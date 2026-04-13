Alerta pasaporte: los estadounidenses que hagan este trámite online no podrán salir del país

El 13 de abril de 2026, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos prohibió el empleo de pasaportes vigentes para las personas que comiencen su renovación a través del sistema en línea. La finalidad de la medida es acelerar el paso al nuevo documento digital. No obstante, los solicitantes no pueden realizar viajes internacionales desde que envían su formulario debido a la cancelación en los registros fronterizos.

Requisitos clave para renovar el pasaporte online en EE.UU. y cuándo pierde validez

La entidad lanzó un recordatorio por medio de su perfil oficial en X para advertir acerca de la falta de validez del documento físico durante el procedimiento. Así, expresó: “Una vez que se envíe su solicitud en línea, el pasaporte actual será cancelado de manera automática en sus respectivos sistemas, lo cual lo volverá inválido para viajar, aunque no haya expirado”.

"Para usar la Renovación de Pasaporte en Línea, debe estar ubicado en un estado o territorio de EE.UU. en el momento en que renueve", aclaró la entidad @TravelGov

Además, el posteo incluyó una limitación geográfica: “Para renovar el pasaporte en línea, es necesario que esté en un territorio o estado de EE.UU. al momento de la renovación”.

Según la página web oficial del organismo, el procedimiento digital solo está disponible para trámites de rutina y en circunstancias concretas. El sistema indica que, tras terminar la solicitud, no se debe emplear el pasaporte más actual porque este baja automáticamente de los sistemas de seguridad.

De acuerdo con la entidad oficial, es necesario cumplir con estos requisitos para poder renovar en línea:

El pasaporte a renovar tiene o tenía una validez de diez años .

. El solicitante tiene 25 años o más.

o más. El documento debe vencer dentro de un año o haber vencido hace menos de cinco años .

. No se debe viajar durante al menos seis semanas a partir de la fecha de presentación.

a partir de la fecha de presentación. Los horarios de atención digital para consultas están disponibles desde las 8 hasta las 20 hs (hora local).

“Si no cumple los requisitos para renovar en línea, es posible que pueda renovar por correo o en persona en una agencia o centro de pasaportes”, remarcaron las autoridades.

El procedimiento digital solo está disponible para trámites de rutina y en circunstancias concretas Imagen ilustrativa generada con ayuda de la IA

Costos del procedimiento en línea y prevención de fraudes

El organismo destacó que el único sitio web autorizado es opr.travel.state.gov. Por este motivo, se emitió una advertencia acerca de compañías que exigen tarifas adicionales y ponen en peligro la información.

“Podrían ser fraudulentas otras páginas web o compañías que dicen renovar su pasaporte en línea. Estos sitios web y empresas cobran tarifas adicionales y ponen en riesgo sus datos personales. Incluso si una empresa incluye ‘Gov’ en su nombre, no está autorizada para aceptar ni procesar solicitudes de renovación en línea. Asegúrese siempre de estar en un sitio web que termine en.gov”, explicaron.

Los aranceles fijados para el procedimiento son:

Pasaporte: US$130 .

. Tarjeta de pasaporte: US$30 .

. Pasaporte y tarjeta: US$160 .

. Entrega en 1-3 días (opcional): US$22,05.

Para la expedición de pasaporte, se tiene que llenar el formulario DS-11 y, si es renovación, el DS-82 (Instagram/@travelgov)

Respecto del manejo del documento anterior, la instrucción oficial fue: “No nos envíe por correo el pasaporte que está renovando. Consérvelo”. En caso de ser un ciudadano residente en el exterior, la normativa prohíbe el uso del sistema online y exige realizar la renovación en la embajada o consulado estadounidense más cercano.