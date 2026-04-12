El Uscis actualizó sus tarifas: cuánto cuesta el procesamiento de visas de trabajo en 2026

En 2026 entraron en vigor aumentos que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicó sobre los trámites de visa. En ese sentido, se modificaron los costos de los formularios. Entre los trámites más caros se encuentran las solicitudes para ciertos visados de trabajo.

El Uscis sube tarifas: estos son los formularios más caros en 2026

Los nuevos valores de estos y otros formularios aplican sobre el procesamiento premium y comenzaron a regir el 1° de marzo, a partir de un aumento que autorizó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El Uscis actualizó sus costos de procesamiento de ciertos formularios de visa a partir del último 1° de marzo Imagen ilustrativa generada con IA

Según un comunicado oficial que se publicó en el sitio web oficial de la agencia estadounidense, las modificaciones aplican sobre esta opción, que permite el procesamiento acelerado para quienes desembolsen un monto extra.

Esta distinción se solicita a través del formulario I-907 y debe ser pagada con las nuevas tarifas que ya aplican en 2026.

De acuerdo con la información del Uscis, los trámites con mayor valor son las solicitudes premium de los formularios I-129 e I-140, con un costo de US$2965.

Aunque ambos se utilizan para visas de trabajo en EE.UU., aplican a distintas categorías de empleo.

El Uscis aplica nuevos costos de procesamiento para ciertas visas en 2026 Archivo

Nuevos precios del Uscis 2026: cuánto cuesta el procesamiento premium

La agencia migratoria estadounidense indicó en el mencionado comunicado cuáles son los costos que se modifican.

Además de detallar los formularios afectados y los datos de precios nuevos y anteriores, también se especificó a qué visas aplica.

Estos son los datos que brindó el Uscis:

Formulario I-129 (H-2B o R-1): la tarifa aumentó de US$1685 a US$1780 .

la tarifa aumentó de . Formulario I-129 (otras clasificaciones): para categorías como E, H-1B, H-3, L, O, P, Q y TN , el costo subió de US$2805 a US$2965 .

para categorías como , el costo subió de . Formulario I-140 (petición para trabajador extranjero): las clasificaciones basadas en el empleo, como E11, E12, E13, E21, E31, E32 y EW3 , incrementaron su precio de US$2805 a US$2965 .

las clasificaciones basadas en el empleo, como , incrementaron su precio de . Formulario I-539 (extensión o cambio de estatus) : para solicitantes con visas F, J y M, el costo adicional por el servicio de procesamiento premium se ajustó a US$2075 . Este pago garantiza una respuesta rápida, pero es independiente de la tarifa base que el solicitante debe abonar por el formulario principal.

: para solicitantes con visas F, J y M, el costo adicional por el servicio de procesamiento premium . Este pago garantiza una respuesta rápida, pero es independiente de la tarifa base que el solicitante debe abonar por el formulario principal. Formulario I-765 (autorización de empleo): específicamente para las clasificaciones OPT y STEM-OPT, el costo subió de US$1685 a US$1780.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

Para la visa H-1B de trabajadores especializados, los empleadores deben prever el arancel de US$100.000 establecido por Proclamación Presidencial.

Este costo aplica exclusivamente a nuevas peticiones de trabajadores que se encuentran fuera de EE. UU.

No afecta a las extensiones de visa ni a los cambios de empleador para quienes ya residen legalmente en territorio estadounidense

Cuánto cuesta la green card en EE.UU. en 2026

Más allá de los aumentos en los costos de ciertas visas, en especial las de estudiante y las de trabajo, el Uscis también indica cuánto es el valor de tramitar la tarjeta de residencia permanente.

El proceso para obtener la green card en EE.UU. suele llevarse a cabo a través del ajuste de estatus, contenido en el formulario I-485.

En ese caso, la tarifa es: