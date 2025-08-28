Adiós green cards, el nuevo plan de la Casa Blanca para contratar trabajadores en EE.UU.: “La tarjeta dorada que viene”
Un funcionario de la administración Trump explicó que habrá cambios que impactarán en la forma en la que se eligen a los beneficiarios de la visa H-1B
- 4 minutos de lectura'
El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, aseguró que la Casa Blanca tiene un nuevo plan para emitir las visas que permiten a las empresas estadounidenses contratar trabajadores especializados, cuestión que impactaría en la emisión de green cards. El funcionario agregó que la nueva “tarjeta dorada” permitirá seleccionar a los mejores.
El nuevo plan de la Casa Blanca que impacta en las visas de trabajo y la residencia permanente
El funcionario federal reveló en una entrevista para Fox News que habrá cambios en el programa de visas H-1B, que permite a empleadores estadounidenses contratar de forma temporal a extranjeros en ocupaciones que requieren conocimientos altamente especializados.
The current H1B visa system is a scam that lets foreign workers fill American job opportunities.— Howard Lutnick (@howardlutnick) August 26, 2025
Hiring American workers should be the priority of all great American businesses. Now is the time to hire American. pic.twitter.com/l27HEhF7C3
En su cuenta de X (antes Twitter), publicó una parte de la charla y señaló que el actual sistema de visas es una estafa que permite que extranjeros ocupen puestos que deberían tener los estadounidenses, lo que "debería ser la prioridad de todas las grandes empresas del país".
Lutnick explicó que esto forma parte del plan de cambio de la administración Trump que impactará al programa de visados y al beneficio de la residencia permanente, por el cual se otorga la green card.
“El estadounidense promedio gana 75.000 dólares al año, y el beneficiario promedio de la green card, US$66.000. Así que estamos tomando al cuartil inferior. ¿Por qué lo hacemos? Eso es lo que Donald Trump va a cambiar“, comentó.
Y añadió: “Esa es la tarjeta dorada que viene. Vamos a empezar a seleccionar a las mejores personas para que vengan al país”, precisó.
¿Adiós a las green cards?: exfuncionario de Biden advierte sobre el plan
Doug Rand, un exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) durante la administración de Joe Biden, dijo a Newsweek: “Parece que Lutnick simplemente no entiende la diferencia entre el estatus H-1B, que es temporal, y una tarjeta verde, que es para residentes permanentes”.
En tanto, agregó que la actual administración “está a punto de publicar una propuesta de norma que ponderaría la lotería anual de visas H-1B según los ingresos, con menores posibilidades para quienes se encuentran en el cuartil de ingresos más bajos”.
Rand explicó que Lutnick vincula los permisos de trabajo del programa con el concepto de la tarjeta dorada "porque ambos se basan en el tema de favorecer a los inmigrantes con mayores ingresos”.
“La tarjeta dorada que viene”: quiénes podrán obtener la Gold Card de Trump
En febrero de este año, el presidente Trump anunció la “Gold Card”, una visa especial que ciertos inmigrantes podrían obtener a cambio de una inversión de US$5 millones, con la cual accederían a la residencia legal permanente. El mandatario la presentó como una especie de “green card plus”, con beneficios adicionales.
“Por US$5 millones de dólares, permitiremos que las personas más exitosas y generadoras de empleo de todo el mundo adquieran una vía hacia la ciudadanía estadounidense. Es como la tarjeta verde, pero mejor y más sofisticada”, comentó.
Añadió que los beneficiarios de este tipo de visado tendrán que pagar impuestos en Estados Unidos, y crearán más empleos.
Lutnick dice que hay un gran interés en la tarjeta dorada
El encargado del Departamento del Comercio reconoció en más de una ocasión su apoyo a la propuesta de la tarjeta dorada, y manifestó que existe un gran interés por parte de cientos de miles de extranjeros.
Un día después del anuncio, Lutnick le dijo al presentador de Fox News, Bret Baier, que había 250 mil personas interesadas en adquirir el beneficio, y que si todas estaban dispuestas a pagar los US$5 millones, equivaldría a “más de un billón de dólares” para estimular la economía estadounidense y pagar la deuda nacional.
En marzo, explicó en el podcast All-In que ya se habían vendido más de mil. Meses después, el funcionario reveló en el evento de Axios, Building the Future que en un viaje al Medio Oriente ya habría “vendido” algunas.
“Básicamente, todos los que conozco que no son estadounidenses querrán comprar esta tarjeta si tienen la capacidad financiera”, dijo. Añadió que todos los solicitantes serán evaluados para obtener la tarjeta.
