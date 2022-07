El régimen sin restricciones que propone comer “de todo un poco” para reducir la grasa corporal y aumentar el músculo

Es común a la hora de planificar una dieta para adelgazar inclinarse por ciertos alimentos que son considerados poco calóricos y abandonar el consumo de otros. Incluso se llega a la idea de que algunos de ellos no engordan y que son aptos para comer sin límite. Esos regímenes alimenticios prometen éxito frente a la balanza, pero en ocasiones sucede un efecto rebote al dejarlos de lado, por no ser sostenibles en el tiempo. En cambio, no siempre se valora la importancia de medir las cantidades que se ponen en el plato. Aunque este tip tiende a tomarse cada vez más en cuenta.

En el caso de las dietas que descartan algunos grupos alimenticios, “probablemente generen pérdida de peso. Pero, si son muy restrictivas también van a provocar la pérdida de cosas que uno no quiere, como salud, calidad de vida, músculo, hueso. Se va a disminuir grasa, pero también todo aquello que no se desea perder. Por eso, no deberían ser demasiado restrictivas. Hay que comer lo adecuado y no de menos”, indica a LA NACIÓN el médico deportólogo Alejandro García (@gymextremo).

En cuanto a la prohibición de ciertos alimentos, el médico es claro: “No hay alimentos prohibidos, lo que hay es productos nutricionales que no se sugieren por no ser saludables, pero prohibido no hay nada”. ¿Cuál es la diferencia entre alimento y producto? Alimento “es todo lo que proviene de la madre naturaleza: frutas, verduras, semillas, granos, frutos secos. Nada de eso está prohibido, aunque hay que comerlos en cantidades adecuadas. Si se come de más, como todo, engorda. Si se come de menos o muy poco, se va a perder salud y calidad de vida. El producto es el de origen industrial. Son productos comestibles. La mayoría no son saludables, pero no están prohibidos. No se aconseja su consumo en exceso, hay que tratar de disminuir su frecuencia y no hacerlos un hábito”, diferencia el profesional.

Los alimentos naturales son saludables, pero también engordan y hay que consumirlos en las cantidades adecuadas Unsplash

En cuanto al control de las cantidades que se consumen, Alejandro García sostiene que es posible bajar la grasa corporal comiendo todo tipo de alimentos saludables, en cantidades adecuadas. Aunque, aclara, no es fácil saber cuál es la medida adecuada. Para determinarlo hay que tener conocimiento de análisis del cuerpo y de alimentos, algo que, en general, la gente no tiene. Generalmente, “cuando uno quiere adecuar las cantidades de alimento a su propio objetivo -bajar la grasa, subir el músculo, mejorar la calidad de vida- tiene que recurrir a un profesional o se tendrá que intoxicar de información -digo intoxicar porque hay demasiada información en las redes sociales-, con el riesgo de cometer un error”, afirma el médico.

Difícilmente una persona que no está formada en el tema pueda calcular las cantidades “porque en general uno evalúa el alimento desde la parte hedónica, es decir, desde el placer que genera, y también desde un punto de vista muy intuitivo -tengo hambre o no-. Y por ahí uno no tiene hambre, pero debería comer o, al revés, tiene hambre, pero no debería comer. Entonces, cuando uno piensa en un alimento como una herramienta y entiende que el profesional le da las cantidades adecuadas, va a comer lo que debe y va a tratar de disminuir las cantidades de cosas que no debe”, destaca. Y, ¿cuál sería la medida ideal para comer sin engordar? “No se puede hablar de cantidades adecuadas en general, porque sería como creer que todos los humanos necesitan un mismo par de zapatos”, aclara García.

Más allá de notar si se adelgaza o se engorda, uno mismo no puede darse cuenta si está comiendo la cantidad justa. “Solo y de forma intuitiva no es posible evaluarlo porque las cantidades que se ingieren tienen que ver con distintas cosas, como la saciedad que genera cada alimento, el hambre y las emociones de cada uno”, detalla el profesional de la salud.

En cuanto a la posibilidad de comer ciertos alimentos sin medir las cantidades, el médico deportólogo la descarta. “Siempre se debe controlar la cantidad, aunque el alimento sea saludable porque aún siendo saludable, como cualquier exceso, empieza a ser malo si se consume de más. Cualquier alimento consumido en exceso, de bueno se puede transformar en malo, no porque el alimento sea malo sino porque se está consumiendo demasiado”, señala.