Diego Maradona. Tras el ADN negativo de Magalí Gil, cómo siguen los dos juicios de filiación en su contra

Santiago Lara y Eugenia Laprovittola, todavía esperan la resolución de sus juicios por filiación contra el exfutbolista: los avances de las dos causas y los presuntos tres hijos cubanos

Esta semana, una prueba de ADN reveló “baja probabilidad del vínculo” entre Magalí Gil y Diego Armando Maradona. Semejante resultado dejó a la joven prácticamente fuera del listado de herederos biológicos del Diez. A través de sus redes sociales, Magalí anunció que va a continuar con su reclamo. “El proceso judicial continúa ya que es la única vía que tengo para saber el resultado real, el válido. Justamente acceder a las pruebas de ADN de Diego”. Pone en duda el resultado de la pericia porque, como había acordado, sus pruebas genéticas fueron contrastadas con las de una hermana de Maradona.

Hasta el momento, la Justicia sólo reconoce como hijos de Diego Armando Maradona a Diego Junior, Dalma, Giannina, Diego Fernando, y Jana. Detrás de ellos, en lista de espera, aparecen Santiago Lara (20) y Eugenia Laprovittola (25), quienes todavía aguardan -el primero, hace años; la segunda, hace meses- la resolución de sus juicios por filiación contra el exfutbolista.

Siete años de espera en Tribunales

La demanda de Santiago Lara comenzó a mediados de 2014, cuando su familia se presentó en los Tribunales platenses para iniciar un reclamo de filiación. Lara tenía 13 años cuando se enteró, a través de los medios de comunicación, su posible vínculo con Maradona. La revelación fue, por lo menos, curiosa: pasó por un puesto de diarios y vio que su foto de perfil de Facebook estaba en la tapa de una revista junto a un título que lo presentaba como “El supuesto hijo de Maradona”. Consternado, al llegar a su casa, le pidió explicaciones a su padre legal, Marcelo Lara. Fue entonces cuando conoció, de boca del hombre que lo crió, la historia que luego repetiría en Tribunales y en televisión. Marcelo Lara le contó que Natalia Garat, su madre, había tenido una aventura con Maradona. A raíz de aquél encuentro, quedó embarazada de Santiago. Recién se lo contó a su marido tres años después, poco antes de morir, víctima de un cáncer. Pero le pidió que se lo hiciera saber a su hijo recién cuando éste fuera mayor...

Santiago Lara pasó por el living de Intrusos para contar su historia y Matías Morla, abogado de Diego Maradona, se puso a su disposición Captura de pantalla

Pese al recurso judicial que presentó la familia después de que esta historia se difundiera, Maradona no reconoció a este joven como hijo y los dos juicios -el de impugnación de filiación contra Marcelo Lara, que consiste en que Santiago Lara se realice una prueba de ADN con su padre legal para comprobar que no existe parentesco, y el juicio de filiación contra Maradona, que requiere que el joven se realice la misma prueba genética con el exfutbolista- nunca se ejecutaron.

Detenida durante años en el Juzgado de Familia Nº 7 de La Plata, a cargo de la Dra. Karina Bigliardi, la causa volvió a tomar preponderancia el año pasado, tras la muerte de Maradona. A través de su entonces abogado, José Núñez, el joven Lara presentó un recurso en la Justicia para exigir la exhumación del cuerpo del futbolista con el fin de poder realizar la extracción de una muestra de ADN. El pedido fue denegado y al poco tiempo Núñez decidió apartarse de la causa.

Consultado por LA NACION, el abogado explicó que tomó la decisión de alejarse debido a que percibía que Lara se negaba a avanzar con el primer juicio, el de impugnación de filiación contra Marcelo Lara, al que el joven decidió no presentarse con la documentación correspondiente a las primeras tres audiencias que le concedieron. Desde entonces, la causa no avanza.

La joven futbolista que dice ser hija de Maradona

Eugenia Laprovittola también supo que podía ser hija de Diego Armando Maradona a través de la prensa. Una semana después de la muerte del Diez, su presunto padre, empezó a recibir llamados de periodistas de distintos medios. “Me preguntaban si era hija de Maradona. Yo cortaba porque me parecía una broma”, detalló la joven, futbolista de Independiente, en las entrevistas que concedió cuando trascendió el rumor.

Muy desenvuelta, contó que es oriunda de Berisso y que fue adoptada por el matrimonio Laprovittola cuando tenía 25 días. Al mismo tiempo que desandaba su historia, supo que fue su madre biológica quien se comunicó con los medios para revelar que Eugenia era fruto de una relación que había tenido con Maradona. Luego de semejante revelación, a fines del año pasado, madre biológica e hija se encontraron.

Eugenia Laprovittola se enteró de la posibilidad de ser hija de Maradona luego de la muerte de su presunto padre

“Quería que me confirmara o me negara lo que decían. Me contó que quedó embarazada de Diego cuando estaba en pareja con otra persona. Ella lo conoció en un bar donde trabajaba, y ahí nació una especie de relación. Ella intentó decirle que estaba embarazada, pero el entorno la apartó totalmente”, explicó la joven durante una entrevista con América Tv.

Al igual que la causa de Lara, la de Laprovittola tampoco avanzó demasiado hasta la fecha. “Yo trato de estar tranquila. No estoy pendiente de la herencia, pero sí de la causa de muerte, es lo que más me interesa. Ahora estoy esperando que me llame la justicia para ir a hacerme el ADN”, explicó luego de la muerte de su presunto padre. Ella ya estuvo en contacto con varios familiares de Maradona, pero prefirió no dar información al respecto.

Los supuestos tres hijos cubanos

Sumado a estas dos causas, todavía queda en el aire la confirmación sobre los presuntos tres hijos cubanos que el exfutbolista tuvo durante sus años en la isla, cuyos nombres y edades fueron comunicados por el abogado Matías Morla en 2019. Según especificó, los supuestos hijos se llaman Joana, Lu y Javielito y que al momento tenían entre 18 y 20 años. También especificó que Maradona se reunió con los tres, pero que hasta la fecha no los había reconocido de manera legal. Eso no cambió.

Los tres presuntos hijos cubanos de Maradona no han iniciado ningún juicio por filiación Reuters

“Es algo que se sabía desde el 2004. Hay entrevistas de una de las madres en 2004 diciendo que estaba embarazada. Lo que pasa es que en la isla no hay wifi, no hay comunicaciones, es todo medio cerrado. Los chicos allá en Cuba tienen otra educación, no es como acá, que están los medios y si sos hijo de Maradona tenés que hablar. Allá es todo más relajado. Sos la hija de Maradona, en el barrio ya lo saben y no pasa nada”, explicó Morla en El Diario de Mariana. “Diego no tiene pensado ir a Cuba este año, pero él cumple con la manutención. Yo me encargo de eso”, agregó.

