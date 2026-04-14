Renovación del pasaporte colombiano en EE.UU.: cómo pedir cita en el consulado y cuánto cuesta en 2026

El sistema de programación virtual continúa operativo para los ciudadanos colombianos que residen en Estados Unidos y requieren renovar su identificación. A partir del 6 de abril de 2026, las sedes consulares de Chicago y San Francisco establecieron nuevas tarifas para la tramitación de pasaportes en el extranjero. El trámite es presencial y apunta a garantizar que la diáspora disponga de los documentos necesarios para llevar a cabo viajes al extranjero y asistir a actos oficiales civiles.

Cómo agendar turno y renovar el pasaporte colombiano en consulados de EE.UU.

La Cancillería colombiana comunicó que el procedimiento de las citas es gratuito y se realiza mediante su página web oficial.

El sistema de programación virtual continúa operativo para los ciudadanos colombianos que residen en Estados Unidos Cancillería de Colombia

La oferta de turnos depende de la demanda en sedes con gran afluencia, como Houston, Nueva York y Miami, donde los plazos de entrega promedian 8 días hábiles después de la aprobación del trámite.

“Debes acudir a la cita el día y en la hora establecida. De lo contrario, tendrás que volver a pedirla y pagar de nuevo por el trámite. Si sigues los pasos de forma correcta, puedes tener tu pasaporte renovado sin retrasos“, aclararon desde la página web oficial de la entidad.

La documentación debe presentarse en formato físico, sin daños ni tachaduras:

Cédula de ciudadanía vigente : cédula digital o en formato amarillo con hologramas.

: cédula digital o en formato amarillo con hologramas. Pasaporte previo : libreta original caducada o a punto de caducar.

: libreta original caducada o a punto de caducar. Registro Civil de nacimiento : es obligatorio para los adultos que tengan la contraseña de cédula por primera vez o para los menores.

: es obligatorio para los adultos que tengan la contraseña de cédula por primera vez o para los menores. Formulario online: registro previo de datos biográficos en el sitio web de la entidad.

La Cancillería detalló las características que debe cumplir la fotografía que se adjuntará en el formulario para renovar el pasaporte (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia)

Tarifas oficiales del pasaporte colombiano en EE.UU. en 2026: precios y tipos

El valor del trámite en territorio estadounidense se actualizó este mes de abril. Los montos fijos para el año 2026 son los siguientes:

Pasaporte Ordinario : tiene un costo de US$86 .

: tiene un costo de . Pasaporte Ejecutivo : tiene un precio de US$175 y se aconseja a los viajeros frecuentes debido a que contiene más páginas.

: tiene un precio de y se aconseja a los viajeros frecuentes debido a que contiene más páginas. Pasaporte de Emergencia: tiene un valor de US$129 y tiene una duración limitada para circunstancias de fuerza mayor.

Los consulados ofrecen como métodos de pago el giro postal (money order) a nombre del respectivo consulado, así como las tarjetas de crédito y débito. Para que la solicitud sea validada en el sistema, el pago tiene que hacerse el mismo día de la cita.

Nuevas tarifas de pasaportes publicado por el Consulado General de Colombia Cancilleri

Entrega del pasaporte colombiano: plazos, verificación de datos y reposición

El solicitante debe verificar que no existan fallos de impresión en los datos al recibir la libreta. Si hay fallas de origen, se tiene un mes para pedir una reposición gratis. Después de dicho tiempo, cualquier modificación implica pagar un nuevo ejemplar.

Las autoridades recomiendan no contratar servicios de viaje hasta que se tenga el pasaporte físico, ya que la logística del transporte de carga internacional es la responsable de enviar los documentos.

Para facilitar la expedición de documentos a los que estén en el país temporalmente, se sostienen jornadas especiales en las oficinas Norte y Centro de Bogotá. Estas tienen lugar los sábados 18 y 25 de abril, con horario de 8 a 13 hs (hora local).