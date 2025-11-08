Dónde colocar la planta lengua de suegra para que crezca hermosa, según The Old Farmer’s Almanac

La lengua de suegra se convirtió en una de las plantas de interiores más populares, en gran parte debido a su resistencia y su capacidad de adaptarse a casi cualquier ambiente. Sin embargo, hay algunas consideraciones que es importante tener en cuenta. En ese sentido, The Old Farmer’s Almanac explica que su ubicación dentro del hogar es clave para que conserve el color, la firmeza y el crecimiento de sus hojas.

¿Qué dice The Old Farmer’s Almanac sobre la ubicación de la lengua de suegra?

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, la Dracaena spp (antes Sansevieria spp.) prospera con luz brillante e indirecta, aunque también puede crecer en zonas de sombra o con algo de sol directo.

Si se traslada desde un lugar oscuro a uno más luminoso, conviene hacerlo de forma progresiva Freepick

La publicación advierte que los cambios bruscos de iluminación pueden estresar la planta. Por lo tanto, a la hora de trasladarla de un lugar oscuro a un área más luminosa, recomienda hacerlo de manera gradual durante una semana.

Asimismo, indica que la planta debe mantenerse en un ambiente cálido, con temperaturas por encima de los 50°F (10°C). Durante el invierno, conviene protegerla de las corrientes frías o de las ventanas que dejen pasar aire exterior.

Los cuidados básicos de la lengua de suegra: riego y maceta

The Old Farmer’s Almanac señala que el exceso de agua es la causa más frecuente de deterioro. Por eso, recomienda dejar secar la tierra entre riegos y utilizar un sustrato con buen drenaje, preferentemente diseñado para cactus o suculentas.

Además, aconseja elegir macetas de terracota con orificios, lo que permiten que el suelo seque más rápido y así se evita la podredumbre de raíces.

Al trasplantar, no debe enterrarse demasiado la planta, sino colocarla a la misma profundidad que tenía en su maceta anterior.

La lengua de suegra mejora la calidad del aire interior, reduce contaminantes y contribuye al bienestar mental Freepick

Los beneficios de tener una lengua de suegra en casa, según especialistas

Según un artículo de Healthline, la lengua de suegra aporta beneficios comprobados para la salud y el ambiente interior. El texto, revisado médicamente por el asistente médico certificado Thomas Johnson, explica que esta planta puede filtrar el aire, reducir contaminantes y mejorar el bienestar mental.

El especialista detalla que la lengua de suegra es capaz de convertir dióxido de carbono en oxígeno durante la noche, a diferencia de la mayoría de las plantas, lo que la convierte en una buena opción para dormitorios o espacios cerrados.

Además, puede absorber sustancias tóxicas presentes en el ambiente doméstico, como benceno, formaldehído, xileno, tricloroetileno y tolueno, todos vinculados con la contaminación del aire interior.

El artículo también indica que la planta libera oxígeno y agrega humedad al ambiente, lo que ayuda a disminuir los efectos de alérgenos en suspensión, como polvo o caspa de mascotas. Esta cualidad, junto con su bajo mantenimiento, la hace ideal para hogares, oficinas y escuelas.

Esta planta prospera con luz brillante e indirecta Freepick

En cuanto a su impacto emocional, un estudio publicado en la revista científica Environmental Science and Pollution Research en 2018 respalda el uso de la terapia hortícola, una práctica que emplea el contacto directo con plantas y jardinería, como herramienta complementaria en tratamientos de salud mental.

El artículo detalla que esta forma de terapia se utiliza en entornos clínicos y de rehabilitación, ya que favorece la concentración, disminuye la ansiedad y estimula la sensación de calma.