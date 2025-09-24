LA NACION

Cómo mantener la residencia permanente en EE.UU. y las dos formas de perderla, según el Uscis

La agencia de inmigración señala que hay medidas que se pueden tomar para reducir la posibilidad de que el gobierno determine que el titular de una green card ha abandonado el estatus

El Uscis advierte que un residente permanente que tiene 18 años de edad o más, tiene que llevar consigo la green card válida en todo momento
El gobierno de Estados Unidos autoriza a los extranjeros a vivir y trabajar en el país a través de la residencia permanente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar el estatus, y advierte acerca de cómo mantener la green card y las formas de perderla.

Cómo mantener la residencia permanente en EE.UU.

La Guía para nuevos inmigrantes, elaborada por la agencia de inmigración, explica que un residente permanente, se espera que el residente permanente “considere a Estados Unidos su patria y respete y obedezca las leyes del país”.

A través del ajuste de estatus se puede obtener la residencia permanente en EE.UU.
También advierten que en ciertas circunstancias, el gobierno puede quitar el beneficio. “Si desea vivir y trabajar en el país y algún día convertirse en ciudadano estadounidense, debe conservar dicho estatus”.

Como titular de una green card, se debe:

  • Obedecer todas las leyes federales, estatales y locales.
  • Pagar los impuestos sobre ingresos federales, estatales y locales.
  • Inscribirse en el Servicio Selectivo (Fuerzas Armadas de Estados Unidos), si es varón y se tiene entre 18 y 26 años de edad.
  • Llevar consigo, en todo momento, documentación que compruebe el estatus de residente permanente.
  • Notificar por Internet o por escrito a Uscis sobre una nueva dirección cada vez que se mude y hacerlo dentro de los diez días posteriores al cambio.

Los residentes permanentes condicionales tienen los mismos derechos y responsabilidades, pero deben cancelar las condiciones de su estatus. Para ello, presentan el Formulario I-751 (matrimonio) o el I-829 (inversores inmigrantes) dentro de los 90 días previos al segundo aniversario de haber obtenido el beneficio. Si no lo hacen, pueden perder su estatus migratorio.

Hay varias maneras en que puede perder su estatus de residente permanente legal
Las dos formas de perder la green card, según Uscis

El Uscis señala en su sitio web oficial que una vez que un extranjero se convierte en residente permanente legal, puede perder dicho beneficio de dos formas, hasta que:

  • Solicite y complete el proceso de naturalización: por el cual el migrante se convierte en ciudadano estadounidense.
  • Pierde o abandone el estatus: situación que puede suceder por diversos factores; el más común, salir del país por un tiempo prolongado.

Perder el estatus de residente permanente legal: lo que no se debe hacer

La agencia explica que se puede perder el estatus de residente permanente mediante abandono intencional, incluso, entre otras cosas si:

  • El titular de la green card se muda a otro país con la intención de vivir allí permanentemente;
  • Se declara como un no inmigrante en sus declaraciones de impuestos federales, o
  • Permanece fuera de Estados Unidos durante un período prolongado, a menos que esto sea una ausencia temporal, según lo podría demostrar: el motivo de su viaje y el tiempo que se planificaba estar ausente de EE.UU.; entre otros.
Se abandona el estatus de residente permanente si se sale de Estados Unidos para vivir de forma permanente en el extranjero
La guía de la agencia indica que hay medidas que puede tomar un residente para reducir la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos determine que ha abandonado el estatus, como:

  • No salir de EE.UU. durante un período prolongado, a menos que las circunstancias demuestren que el viaje tiene un propósito temporal (estudiar, ocupar un empleo o cuidar de un familiar).
  • Si sucede algo que demora el regreso, estar listo para explicar las razones del atraso.
  • Presentar las declaraciones federales y, si es pertinente, las estatales y locales de los impuestos sobre ingresos.
