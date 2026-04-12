“Preparadores fantasma”: la advertencia del IRS sobre quienes no firman su declaración de taxes
La agencia fiscal de EE.UU. pidió verificar credenciales y el número PTIN de los profesionales para evitar fraudes y sanciones por declaraciones incorrectas
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Durante la temporada de taxes y a días de la fecha límite para la presentación de las declaraciones, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) advirtió a los usuarios sobre los “preparadores fantasma”. La entidad expresó que en estos casos los contribuyentes se harán responsables por errores y posibles sanciones derivadas de las acciones de falsos profesionales.
IRS advierte sobre estafas de preparadores de impuestos sin PTIN en EE.UU.
De acuerdo con las normas de la agencia tributaria estadounidense, los contribuyentes pueden optar entre presentar las declaraciones por sí mismos, incluso con alguna de las herramientas de asistencia, o derivar ese poder a un preparador.
Estos son expertos en el área impositiva que pueden ofrecer sus servicios a usuarios para completar declaraciones y enviarlas al IRS. A pesar de que la agencia identifica individualmente a cada preparador, algunos eligen hacerse pasar por profesionales acreditados.
Sobre esto alertó la entidad en un mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de seguridad tributaria de la agencia en X. "El IRS le recuerda que todo preparador de impuestos remunerado debe firmar su declaración e incluir su Número de Identificación Tributaria de Preparador (PIN) en ella“, alertó.
Además, expresó a los usuarios que quienes no cumplan con los pasos debidos posiblemente perjudiquen al contribuyente que declara: “Es muy probable que los preparadores ‘fantasma’ que no firman las declaraciones estén intentando estafarlo”.
Qué es el PTIN y por qué es obligatorio para preparar impuestos en EE.UU.
El IRS habilita la tarea de los preparadores de impuestos y les exige que tramiten el PTIN como identificador para confirmar su validez. Según indica el sitio web oficial de la agencia, es requisito tenerlo antes de la temporada de impuestos correspondiente.
“Toda persona que prepare o ayude a preparar declaraciones de impuestos federales a cambio de una remuneración debe tener un PTIN válido para el año 2026 antes de preparar dichas declaraciones”, indica.
En ese sentido, es la clave para que los contribuyentes identifiquen a posibles estafadores. Si el usuario observa que el preparador presenta evasivas para proporcionar su PTIN o no lo incluye en la declaración, es motivo para sospechar.
El IRS detalla las prácticas fraudulentas más comunes en declaraciones de impuestos
En otro apartado de su sitio web, la agencia tributaria se refiere específicamente a estos falsos profesionales dentro del ámbito impositivo y al daño que puede sufrir un usuario si presenta una declaración de impuestos que haya sido completada por un preparador no certificado.
El IRS recuerda que todos los preparadores deben firmar la declaración e incluir su PTIN, por lo que evitarlo es la mayor señal de estafa. En caso de errores o reclamos incorrectos, el usuario será quien deba hacerse cargo si el profesional no incluye sus datos.
Además, la agencia advirtió sobre tres prácticas frecuentes en los preparadores de impuestos fantasmas:
- Exagerar la elegibilidad para deducciones del IRS.
- Reclamar créditos para los que el contribuyente no reúne los requisitos necesarios.
- Desaparecer después de realizar la presentación. En estos casos, el contribuyente es quien se hace responsable de multas, intereses o auditorías por cualquier error.
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