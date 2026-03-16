La regla que acelera la entrega del pasaporte americano: tiempo de entrega y precio en 2026

Para quienes planean viajar pronto en este 2026, el servicio acelerado de pasaportes de EE.UU. se presenta como la solución ideal para reducir los tiempos de espera estándar. Este beneficio conlleva un costo adicional, que garantiza una gestión prioritaria en las agencias gubernamentales ante situaciones de viaje inminente.

Cuáles son los tiempos de entrega y costos para el servicio acelerado de pasaportes

Los plazos para obtener un pasaporte en 2026 varían según la urgencia de su viaje y el pago de tarifas adicionales .

varían según la . El trámite regular demora de seis a ocho semanas; el tiempo se puede reducir a solo 15 días mediante el servicio acelerado, según el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos.

La renovación del pasaporte estadounidense puede demorar entre dos o tres semanas si se paga una tarifa para solicitar el servicio acelerado (Archivo)

El servicio urgente no incluye el envío por correo, por lo que ese tiempo puede añadir dos semanas más al tiempo total de entrega de su pasaporte.

Esta opción más rápida tiene un costo extra de US$60 más gastos de envío. Los casos de emergencia extrema o viajes de urgencia comprobable permiten una gestión aún más rápida a través de las agencias oficiales.

¿En qué otros casos se pueden reducir los tiempos de espera del pasaporte?

Desde el Departamento de Estado de EE.UU., ofrecen otros tipos de servicios para solicitar el pasaporte más rápido. Entre las categorías se encuentran:

Emergencia de vida o muerte (se requiere cita previa y viaje internacional): es para aquellas personas que necesitan viajar a un país extranjero en las próximas dos semanas porque un familiar fuera de EE.UU ha muerto, necesita cuidados paliativos o tiene una enfermedad o lesión potencialmente mortal.

(se requiere cita previa y viaje internacional): es para aquellas personas que necesitan viajar a un porque un familiar fuera de EE.UU ha muerto, necesita cuidados paliativos o tiene una enfermedad o lesión potencialmente mortal. Viajes urgentes (imprescindible cita previa y viajes internacionales): este servicio permite viajar a un país extranjero en menos de dos o tres semanas. Se debe hacer una cita en una agencia o centro de pasaportes cuando se encuentre dentro de los 14 días calendario de la fecha de viaje internacional, o 28 días si necesita una visa extranjera.

(imprescindible cita previa y viajes internacionales): este servicio permite viajar a un país extranjero en menos de Se debe hacer una cita en una agencia o centro de pasaportes cuando se encuentre dentro de los 14 días calendario de la fecha de viaje internacional, o 28 días si necesita una visa extranjera. Rutina: este servicio demora de cuatro a seis semanas y no incluye el envío por correo. Este puede añadir dos semanas al tiempo total de entrega del pasaporte.

Existen casos donde el pasaporte se puede expedir en menor tiempo para viajar fuera de los EE.UU. (Archivo) Unsplash - Unsplash

Quiénes pueden renovar el pasaporte

Existen criterios específicos que inhabilitan a un ciudadano para realizar la renovación estándar de su pasaporte estadounidense.

Un solicitante no podrá renovar el documento por correo y deberá realizar el trámite en persona si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

El pasaporte anterior se emitió antes de que el titular cumpliera los 16 años .

. El documento tiene una antigüedad de 15 años o más desde su fecha de emisión.

desde su fecha de emisión. El pasaporte actual se encuentra dañado, extraviado o fue robado.

El nombre del titular cambió legalmente y no cuenta con la documentación oficial para acreditar dicho cambio.

Quiso tramitar su pasaporte y se enteró que no era ciudadana estadounidense. Unsplash

Cuáles son los requisitos para renovar el pasaporte estadounidense

Para completar el trámite del pasaporte en 2026, el solicitante debe presentar una serie de requisitos, de acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU.: