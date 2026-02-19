El alimento con el doble de potasio que la banana que protege la salud del corazón

Mientras la banana es popular por el potasio, la ciencia nutricional posiciona a la palta como un fruto superior en este mineral. Este alimento no solo aporta casi el doble de potasio, sino que su riqueza nutricional integral lo convierte en un aliado clave para la protección cardiovascular, según diversos estudios y especialistas.

Una banana mediana contiene unos 537 miligramos de potasio, mientras que una palta entera está cerca de los 975 miligramos -media palta serían aproximadamente 485 mg-. El potasio es un electrolito crucial, ya que regula líquidos y facilita tanto la transmisión nerviosa como la contracción muscular. Su rol en proteger el ritmo cardíaco y prevenir complicaciones vasculares es fundamental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 3510 miligramos diarios para adultos, y la palta contribuye significativamente, ya que supera en concentración al plátano por porción, según informó el portal Cleveland Clinic.

La palta supera a la banana en su aspecto fundamental del potasio

Más allá del potasio, la palta destaca por sus grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, las cuales suelen ser consideradas “saludables” y son vitales para reducir el colesterol LDL, conocido como el “malo”, y elevar el HDL, el “bueno”, algo que impacta positivamente en la salud cardiovascular. Además, es una excelente fuente de fibra dietética. Media palta aporta casi siete gramos de fibra, un cuarto del valor diario recomendado. Gran parte es fibra soluble, que se une a componentes del colesterol en el intestino para su eliminación, reduciéndolo; también regula la glucosa y prolonga la saciedad.

La evidencia científica valida estos beneficios: un estudio de tres décadas, con más de 100.000 participantes, publicado en el Journal of the American Heart Association, mostró que dos o más porciones de palta a la semana redujeron el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 16% y de enfermedad coronaria en un 21%. Investigadores de Harvard descubrieron que reemplazar media porción diaria de grasas saturadas (como manteca o margarina) por palta disminuyó entre 16% y 22% el riesgo de eventos cardiovasculares. La cardióloga Sarah Alexander, citada por el portal EatingWell, la considera “la fruta número uno para la salud del corazón”, donde destaca su potasio y los antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos y bajan el colesterol LDL.

Una dieta saludable rica en palta es fundamental para una buena salud Freepik

El fruto contiene fitoesteroles, que contribuyen a la reducción del colesterol al prevenir su absorción intestinal, según EatingWell. Es también rica en antioxidantes como vitaminas C y E, y compuestos fenólicos que combaten el estrés oxidativo y protegen las células, con acciones neuroprotectoras y cardioprotectoras. La hipocalemia, o deficiencia de potasio, puede generar debilidad muscular, cansancio y alteraciones del ritmo cardíaco, lo que subraya la importancia de su consumo para la función cardiovascular y la prevención de fallas cardíacas.

Además de su perfil cardioprotector, la palta aporta vitaminas K1 y B6. Su versatilidad permite incorporarla en dietas diarias, desde tostadas hasta ensaladas o licuados. Aunque su consumo moderado es clave, dada su densidad calórica, esto maximiza sus beneficios nutricionales y su contribución a una dieta equilibrada.