El Uscis actualizó sus tarifas: cuánto cuesta el procesamiento de visas de trabajo en 2026
La agencia estadounidense aumentó las tarifas de procesamiento de ciertas solicitudes de visado; cuánto deben pagar ahora los migrantes
- 3 minutos de lectura'
En 2026 entraron en vigor aumentos que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicó sobre los trámites de visa. En ese sentido, se modificaron los costos de los formularios. Entre los trámites más caros se encuentran las solicitudes para ciertos visados de trabajo.
El Uscis sube tarifas: estos son los formularios más caros en 2026
Los nuevos valores de estos y otros formularios aplican sobre el procesamiento premium y comenzaron a regir el 1° de marzo, a partir de un aumento que autorizó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Según un comunicado oficial que se publicó en el sitio web oficial de la agencia estadounidense, las modificaciones aplican sobre esta opción, que permite el procesamiento acelerado para quienes desembolsen un monto extra.
Esta distinción se solicita a través del formulario I-907 y debe ser pagada con las nuevas tarifas que ya aplican en 2026.
De acuerdo con la información del Uscis, los trámites con mayor valor son las solicitudes premium de los formularios I-129 e I-140, con un costo de US$2965.
Aunque ambos se utilizan para visas de trabajo en EE.UU., aplican a distintas categorías de empleo.
Nuevos precios del Uscis 2026: cuánto cuesta el procesamiento premium
La agencia migratoria estadounidense indicó en el mencionado comunicado cuáles son los costos que se modifican.
Además de detallar los formularios afectados y los datos de precios nuevos y anteriores, también se especificó a qué visas aplica.
Estos son los datos que brindó el Uscis:
- Formulario I-129 (H-2B o R-1): la tarifa aumentó de US$1685 a US$1780.
- Formulario I-129 (otras clasificaciones): para categorías como E, H-1B, H-3, L, O, P, Q y TN, el costo subió de US$2805 a US$2965.
- Formulario I-140 (petición para trabajador extranjero): las clasificaciones basadas en el empleo, como E11, E12, E13, E21, E31, E32 y EW3, incrementaron su precio de US$2805 a US$2965.
- Formulario I-539 (extensión o cambio de estatus): para solicitantes con visas F, J y M, el costo adicional por el servicio de procesamiento premium se ajustó a US$2075. Este pago garantiza una respuesta rápida, pero es independiente de la tarifa base que el solicitante debe abonar por el formulario principal.
- Formulario I-765 (autorización de empleo): específicamente para las clasificaciones OPT y STEM-OPT, el costo subió de US$1685 a US$1780.
Para la visa H-1B de trabajadores especializados, los empleadores deben prever el arancel de US$100.000 establecido por Proclamación Presidencial.
Este costo aplica exclusivamente a nuevas peticiones de trabajadores que se encuentran fuera de EE. UU.
No afecta a las extensiones de visa ni a los cambios de empleador para quienes ya residen legalmente en territorio estadounidense
Cuánto cuesta la green card en EE.UU. en 2026
Más allá de los aumentos en los costos de ciertas visas, en especial las de estudiante y las de trabajo, el Uscis también indica cuánto es el valor de tramitar la tarjeta de residencia permanente.
El proceso para obtener la green card en EE.UU. suele llevarse a cabo a través del ajuste de estatus, contenido en el formulario I-485.
En ese caso, la tarifa es:
- US$1440 para la presentación general.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
La investigación sobre el vuelo de Scatturice se encalla entre lagunas técnicas, sospechas de connivencia y el silencio de EE. UU.
- 2
Billie Jean King Cup: el insólito saque de una canadiense que definió el partido tras casi 4 horas
- 3
Hugo Moyano giró $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a su esposa
- 4
Stephanie Demner reveló cuál fue la plata más fácil que ganó en su vida y generó polémica