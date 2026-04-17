La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba extender el TPS para haitianos: qué falta para que sea ley
El proyecto, que obtuvo 224 votos a favor y 204 en contra, busca frenar las deportaciones masivas y estabilizar la fuerza laboral en Florida
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este jueves 16 de abril a favor de un proyecto de ley para extender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de los haitianos hasta 2029. La propuesta obtuvo 224 votos a favor y 204 en contra. El texto fue remitido al Senado para su tratamiento.
Argumentos a favor de la estabilidad económica para los haitianos en Florida
La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, fue una de las figuras esenciales en respaldar la iniciativa en la Cámara Baja. Según su oficina, la legisladora reafirmó su compromiso de evitar que las personas regresen a condiciones inseguras y de proteger la estabilidad económica del sur de Florida.
“Haití no es un lugar al que la gente pueda regresar de forma segura. Las bandas controlan casi toda la capital y las familias viven bajo una amenaza constante“, afirmó Salazar en un comunicado oficial tras la votación.
Para la representante, esta decisión legislativa no es teórica, ya que los titulares de TPS en Florida representan la fuerza laboral en sectores críticos como la atención médica.
En el sur del estado residen más de 100 mil haitianos bajo este estatus, quienes contribuyen de manera activa a la economía local. “Cuando la gente no puede regresar de forma segura, el Congreso tiene la responsabilidad de actuar“, explicó la legisladora.
La crisis humanitaria en Haití
Los defensores del proyecto aprobado por la Cámara sostienen que las condiciones en la nación caribeña son complicadas. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) mantiene una advertencia de Nivel 4: No viajar debido a la violencia desenfrenada.
De acuerdo con la entidad citada, se estima que las bandas armadas controlan el 90% de Puerto Príncipe y que aproximadamente 6000 personas perdieron la vida a causa de la violencia de las pandillas en los últimos doce meses. Además, más de 1,4 millones de personas sufren desplazamiento forzado.
A pesar de estos datos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo previamente que ya no existen condiciones extraordinarias que impidan el regreso de los refugiados.
Del Senado al posible veto para el TPS de los haitianos en Florida
Tras este avance en la Cámara de Representantes, el proyecto debe ser ahora considerado por el Senado para completar su trámite legislativo.
Si este sector también lo aprueba, la medida pasará al escritorio del presidente Donald Trump, aunque la Casa Blanca ya emitió una amenaza de veto. “Este terrible proyecto de ley no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado. La Administración está centrada en hacer cumplir la ley federal de inmigración“, declaró la Casa Blanca a NPR, en referencia al futuro del proyecto en la Cámara Alta.
El impacto de la votación en las comunidades de Florida
Si la extensión se convierte finalmente en ley, cientos de miles de nacionales haitianos que vivieron y trabajaron en Estados Unidos durante años obtendrán la tranquilidad legal de permanecer hasta 2029.
La protección original data de 2010, tras el terremoto que dejó 220 mil muertos. Desde entonces, la inestabilidad política impidió un retorno seguro.
Legisladores como Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart se unieron a la votación en la Cámara bajo el argumento de que la seguridad nacional implica mantener el orden y la fuerza laboral interna.
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