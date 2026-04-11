Pasaporte estadounidense en California: la jornada del sábado 11 de abril

Las personas que viven en la localidad de Garden Grove y otras zonas del condado de Orange, en California, podrán iniciar el trámite del pasaporte estadounidense en una feria comunitaria que se realizará el próximo sábado 11 de abril.

¿Dónde será la feria para tramitar el pasaporte estadounidense?

El evento tendrá lugar en el Courtyard Center de Garden Grove, ubicado en 12732 Main St, Garden Grove, según detalla el aviso oficial difundido por el Orange County Clerk-Recorder.

Las tarifas cambian según la edad del solicitante y el tipo de documento solicitado Freepik

La atención se realizará exclusivamente el sábado 11 de abril, entre las 9 hs y las 15 hs (hora local).

La feria permitirá iniciar el trámite sin cita previa, por lo que el ingreso funcionará bajo un sistema de orden de llegada, sujeto a disponibilidad de cupos. Para quienes prefieran programar su asistencia, se habilitó el número (714) 834 - 3110 para reservas u obtener más información.

¿Qué documentación deben presentar los solicitantes para obtener el pasaporte?

Todos los solicitantes deben presentarse en persona con la documentación completa. El formulario DS-11 debe estar completo, pero sin firma. A su vez, se requiere número de Seguro Social y prueba de ciudadanía estadounidense, con una de estas opciones:

Certificado de nacimiento (copia certificada)

Pasaporte vigente o vencido

Certificado de naturalización

Documento de identidad válido, como:

Licencia de conducir

Pasaporte

Identificación militar o gubernamental

Pasaporte extranjero

Identificación escolar (para personas de 16 a 17 años)

También se debe presentar una fotografía tipo pasaporte de 2x2 pulgadas (5,08 x 5,08 cm). El evento contará con un servicio de toma de foto en el lugar por US$7.

Los requisitos para menores de edad en el trámite del pasaporte estadounidense

Los menores de 18 años deben cumplir condiciones específicas según la edad:

Entre 16 y 17 años: asistir junto a uno de sus padres con identificación válida.

asistir junto a uno de sus padres con identificación válida. Entre 0 y 15 años: presentarse con ambos padres con identificación, o uno con un formulario DS-3053 notariado y copia del documento del otro progenitor.

Además, deben presentar el certificado de nacimiento para verificar el vínculo con el padre o tutor.

Las tarifas de sacar el pasaporte

El costo del trámite se divide entre lo que se paga al Orange County Clerk-Recorder y lo que corresponde al Departamento de Estado de Estados Unidos. El primero cobra una tarifa de procesamiento de US$35 y no se acepta efectivo.

El Departamento de Estado fija los costos, según la edad del solicitante:

Personas de 16 años o más: libreta de viaje US$130 y tarjeta US$30

Menores de 16 años: libreta de viaje US$100 y tarjeta US$15

En ambos casos, el trámite urgente cuesta US$60 y la entrega acelerada (de uno a tres días) suma US$22,05.

Se exige prueba de ciudadanía, documento de identidad válido y número de Seguro Social para avanzar con la solicitud Freepik

Una oficina en Irvine abrirá de forma excepcional el 11 de abril

En la ciudad de Irvine, a 20 minutos en auto de Garden Grove, también habrá una alternativa para quienes buscan tramitar el documento de viaje este 11 de abril.

Aunque esta oficina no abre los sábados de forma habitual, el sitio oficial del Departamento de Estado indica que ese día sí prestará servicio, con atención entre las 8 hs y las 13.30 hs (hora local).

La sede funciona en 101 Academy Way, Suite 120, Irvine. La atención se realiza únicamente con reserva previa, que debe gestionarse a través del sitio oficial de UC Irvine Passport Services, con tres opciones de servicio: