costos de viviendas y promover la igualdad de oportunidades @SpanbergerForVA

Las órdenes firmadas por la gobernadora de Virginia en su primer día de gestión

Al margen de las dos nuevas medidas centradas en reducir el costo de la vivienda para los virginianos, la gobernadora también firmó otras órdenes ejecutivas:

Grupo de trabajo interinstitucional sobre financiación de la salud: establece una agencia para desarrollar una estrategia de financiamiento unificada para todos los departamentos estatales de la secretaría con el fin de maximizar el financiamiento federal , reducir la duplicación de gastos y fortalecer la infraestructura de atención médica a largo plazo. Se encargará de identificar las iniciativas y los servicios con mayor riesgo de perder fondos, dirigir un inventario y revisión de los procesos de financiamiento y llevar a cabo una revisión del desempeño y la supervisión de las organizaciones de atención médica administrada.

de la secretaría con el fin de , y a largo plazo. Se encargará de identificar las iniciativas y los servicios con mayor riesgo de perder fondos, dirigir un inventario y revisión de los procesos de financiamiento y llevar a cabo una revisión del desempeño y la supervisión de las organizaciones de atención médica administrada. Educación pública de alta calidad: ordena fortalecer los sistemas de instrucción básicos en lectoescritura, matemáticas, rendición de cuentas escolar y evaluación . Enfatiza experiencias educativas inclusivas y de alta calidad para todos los estudiantes, independientemente de su origen.

. Enfatiza experiencias educativas inclusivas y de alta calidad para todos los estudiantes, independientemente de su origen. Evaluación de Impactos Federales: establece el Grupo de Trabajo de Resiliencia Económica para coordinar una respuesta estatal a las reducciones de personal federal , los recortes de fondos, los aranceles y el impacto en la inmigración. También busca proteger el acceso a los programas de Medicaid y SNAP .

, los recortes de fondos, los aranceles y el impacto en la inmigración. También busca . Revisión del proceso de nombramiento de la Junta de Visitantes: encomienda que se revise y evalúe el proceso de nombramiento de miembros de las juntas directivas de la educación superior pública.

de las juntas directivas de la educación superior pública. Autoridad del estado de emergencia: en condiciones estrictas, permite al Jefe de Gabinete y, de ser necesario, a los funcionarios designados declarar el estado de emergencia , activar la Guardia Nacional estatal o certificar la incapacidad temporal de la gobernadora para ejercer sus funciones cuando la funcionaria no esté disponible o se encuentre incapacitada.

, estatal o cuando la funcionaria no esté disponible o se encuentre incapacitada. Autoridad y responsabilidad del Jefe de Estado Mayor: delega facultades de planificación, presupuesto, personal y administración al Jefe de Gabinete del Gobernador .

. Política de igualdad de oportunidades: prohíbe la discriminación en el empleo , los nombramientos, las adquisiciones y los servicios públicos por una amplia gama de características, a la vez que protege a los veteranos y a las personas con discapacidad.

, los nombramientos, las adquisiciones y los servicios públicos por una amplia gama de características, a la vez que protege a los veteranos y a las personas con discapacidad. Aplicación de la ley: deroga la Orden Ejecutiva 47, que exige y alienta a las fuerzas del orden estatales y locales a destinar sus limitados recursos a la aplicación de las leyes federales de inmigración civil.

Abigail Spanberger se convirtió en la primera mujer gobernadora de Virginia tras su triunfo en las elecciones de noviembre @SpanbergerForVA

Cómo fue la asunción histórica de Abigail Spanberger en Virginia

Luego de su contundente triunfo sobre la republicana Winsome Earle-Sears por poco más de 13 puntos porcentuales en las elecciones de noviembre, Spanberger asumió su cargo el sábado para suceder al gobernador Glenn Youngkin.

Junto con la gobernadora, otras dos figuras demócratas prestaron juramento: Ghazala Hashmi, la primera mujer musulmana en ocupar un cargo estatal en Estados Unidos, es la nueva vicegobernadora; Jay Jones se convirtió en el primer fiscal general afroamericano de la jurisdicción.

Desde que Virginia se constituyó como estado en 1776, solo hombres habían ocupado el cargo de gobernador. Además de que su asunción la convierte en la primera gobernadora, también representa el avance del Partido Demócrata a nivel nacional. Un año después de la victoria de Donald Trump en 2024, la oposición ganó 13 escaños en la Cámara de Delegados.

Según afirmó CNN, los demócratas en la legislatura estatal prometieron trabajar con Spanberger para impulsar su agenda. En estos términos figura su objetivo de redibujar los distritos congresionales, como ya ocurrió en California y Texas.