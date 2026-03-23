El fin de semana extendido de marzo alcanza a gran parte de la ciudadanía argentina, pero surge la inquietud de si es feriado mañana, martes 24 de marzo, dado que es el último día del receso extralargo.

El feriado del 24 de marzo conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fabian-marelli-11419 - LA NACION

¿Es feriado mañana, martes 24 de marzo?

El calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete, indica que el martes 24 de marzo es feriado nacional inamovible en todo el país, al conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De esta manera queda configurado un fin de semana extendido de cuatro días consecutivos, ya que a la jornada de feriado se anexa el lunes 23 de marzo, que es día no laborable con fines turísticos, y el sábado 21 y el domingo 22.

Cómo se paga si se trabaja en el feriado del 24 de marzo

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, mientras que en el 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador.

Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante un feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Quiénes están exentos de trabajar en el feriado Ilona Kozhevnikova - Shutterstock

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre