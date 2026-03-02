Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 2 al 8 de marzo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

En esta etapa la Rata adoptará una actitud más reflexiva. Será el momento ideal para comprender las dinámicas que has tenido en tu vida hasta ahora y predisponerte a realizar algunos cambios para estar en mayor sintonía contigo mismo. Se trata de un tiempo necesario para el replanteo de las propias posturas y acciones a la hora de perseguir tus sueños. Además, el momento brinda la posibilidad de comprender cómo venís luchando por alcanzar tus objetivos, que representa el desafío de ser paciente y prepararte para retomar la acción de manera más sabia y adecuada. Se encenderán grandes pasiones, pero deberás evitar las acciones impulsivas.

Tendencia : soltar el control y darle la bienvenida a lo nuevo.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo enfocará sus esfuerzos hacia el trabajo y las actividades que realice. La influencia del momento continúa acomodando tu vida y aclarando el camino hacia lo que necesitás y más te conviene. Es un tiempo de profundos cambios que notarás especialmente en lo profesional y laboral y se hará notar a través de buenas novedades y mejoras en general; se expandirá aquello que emprendas y protegerá la salud. En ese sentido, todo comenzará a fluir con más facilidad. El conocimiento adquirido, junto a las experiencias que has ido atesorando, darán sus frutos a través de la solidez y el aplomo que ahora sabrás manifestar.

Tendencia : amor sin estridencias, pero estable y profundo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre comenzará la semana con algunos desafíos en el área laboral, por lo que deberá mantener mucho orden en el modo de llevar a cabo sus asuntos y cuidado en cuanto a las palabras. El reto consistirá en mantener la calma ante situaciones que no podrás modificar inmediatamente y que amenazan con desestabilizarte. Procurá destinar tiempo a tu bienestar, desenchufar de las obligaciones, relajar y realizar algo que te guste. Esto es muy necesario en estos días porque se pondrá a prueba la tolerancia y la paciencia; deberás estar atento a las reacciones emocionales e impulsivas que podrían traer conflictos en las relaciones.

Tendencia : todo irá bien si actúas de manera precavida.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Este período no se destacará tanto por la acción, sino más bien por el desarrollo interno. La influencia que recibirá el Gato señala el momento de cerrar etapas, terminar aquello que esté pendiente y conectar con tus verdaderos deseos. Será oportuno para desarrollar talentos, mejorar habilidades y trabajar con otras personas de manera creativa y productiva. En ese sentido, se pondrá a prueba tu capacidad de adaptación y sensibilidad emocional. Por lo tanto, mantenerte calmo y frío será esencial a la hora de tomar decisiones. Aunque se trata de un período más bien lento, este signo experimentará una profunda sensación de alivio y liberación que hace tiempo no sentía.

Tendencia : dejar de lado lo que sea tóxico o negativo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Algún proyecto, emprendimiento o actividad podría dar un vuelco abrupto, lo cual te llevará a poner en consideración tus planes. Si estás convencido de lo que estás haciendo, deberás tomar esta situación como una prueba y seguir adelante confiado. De lo contrario, será propicio revisar cada detalle y realizar las modificaciones necesarias para encauzar la situación. Se vienen vientos de cambios y el momento deberá encontrarte organizado y con los pies en la tierra. Aunque siempre es optimista, sociable y divertido, el Dragón necesitará en este tiempo más tranquilidad, silencio y momentos de soledad.

Tendencia : reflexión e introspección para tomar decisiones bien pensadas.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente está iniciando un período en el que se enfocará en los propios recursos, en el modo de manejarlos y la creación de nuevas fuentes de ingreso. Podrás expresar tus propósitos, enfocarte y convertirlos en acción concreta de manera sólida y estable. Es tiempo de poner orden en las actividades, en el hogar y en los sentimientos. Se inicia una etapa más despejada, donde podrás construir un terreno más consistente. Habrá movimiento físico y psicológico, una apertura inusual que te llevará por nuevos caminos. Tu hogar permanecerá en armonía y podrás encontrar allí el lugar necesario para el descanso mental.

Tendencia : un nuevo rumbo en tu vida sentimental.

