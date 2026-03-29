Boletín de visas abril 2026: qué categorías de trabajo ya no tienen lista de espera en EE.UU.

El mes de abril llegará con movimientos en el sistema de permisos de trabajo en Estados Unidos. El nuevo Boletín de Visas del Departamento de Estado reflejó avances en varias categorías y, en algunos casos, eliminó la espera para iniciar o completar trámites migratorios.

Qué significa que una visa esté “vigente” en abril de 2026

El dato más relevante para trabajadores y empleadores es que varias clasificaciones basadas en empleo aparecen como vigentes, es decir, sin cola de procesamiento hasta el momento. Esto permite que más personas puedan avanzar hacia el ajuste de estatus o la emisión de residencia permanente.

El Boletín de Visas de abril emitido por el Departamento de Estado reportó un avance notable en las fechas de prioridad para diversas categorías migratorias Freepik

Cuando una categoría aparece con la letra “C”, quiere decir que no hay espera para esa clasificación dentro del cupo disponible. El boletín define si una persona puede completar el siguiente paso migratorio o si todavía debe esperar turno por disponibilidad numérica.

De acuerdo con el portal oficial del Departamento de Estado, para abril esa condición benefició sobre todo a ciertas ramas de visas laborales y a grupos específicos de solicitantes, según el país de nacimiento y de la categoría en la que aplicaron los interesados.

El nuevo Boletín de Visas también incluyó advertencias. Aunque hubo aperturas en distintas categorías, el propio gobierno dejó planteado que esos avances podrían no mantenerse durante todo el año fiscal si vuelve a crecer la demanda.

El Uscis permitirá el uso de la tabla de fechas para la presentación de solicitudes durante abril, facilitando el trámite de ajuste de estatus para muchos beneficiarios Freepik

Las categorías de trabajo sin lista de espera en EE.UU.

La categoría con mayor apertura fue la EB-5, destinada a inversionistas en proyectos elegibles. Dentro de ese grupo, quedaron vigentes los cupos para áreas rurales, zonas de alto desempleo e infraestructura.

Ese beneficio aplica para todos los países, incluso para dos de los mercados con mayor acumulación de casos: India y China. Además, bajo la tabla de Fechas de Acción Final, también quedaron vigentes para la mayoría las categorías EB-1, EB-2 y EB-3.

En la categoría EB-1, que abarca a trabajadores de prioridad, la disponibilidad se mantiene abierta para casi todos los países.

Lo mismo ocurre con EB-2, utilizada por profesionales con títulos avanzados o personas con capacidad excepcional.

Para la EB-3, que incluye profesionales y trabajadores especializados, se muestra mayor disponibilidad en la tabla de presentación, pero no quedó totalmente libre para todos los países con alta demanda.

En estas tres categorías, si bien India y China tuvieron un movimiento en sus fechas, no alcanzó para dejarlas completamente liberadas en la tabla principal de adjudicación final.

Se registran mejoras significativas en las categorías de empleo (EB), especialmente para solicitantes de India y China 123RF

La tabla de presentación abrió más puertas para solicitantes

Un punto central del boletín de abril es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) acepta solicitudes al usar la tabla de Fechas para la Presentación. Eso amplía las posibilidades para quienes todavía no están listos para la aprobación final, pero sí pueden ingresar su trámite.

Bajo esa tabla, EB-1, EB-2 y EB-3 quedaron disponibles para la mayoría de los países. Esa apertura permite que más trabajadores avancen con papeles, permisos y etapas previas del ajuste migratorio.

Qué países siguen con las esperas de visas más largas

Pese al avance general de abril, los mayores retrasos siguen concentrados en India, China, México y Filipinas, que son los países con mayor presión sobre los límites por nacionalidad.

En visas de empleo, India continúa con las demoras más marcadas en EB-2 y EB-3. En ambos casos, las fechas de prioridad todavía remiten a expedientes iniciados hace más de una década.

Por su parte, China mantiene una espera importante en las mismas categorías. En el sistema migratorio de EE.UU., esto ocurre cuando la demanda supera el máximo anual permitido por ley para un solo país.