Pasaporte estadounidense: abren nuevas ferias para tramitarlo del 17 al 18 de abril y evitar demoras

Este viernes 17 y sábado 18 de abril, diversas instalaciones oficiales, como oficinas de correos, bibliotecas y secretarías judiciales, llevarán a cabo ferias especiales en Estados Unidos para tramitar el pasaporte. Estos eventos, bajo la coordinación del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), tienen como objetivo la asistencia a los ciudadanos para obtener su acreditación fuera de la jornada habitual.

Próximas ferias para tramitar el pasaporte estadounidense

Las jornadas de este fin de semana cubren puntos específicos en estados como Florida, Texas, Illinois y Nueva York .

. El propósito principal es la agilidad en la recepción del formulario DS-11, requisito obligatorio para quienes carecen del documento o para familias con hijos que deben presentarse en persona.

El pasaporte americano se puede obtener si se cuenta con un certificado de naturalización (Unsplash)

Cabe destacar que la iniciativa permite que solicitantes primerizos y menores de edad lleven a cabo la gestión de manera anticipada para eludir los retrasos de la temporada alta.

Según el comunicado oficial de la entidad citada, estas ferias resultan muy importantes para personas con agendas laborales exigentes.

“Las ferias especiales de tramitación se celebran por las tardes y los fines de semana para ofrecer servicios fuera del horario habitual y ayudar a los interesados con su aplicación temprana“, sostienen.

Dónde tramitar el pasaporte americano el 17 de abril

Entre las sedes destacadas para el viernes 17 de abril se encuentran la Biblioteca Pública de Port Washington en Nueva York, de 13 a 16 hs, y la Sucursal de La Porte en Texas, también de 13 a 16 hs.

Dónde tramitar el pasaporte americano el 18 de abril

Por su parte, el sábado 18 de abril contará con una agenda mucho más amplia que incluye el Centro Judicial del Condado de Okeechobee en Florida, de 9 a 14 hs, y la Oficina de Correos de Reston en Virginia, de 9 a 13 hs.

Es importante señalar que, mientras algunos sitios permiten la llegada sin cita previa, lugares específicos como la Biblioteca de Franklin Park en Illinois (de 8 a 14 hs) requieren una programación anticipada por vía telefónica.

Tener correcto este trámite es esencial para los viajeros (Web/Freepik)

“Si no encuentra una feria que le convenga, también puede buscar oficinas de tramitación que abran los fines de semana o fuera del horario habitual con nuestra herramienta de búsqueda“, recomendó el DOS.

Calendario completo en Estados Unidos y recomendaciones para la gestión

Si bien las fechas de este fin de semana son las más próximas, las autoridades confirmaron que el cronograma de eventos especiales se extiende durante todo el mes de abril e incluso mayo.

Las personas pueden filtrar las fechas y horarios en la página web oficial del organismo. Además, se cuenta con jornadas programadas en estados como Nueva Jersey, Washington, California y Puerto Rico.

El pasaporte es un documento indispensable para viajar y hacer trámites fuera de EE.UU. (Instagram/@travelgov)

Para quienes no puedan asistir en estos días, el gobierno mantiene habilitada su herramienta en el sitio oficial travel.state.gov. Las autoridades instan a los interesados a preparar toda la documentación necesaria, la cual incluye la prueba de ciudadanía y una identificación válida.

“Los adultos que realizan la solicitud por primera vez y todos los niños pueden presentar su expediente temprano para evitar las prisas de último momento", explica el organismo gubernamental.