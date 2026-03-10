Immigration News: el NVC anuncia nuevos plazos de marzo 2026 para procesar visas y evitar la pérdida de la petición

A través de una publicación oficial, el Centro Nacional de Visas de Estados Unidos (NVC, por sus siglas en inglés) informó sobre la creación y procesamiento de casos. Concretamente, la entidad manifestó que a partir del 9 de marzo se actualizaron los plazos sobre las solicitudes. Esta novedad no aplica a todos los tipos de esta documentación, sino que rige para ciertos trámites en específico.

El NVC anunció cuáles son los casos que crea y procesa desde el 9 de marzo

A partir de una publicación en el sitio web oficial del Departamento de Estado, el NVC, que recibe las solicitudes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), brindó novedades sobre los plazos.

El NVC se encarga de crear los casos y procesar las visas tras la solicitud del Uscis Captura de pantalla Google Maps

Concretamente, compartió información con respecto al procesamiento de solicitudes. En todos los casos, se trata de movimientos que comenzaron a regir desde el último lunes 9 de marzo. Estos son:

Se crearon los casos recibidos desde el Uscis el 25 de febrero de 2026.

desde el Uscis el de 2026. Además, se revisaron los documentos enviados al NVC el último 2 de marzo .

enviados al NVC el último . Por último, se comenzaron a responder los correos electrónicos enviados el 3 de marzo.

Sobre este último punto, la entidad aclaró que las respuestas se actualizan semanalmente y que los solicitantes deben abstenerse de realizar nuevas consultas públicas hasta que se cumpla el plazo determinado.

Cuáles son los pasos a seguir en el NVC para casos enviados desde el Uscis

Por fuera de quienes realizaron consultas y esperan una respuesta por correo electrónico, la entidad aclaró cuáles son los requisitos y pasos que deben seguir los solicitantes para completar su trámite con éxito.

El NVC informó los pasos y documentos que deben presentar los solicitantes de visas según su situación Freepik

Para nuevos casos que deben ser creados en el NVC, este es el proceso:

Cuando el Uscis apruebe el formulario correspondiente, será enviado al NVC para su procesamiento.

correspondiente, para su procesamiento. A partir de este paso, la entidad creará el caso de visa e ingresará los datos de la petición en el sistema.

de la petición en el sistema. Luego, el NVC enviará instrucciones al solicitante , así como una carta de bienvenida que incluye el número de caso y de recibo del NVC, denominado como Invoice ID .

, así como una del NVC, denominado como . El usuario deberá utilizar esa información para iniciar sesión en el Centro de Aplicaciones Electrónicas Consulares.

Además, se recomienda guardar esa información en un lugar seguro, ya que podría ser requerida en otra etapa del proceso.

En el caso de quienes esperan por una revisión de los documentos, estos son los que se deben presentar:

Declaración jurada de apoyo económico del solicitante.

del solicitante. Documentos financieros de apoyo.

de apoyo. El DS-260 , es decir, la solicitud electrónica de la visa.

, es decir, la solicitud electrónica de la visa. Los documentos civiles del interesado.

Cómo aplicar al ESTA para entrar a EE.UU. sin visa

Sobre este último ítem, el NVC indica que la documentación requerida puede variar según cada caso, por lo que recomienda que cada extranjero se asesore específicamente.

El procesamiento de casos desde el 9 de marzo del NVC no aplica a todas las visas

La entidad comunicó en su información oficial que lo mencionado con respecto a los plazos aplica para solicitantes de visas por familiares inmediatos, preferencia de empleo y otros casos de preferencia familiar.

Por el contrario, no rige para visados de diversidad, inmigrante especial, K/prometido/a, o casos de adopción.