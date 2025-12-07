El cargamento ilegal que venía de Colombia y la CBP frenó rumbo a Washington: valuado en más de US$6 millones

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) incautó en Cincinnati un cargamento ilegal proveniente de Colombia que intentaba ingresar a Estados Unidos con destino a Washington. El envío contenía 52 relojes falsificados de distintas marcas.

Valuado en millones: el cargamento ilegal que incautó la CBP en Cincinnati

, el 28 de noviembre los agentes incautaron paquetes con 52 relojes provenientes de Colombia. Eran versiones falsificadas de las marcas registradas Richard Mille, Rolex, Hublot, Cartier y Casio.

Los relojes incautados por la CBP en Cincinnati CBP

La agencia pudo identificar que los productos no eran los originales gracias a sus Centros de Excelencia y Experiencia. De haber sido los reales, hubieran significado un valor de venta minorista de 6,3 millones de dólares.

El envío se dirigía a una residencia en Washington cuando los agentes lo retiraron para su inspección. “Seguimos disfrutando de un crecimiento sin precedentes en el comercio electrónico, y este crecimiento constituye un motor cada vez mayor para las economías de Estados Unidos y del mundo“, dijo LaFonda D. Sutton-Burke, directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Chicago.

Al tiempo, prometió: “Seguiremos implementando este tipo de operaciones de aplicación de la ley para proteger aún más a las empresas y consumidores legítimos de los ladrones de propiedad intelectual”.

La agencia aseguró que este tipo de cargamentos ilegales representan los delitos transnacionales más rentables.

La advertencia de la CBP sobre la venta de productos falsificados

Usualmente, según la CBP, los falsificadores se encargan de vender versiones falsas de productos populares en respuesta a las tendencias. Frecuentemente, lo hacen a través de fuentes en línea, lo que “perjudica a los negocios legítimos estadounidenses”.

Los productos más elegidos por estos infractores de la ley son:

Medicamentos falsos.

Perfumes y cosméticos.

Juguetes y disfraces infantiles.

Productos de moda.

Joyería de lujo.

Productos electrónicos.

La CBP lleva millones de dólares incautados en materia de productos falsificados en 2025 CBP

La entidad federal alertó a los compradores sobre los riesgos que conllevan estos artículos, ya que pueden representar graves problemas para la salud y la seguridad de los consumidores estadounidenses porque, a menudo, se fabrican con materiales de baja calidad o dañinos.

En lo que va del 2025, la CBP incautó casi 79 millones de artículos falsificados con un valor de venta minorista combinado de más de US$7300 millones, si hubieran sido auténticos.

Consecuencias legales de comprar productos falsificados, según la CBP

No solo vender, sino también comprar productos falsificados es considerado una actividad ilícita por la CBP.

De acuerdo con un informe, adquirirlos y transportarlos a EE.UU. puede conllevar sanciones civiles o penales.

Algunas de las consecuencias legales más importantes por tráfico de productos falsificados pueden ser:

Multas de hasta US$2 millones.

10 años de prisión.

Ambas.

La CBP alertó sobre las sanciones de traficar productos falsificados CBP - CBP

Para ello, en lo que respecta al comercio electrónico, las autoridades aseguran que es relevante recurrir a sitios confiables.

“Más del 90 % de las incautaciones de falsificaciones se producen en el correo internacional y el transporte exprés, canales por los que transitan los pequeños paquetes de comercio electrónico con destino a EE. UU.“, explica la agencia migratoria.