El horóscopo chino para cada uno de los 12 signos

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Empieza un período con posibilidades de realización y nuevos comienzos. Cerrarás un capítulo y será un tiempo oportuno para hacer planes constructivos. Se trata de una etapa de revisión para el Caballo, en la que será conveniente examinar las sensaciones y emociones. Lo importante no es lo que ocurra, sino cómo lo percibís y reaccionás. Sensibilizará tu carácter y reforzará tus mejores cualidades, pero, para no perder el rumbo, deberás evitar la prisa; lo más conveniente es observar y reflexionar, ya que obtendrás información de lo que ocurre en tu interior y sobre aquello que tu vida necesita. Por lo tanto, habrá replanteos en todos los campos.

Tendencia : contradicciones en el amor.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Es una buena etapa para estudiar, leer, escribir o desarrollar cualquier actividad intelectual y creativa. La Cabra se sentirá estimulada y más ambiciosa que lo habitual, lo cual le permitirá tomar decisiones que estaban siendo postergadas. Tal vez encuentres una nueva veta para ganar dinero o descubras nuevos sistemas de producción más eficaces. Asimismo, los amigos ocuparán el centro de escena. Es posible que encuentres el trabajo acorde a tus expectativas, que te reafirmes en tu especialidad o des los primeros pasos en un emprendimiento propio. En el amor, una relación desgastada podrá recuperar la magia.

Tendencia : tu tenacidad natural se manifestará al máximo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La influencia de esta semana fortalecerá una decisión valiente que el Mono deberá tomar para lograr buenos resultados. Lucharás y te esforzarás por el reconocimiento que merecés y necesitás en este momento. Llega un tiempo de cosecha, en el que tus proyectos despertarán el interés de personas destacadas que te darán su apoyo. Te sentirás más seguro y confiado en cada paso y eso se reflejará en los beneficios que pronto llegarán. Para la vida de relación es una etapa especial de cambios internos hacia una mirada diferente, más abierta y comprensiva. Es tiempo de vivir el amor con mayor libertad y menos apego.

Tendencia : una amistad puede convertirse en romance.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Es un tiempo de revelaciones para el Gallo. Las circunstancias sacarán a la superficie cuestiones del pasado, movilizarán tu inconsciente y agitarán tu mundo emocional. Es posible que en estos días logres ver con claridad una situación que se presentaba confusa, pero tal vez sea necesario pasar por alguna crisis que brinde la oportunidad de obtener mayor madurez y sabiduría ante las decisiones que tomes a futuro. En tanto, las finanzas se mantendrán estables y tendrás ocasión de recibir algún beneficio económico a través de terceros. El amor y la vida en familia irán bien, pero es posible que los compromisos te abrumen.

Tendencia : respirar profundo y tomarse todo con calma.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El horóscopo chino de esta semana para el Perro

Cambios imprevistos podrían sacudir el clima laboral con la modificación de horarios y tareas. En ese contexto, el Perro deberá estar atento y organizarse bien. Te manejarás mucho mejor con una estrategia planificada y al organizar tu día a día para no sobrecargarte. Deberás mantener tus reflejos y buena capacidad de reacción para prever y vencer obstáculos. Sin embargo, la semana estará protegida y, si bien las cosas marcharán lentas y sin grandes novedades, contarás con una sensibilidad especial que te advertirá sobre posibles riesgos. Para ello, deberás seguir tus intuiciones, ya que una corazonada dará en el blanco y puede abrirte a un nuevo horizonte sentimental.

Tendencia : metabolizar los cambios con fluidez y sin resistencias.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Todos los cambios que has vislumbrado en el último tiempo comenzarán a dar sus frutos y a plasmarse en algo concreto. El Chancho iniciará un período de grandes cambios en cuanto a los recursos: un nuevo sentido práctico que hará todo más rentable. Si bien habrá cuestiones del pasado que deberás resolver, se trata de un período de grandes oportunidades. La posibilidad de cerrar temas, revisar, soltar y sanar se manifestará a través de circunstancias que te llevarán a importantes replanteos. El amor puede pasar a segundo plano en estos días, en los que se impone una fuerte necesidad de introspección.

Tendencia : el cuidado y el amor comienzan por uno mismo.