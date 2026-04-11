Cuántos meses de validez debe tener un pasaporte para viajar y volver a EE.UU. sin problemas en la CBP

La validez del pasaporte puede definir si un viajero aborda su vuelo o si enfrenta observaciones al llegar a Estados Unidos. Por eso es necesario saber qué exige la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), qué países están exceptuados y qué pasa con visas, ESTA y estudiantes.

Cuántos meses de validez debe tener el pasaporte para entrar a EE.UU.

De acuerdo con el sitio oficial de la CBP, como criterio general, los visitantes extranjeros deben presentar un pasaporte válido por al menos seis meses más allá del tiempo que planean permanecer en territorio estadounidense. Ese estándar es el que suelen tomar como referencia tanto las aerolíneas como los controles migratorios.

Es importante considerar que algunas aerolíneas podrían impedir el embarque si no se cumplen estos requisitos de validez Pixabay

La lógica detrás de este período está justificada en que si una persona sufre una demora, un cambio de itinerario o una extensión no prevista, el documento seguirá vigente. Por eso, incluso cuando el viaje es corto, la fecha de vencimiento del pasaporte puede convertirse en un punto de observación.

Además, la CBP tiene la facultad de evaluar cada caso al momento del ingreso. Aunque un pasajero tenga visa o autorización aprobada, la admisión final siempre depende del oficial que revisa la documentación en el aeropuerto o frontera.

Sin embargo, la validez de seis meses no se aplica igual para todos. EE.UU. mantiene acuerdos con varios países que permiten viajar con un criterio más flexible, siempre bajo revisión final de las autoridades migratorias en el punto de entrada.

El oficial de la CBP en el puerto de entrada es quien tiene la autoridad final para permitir o denegar la admisión al país CBP

Qué es el “club de los seis meses” y a quiénes beneficia

El país norteamericano aplica una excepción conocida como “club de los seis meses”, un acuerdo que libera a ciudadanos de determinados países del requisito de contar con medio año extra de vigencia en el pasaporte.

Para quienes pertenecen a ese grupo, el documento solo debe estar vigente durante toda la estadía prevista en EE.UU. No necesitan el margen adicional de seis meses, siempre que su país esté incluido en esa lista de exención.

Según la última actualización de la agencia publicada el 18 de diciembre de 2025, entre los países hispanohablantes mencionados dentro de ese esquema figuran:

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

El Salvador

Guatemala

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

España

Uruguay

Venezuela

En esos casos, el pasaporte debe cubrir el viaje, pero no necesariamente extenderse seis meses más.

En el caso de los estudiantes con visas F-1 o M-1, también se aplica generalmente el requisito de contar con un pasaporte válido por al menos seis meses www.esta.com.ar

Qué pasa con ESTA, el Programa de Exención de Visa y las visas F-1

Quienes viajan bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) también deben revisar la vigencia del pasaporte. En la práctica, la mayoría de los países habilitados para ingresar con ESTA también forman parte de la excepción, por lo que el documento suele exigirse solo por el tiempo de permanencia.

Aun así, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), esos viajeros deben cumplir otros requisitos:

Pasaporte electrónico (e-passport) : es obligatorio poseer este documento electrónico que incluya un chip digital con información biométrica, identificable por un símbolo específico en la portada del mismo.

: es obligatorio poseer este documento electrónico que incluya un con información biométrica, identificable por un símbolo específico en la portada del mismo. Lectura mecánica : el pasaporte debe contar con una zona de lectura mecánica (dos líneas de texto con letras, números y símbolos) en la página de datos biográficos.

: el pasaporte debe contar con una (dos líneas de texto con letras, números y símbolos) en la página de datos biográficos. Pasaportes individuales : cada integrante de la familia, incluso bebés e infantes , debe presentar su propio documento por separado.

: cada integrante de la familia, incluso , debe presentar su propio documento por separado. Pasaportes de emergencia: si se utiliza un pasaporte de emergencia o temporal para viajar bajo el VWP, este también debe ser un documento electrónico con chip.

En el caso de estudiantes con visa F-1 o M-1, la regla general vuelve a ser la de los seis meses posteriores al reingreso. Pero si proviene de un país incluido en la exención, alcanza con que el pasaporte esté válido durante el periodo en EE.UU.