La regla que acelera la entrega del pasaporte americano: tiempo de entrega y precio en 2026
Esta es la manera de agilizar el trámite para obtener el documento a tiempo
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Para quienes planean viajar pronto en este 2026, el servicio acelerado de pasaportes de EE.UU. se presenta como la solución ideal para reducir los tiempos de espera estándar. Este beneficio conlleva un costo adicional, que garantiza una gestión prioritaria en las agencias gubernamentales ante situaciones de viaje inminente.
Cuáles son los tiempos de entrega y costos para el servicio acelerado de pasaportes
- Los plazos para obtener un pasaporte en 2026 varían según la urgencia de su viaje y el pago de tarifas adicionales.
- El trámite regular demora de seis a ocho semanas; el tiempo se puede reducir a solo 15 días mediante el servicio acelerado, según el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos.
El servicio urgente no incluye el envío por correo, por lo que ese tiempo puede añadir dos semanas más al tiempo total de entrega de su pasaporte.
Esta opción más rápida tiene un costo extra de US$60 más gastos de envío. Los casos de emergencia extrema o viajes de urgencia comprobable permiten una gestión aún más rápida a través de las agencias oficiales.
¿En qué otros casos se pueden reducir los tiempos de espera del pasaporte?
Desde el Departamento de Estado de EE.UU., ofrecen otros tipos de servicios para solicitar el pasaporte más rápido. Entre las categorías se encuentran:
- Emergencia de vida o muerte (se requiere cita previa y viaje internacional): es para aquellas personas que necesitan viajar a un país extranjero en las próximas dos semanas porque un familiar fuera de EE.UU ha muerto, necesita cuidados paliativos o tiene una enfermedad o lesión potencialmente mortal.
- Viajes urgentes (imprescindible cita previa y viajes internacionales): este servicio permite viajar a un país extranjero en menos de dos o tres semanas. Se debe hacer una cita en una agencia o centro de pasaportes cuando se encuentre dentro de los 14 días calendario de la fecha de viaje internacional, o 28 días si necesita una visa extranjera.
- Rutina: este servicio demora de cuatro a seis semanas y no incluye el envío por correo. Este puede añadir dos semanas al tiempo total de entrega del pasaporte.
Quiénes pueden renovar el pasaporte
Existen criterios específicos que inhabilitan a un ciudadano para realizar la renovación estándar de su pasaporte estadounidense.
Un solicitante no podrá renovar el documento por correo y deberá realizar el trámite en persona si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
- El pasaporte anterior se emitió antes de que el titular cumpliera los 16 años.
- El documento tiene una antigüedad de 15 años o más desde su fecha de emisión.
- El pasaporte actual se encuentra dañado, extraviado o fue robado.
- El nombre del titular cambió legalmente y no cuenta con la documentación oficial para acreditar dicho cambio.
Cuáles son los requisitos para renovar el pasaporte estadounidense
Para completar el trámite del pasaporte en 2026, el solicitante debe presentar una serie de requisitos, de acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU.:
- Solicitud: se deberá llenar la solicitud en línea en DS-11 (en inglés). Imprimir y entregar personalmente a un agente autorizado de aceptación de solicitudes de pasaportes. Es necesario incluir el número de Seguro Social.
- Acreditar identidad con original y copia de uno de los siguientes documentos: licencia de conducir estadounidense válida; pasaporte emitido previamente; certificado de naturalización; documento vigente de identificación gubernamental (municipal, estatal o federal); documento vigente de identificación militar (militar y dependientes); y matrícula consular emitida por el gobierno mexicano.
- Entregar una fotografía: en color, de 5x5 centímetros, tomada en los últimos seis meses, con fondo simple y blanco; y sin lentes.
- Costos: se deben pagar aranceles en dos conceptos distintos, uno al Departamento de Estado de EE. UU. y otro a la oficina donde presenta la solicitud. Se deben agregar US$60 si se desea el servicio acelerado. Los costos en 2026 se distribuyen de la siguiente manera:
- Libreta de pasaporte: US$130 (Estado) +US$35 (Aceptación).
- Tarjeta de pasaporte: US$30 (Estado) + US$35 (Aceptación).
- Combo (Libreta y Tarjeta): US$160 (Estado) + US$35 (Aceptación).
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