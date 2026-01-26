El fenómeno de la savia congelada que rompe árboles y suena como disparos de hielo este invierno en EE.UU.

La llegada de una intensa ola de frío ártico a Estados Unidos impulsó una alerta en las redes sociales sobre supuestos “árboles explosivos”. Aunque el término se volvió viral, especialistas explicaron que se trata de un fenómeno físico conocido como “agrietamiento por helada", provocado por el congelamiento y la expansión de la savia en condiciones de temperaturas extremas.

Árboles “explosivos” en EE.UU.: por qué el frío extremo hace crujir los troncos

El creador de contenido meteorológico Max Schuster, identificado en redes sociales como Max Velocity, mencionó que las bajas temperaturas que azotan gran parte de EE.UU. provocan un fenómeno inusual.

Mensaje que se viralizó en las redes sociales por una alerta de "árboles explosivos" en EE.UU. X @MaxVelocityWX

“¡Es posible que haya árboles explotando en el Medio Oeste y las Llanuras del Norte, ya que se pronostica que las temperaturas caerán 20 grados bajo cero!”, advirtió antes de la tormenta en una publicación en X que rápidamente se volvió viral con más de 11 millones de visualizaciones.

A partir de esa publicación, se multiplicaron los videos y las fotos, algunas de ellas generadas con inteligencia artificial, que mostraban troncos estallados. Sin embargo, expertos en meteorología y salud forestal aclararon que el proceso real es distinto a lo que sugieren esas imágenes.

Qué causa el agrietamiento por helada que confunden con “árboles explosivos”

Lo que ocurre durante estos episodios de frío extremo es un conjunto de reacciones físicas dentro de la estructura del ejemplar.

De acuerdo con el meteorólogo del equipo Storm de NBC 5, Kevin Jeanes, cuando las temperaturas caen de manera repentina y sostenida, la savia que circula en el interior puede congelarse, expandirse y generar una presión suficiente como para producir grietas profundas.

“Los árboles no van a explotar“, señaló el especialista. “Sí es verdad que podrían agrietarse troncos o incluso romper una rama o dos. Podrían escuchar un estallido, pero una explosión, no“, explicó.

Especialista explica el fenómeno de los árboles explosivos

Este fenómeno, que suele confundirse con una explosión, se denomina “agrietamiento por helada”.

Se trata de una fractura longitudinal que aparece en el tronco o en ramas principales cuando el tejido del árbol no logra adaptarse con rapidez a un cambio térmico extremo.

En condiciones normales, la savia, una sustancia rica en agua que cumple funciones vitales para el ejemplar, puede mantenerse líquida incluso con temperaturas bajo cero moderadas.

Sin embargo, cuando el frío alcanza umbrales muy bajos, como los registrados durante una irrupción de aire ártico, este fluido vital se congela de forma abrupta.

“En algunos lugares, la ráfaga ártica entrante probablemente será lo suficientemente fría como para congelar la savia de los árboles”, indicó Bill McNee, especialista en salud forestal del Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin, al Milwaukee Journal Sentinel.

“Eso crea mucha presión física que puede provocar que el agrietamiento por la escarcha aparezca repentinamente y la gente escuche un crujido muy fuerte”, explicó.

Los expertos subrayaron que no se trata de una detonación en sentido literal. En la mayoría de los casos, el daño se limita a una parte del ejemplar.

Las explosiones completas, entendidas como una destrucción total del tronco, son extremadamente raras y no representan el escenario habitual durante estos eventos invernales.

Según los expertos, las bajas temperaturas abruptas pueden provocar grietas de varios centímetros en los árboles Winsconsin DNR

Qué árboles sufren más el frío extremo y por qué se agrietan

No todas las especies reaccionan de la misma manera frente al frío extremo. De acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin, los árboles con corteza delgada suelen ser más propensos al agrietamiento por helada, ya que cuentan con menor aislamiento natural frente a las bajas temperaturas.

Esta condición se observa con mayor frecuencia en áreas urbanas, donde los troncos quedan expuestos de forma directa al sol durante el día y luego enfrentan descensos abruptos por la noche.

Cuando estas tensiones coinciden con un evento de frío intenso, aumentan las probabilidades de que aparezcan grietas.

Los árboles jóvenes o aquellos que no tuvieron tiempo suficiente para aclimatarse al invierno también presentan mayor riesgo. En general, las plantas comienzan su proceso de preparación para el frío a fines del verano, cuando disminuyen las horas de luz.

Según la National Forest Foundation, a través de cambios celulares, como la concentración de azúcares y la reducción del contenido de agua, los tejidos se vuelven más resistentes.