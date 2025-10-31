Halloween en EE.UU.: qué regalos le entregaron Trump y Melania a los niños que visitaron la Casa Blanca

Donald Trump y Melania celebraron Halloween en la Casa Blanca con su tradicional evento de “dulce o truco”, donde recibieron a cientos de niños disfrazados junto a sus familias. Durante la tarde de este jueves 30 de octubre, los pequeños recorrieron el Jardín Sur decorado con motivos otoñales, participaron en actividades temáticas y recibieron golosinas conmemorativas entregadas personalmente por el presidente y la primera dama.

Así fue la entrega de dulces de Donald Trump y Melania a los niños invitados a la Casa Blanca

El evento, que se llevó a cabo de 16 hs a 20.30 hs, estuvo reservado para invitados, entre ellos personal militar, miembros de las fuerzas del orden, familias de acogida y adoptivas, así como también funcionarios del gobierno con hijos. Durante la celebración, Donald Trump y Melania repartieron barras de chocolate Hershey’s y Twizzlers, presentadas en cajas con el sello presidencial, según detalló TMZ.

Donald Trump colocó una barra de chocolate sobre el disfraz de un niño (X / @RapidResponse47)

La Asociación Nacional de Confiteros (NCA, por sus siglas en inglés) contribuyó con una selección de dulces, mientras que la Asociación Internacional de Productos Frescos ofreció manzanas del estado de Washington.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Casa Blanca, la velada contó con música en vivo a cargo de la banda U.S. Air Force Strolling Strings, que interpretó melodías tradicionales de Halloween y otras canciones contemporáneos, mientras el presidente y la primera dama daban la bienvenida a los pequeños.

Además, el Servicio Postal de Estados Unidos obsequió camiones de juguete. En tanto, el Departamento de Agricultura preparó una zona fotográfica con una calabaza gigante, junto con la entrega de pequeñas calabazas cultivadas por agricultores estadounidenses.

Trump repite su gesto viral al colocar un dulce sobre la cabeza de un niño durante el Halloween

Trump volvió a protagonizar un gesto que recordó al episodio viral de 2019, cuando su peculiar manera de entregar golosinas durante la celebración de Halloween en la Casa Blanca causó sorpresa entre los presentes. En aquella ocasión, en lugar de colocar el dulce en la bolsa de un niño disfrazado de Minion, un personaje de la película Mi villano favorito, el entonces presidente optó por ponerlo sobre su cabeza, gesto que Melania imitó entre risas.

Trump volvió a protagonizar un gesto que evocó el episodio viral de 2019, cuando un niño disfrazado del DJ Marshmello se acercó a recibir su dulce y, en lugar de colocarlo en su bolsa, el presidente lo puso sobre el casco del menor X / @WhiteHouse

Este año, el mandatario republicano repitió la escena cuando un niño disfrazado del popular DJ Marshmello, reconocible por su característico casco blanco en forma de malvavisco, se acercó a recibir su dulce. En vez de depositarlo en la bolsa, el presidente colocó una gran barra de chocolate sobre el casco del menor, según detalló Fox News.

El gesto provocó numerosas reacciones en redes sociales, como del columnista político Benny Johnson en su cuenta de X: “Segunda parte: El presidente Trump acaba de ponerle una barra de chocolate en la cabeza a un niño otra vez”.

Más detalles de la celebración de Halloween en la Casa Blanca, con Donald y Melania Trump

Trump vistió su habitual traje azul y una gorra con la inscripción “USA”, mientras que Melania optó por un abrigo marrón sobre un vestido naranja.

Se pudieron observar disfraces de todo tipo, desde superhéroes y princesas hasta personajes originales. Uno de los más destacados fue el de un pequeño que llegó en un carrito decorado como un autoservicio de McDonald’s, así como también llamó la atención un niño disfrazado de banana.

El evento fue exclusivo para invitados, entre ellos personal militar, agentes de las fuerzas del orden, familias adoptivas y de acogida, además de funcionarios del gobierno acompañados por sus hijos X / @WhiteHouse

Formaron parte del evento organizaciones como America 250, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Parques Nacionales, la Casa de la Moneda de Estados Unidos, el Servicio Secreto, la Asociación Histórica de la Casa Blanca y el Centro de Ciencia e Industria.