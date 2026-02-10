Es latina y cuenta cómo logró volver a EE.UU.: salió con la green card vencida y una carta de extensión

Una migrante colombiana que tiene residencia en Estados Unidos, Karina Prado, contó en un video publicado en su cuenta de Tiktok cómo fue su experiencia al volver al país norteamericano luego de viajar a Colombia durante más de un mes con su green card vencida y una carta de extensión vigente.

La decisión de salir de EE.UU. con la green card vencida

Prado explicó en su video que se fue para Colombia “con todos los nervios del mundo” y por eso buscó asesoramiento antes de viajar. Según indicó, una abogada revisó su situación y le confirmó que no existían impedimentos para salir del país.

El oficial migratorio revisó los documentos y no realizó preguntas adicionales

La migrante detalló que recibió una green card válida por dos años. Al vencerse ese plazo, envió la documentación para remover las condiciones y solicitar la residencia permanente por una década. Señaló que, debido a la demora en los procesos, las autoridades migratorias emiten cartas de extensión, que pueden tener una validez “por 12, 24 o 48 meses”.

¿Cómo vivió el momento en el que regresó a Estados Unidos?

La joven relató que permaneció fuera del país norteamericano durante un mes y medio. Aunque viajó con todos los documentos en regla, afirmó que “estaba muy nerviosa a la hora del ingreso”, en especial por presentarse con la residencia física vencida.

Al describir ese momento, explicó que hizo la fila correspondiente a residentes y que el oficial migratorio le solicitó únicamente el pasaporte, la residencia y la carta de extensión. Indicó que el agente revisó la documentación y se la devolvió de inmediato. La mujer señaló que el agente no le “preguntó absolutamente nada” y que el intercambio fue breve.

Una abogada revisó su caso y le confirmó que no existían impedimentos para salir de Estados Unidos CBP

Sobre los motivos por los que decidió compartir su experiencia, dijo que conoce a personas que evitan salir del país con la carta de extensión por temor a inconvenientes al regresar. Al respecto, sostuvo que, si se tiene “todo en regla”, no hay motivo para “tener miedo de absolutamente nada”. También señaló que conoce a otras personas que viajaron con la extensión y que no tuvieron problemas.

Salidas y reingresos a EE.UU.: qué deben tener en cuenta los residentes permanentes

Los residentes permanentes legales de Estados Unidos pueden salir del país y regresar varias veces, siempre que no tengan la intención de permanecer fuera por un año o más, explica la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Cuando un titular de green card prevé una estadía en el exterior que supere ese límite, debe solicitar un permiso de reingreso antes de salir de Estados Unidos. Este permiso se tramita ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mediante el Formulario I-131. El documento permite pedir admisión al regresar durante su período de validez, sin necesidad de gestionar una visa de residente retornante en una embajada o consulado.

Había recibido una green card por dos años y luego inició el trámite para remover condiciones y obtener la residencia por una década CBP

El organismo precisa que los permisos de reingreso suelen tener una validez de hasta dos años desde su emisión. Sin embargo, advierte que permanecer fuera del país más allá de ese plazo puede derivar en la negación del ingreso, aun cuando la persona conserve la residencia permanente.

La agencia también aclara que quienes aún no recibieron oficialmente la green card, pero iniciaron el trámite de residencia permanente, deben solicitar un permiso de viaje conocido como “advance parole” si necesitan salir del país.

En los casos en que el residente permanente no esté fuera del país por un año o más, el CBP señala que basta con presentar la green card (Formulario I-551) o, si corresponde, una visa de residente retornante para reingresar. No es obligatorio portar un pasaporte vigente, aunque recomienda llevarlo para facilitar el trámite de admisión.