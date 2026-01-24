Los tres ejercicios infalibles para recuperar la energía que recomienda la entrenadora Denise Austin

El cansancio que aparece a mitad de la jornada se convirtió en una sensación común en tiempos de trabajo prolongado frente a las pantallas. Permanecer sentado durante horas no solo afecta la postura, sino que también impacta la concentración, el ánimo y la vitalidad. En medio de esa rutina silenciosa, el cuerpo empieza a pedir movimiento.

La entrenadora estadounidense Denise Austin, referente del fitness durante varias décadas, sostiene que gran parte de ese agotamiento cotidiano está relacionado con la falta de oxigenación. A sus 68 años, continúa con rutinas sencillas que pueden integrarse fácilmente al día a día, incluso en espacios reducidos como la oficina o el hogar.

Según la experta, el problema no siempre es la falta de ejercicio formal, sino la acumulación de horas de inactividad. “Cuando estás sentado por largos periodos de tiempo, necesitás algunos descansos para hacer ejercicio”, señaló en sus contenidos digitales, donde insiste en la importancia de interrumpir el sedentarismo.

Denise Austin es una reconocida entrenadora que tiene 68 años y sigue a pleno con el ejercicio Instagram (@deniseaustin)

El cuerpo necesita moverse para despertar

Austin explica que el movimiento cumple la función básica de permitir que el oxígeno circule de manera adecuada. “El oxígeno equivale a la energía”, afirma, al señalar que activarlo mejora tanto el rendimiento físico como la claridad mental.

Al levantarse y mover distintos grupos musculares, la circulación se reactiva y el oxígeno llega con mayor eficiencia al cerebro. Esto, según la entrenadora, favorece la concentración, ayuda a pensar con mayor rapidez y mantiene el estado de alerta durante la jornada.

Además del impacto cognitivo, el movimiento breve también cumple un papel metabólico. Activar varios músculos al mismo tiempo incrementa el gasto calórico y estimula funciones corporales esenciales. “Tu cuerpo está diseñado para hacer que la sangre bombee”, señala Austin, quien insiste en que esa activación genera una sensación inmediata de bienestar.

Una alimentación saludable acompañada de ejercicio diario es la clave para una buena salud FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: FREEPIK

Tres movimientos breves para recuperar energía

La propuesta de la entrenadora parte de una regla simple: realizar pausas activas de un minuto por cada hora de trabajo. No se requiere equipamiento ni ropa deportiva, solo levantarse de la silla y moverse.

Uno de los ejercicios recomendados es la elevación de rodillas de pie, similar a una marcha en el lugar. Austin aconseja mantener el torso erguido y acompañar el movimiento con los brazos para activar todo el cuerpo durante 60 segundos. “Simplemente movete tanto como puedas”, señala.

Otro movimiento clave son los giros de cintura, que favorecen la movilidad de la columna. Este ejercicio contribuye a fortalecer la espalda, abrir el pecho y mejorar la postura, especialmente en quienes pasan gran parte del día encorvados frente a la computadora.

El dolor del cuello es algo cada vez más habitual por los trabajos frente a la computadora Pexels

La rutina se completa con medias sentadillas acompañadas de brazos hacia arriba, un movimiento vertical que estimula piernas, glúteos y brazos. El objetivo, explica la entrenadora, es “bombear los músculos” y favorecer la entrada de aire al cuerpo.

Ejercicios para la longevidad y la movilidad

Además de estas pausas breves, Austin también compartió tres movimientos enfocados en la fuerza y la estabilidad a largo plazo, especialmente importantes con el paso de los años. Para realizarlos, recomienda utilizar muebles firmes, como un sillón resistente.

Uno de ellos es el toque de glúteos en sentadilla, que consiste en descender hasta tocar el asiento y levantarse de inmediato. Este ejercicio fortalece piernas y glúteos, y aporta mayor estabilidad para las actividades diarias.

El segundo movimiento son las flexiones asistidas, donde se deben apoyar las manos en el reposabrazos del sillón o en una mesa firme. “Mantené la espalda recta y el abdomen contraído”, recomienda Austin, quien destaca la importancia de la fuerza en brazos para conservar autonomía.

Las flexiones dependen de la posibilidad de cada persona, ya que algunas necesitan utilizar el formato asistido

El tercer ejercicio se centra en el torso y consiste en abdominales sentados en postura tipo V, realizados desde el borde del sillón. “Un torso fuerte favorece el equilibrio, la postura y protege la espalda”, explicó la entrenadora, quien sugiere realizarlos durante un minuto o en repeticiones cortas.

Más allá de la intensidad, el mensaje central es claro: el movimiento no necesita ser complejo para ser efectivo. Integrar pequeños momentos de actividad a lo largo del día puede marcar una diferencia real en la energía, la concentración y la calidad de vida. “Movete a lo largo del día. Te sentirás mucho mejor”, resume Austin, convencida de que ese minuto de movimiento puede convertirse en una herramienta sencilla para cuidar el cuerpo, incluso en medio de las rutinas más exigentes.

*Por María Paula Lozano Moreno