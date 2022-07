Todo el día y de a ratitos: en qué consiste el fitness snacking, la novedosa rutina que David Beckham sigue a rajatabla

En mayo de 2013, David Beckham se despidió del fútbol con la camiseta del Paris Saint-Germain. Ocho años después, a sus 47 años, el deportista conserva su estado atlético, en base a un entrenamiento ininterrumpido. Magro y musculoso, el marido de la ex Spice Girl Victoria mantiene una rutina de breves períodos repartidos a lo largo del día que, a simple vista, parece fácil de seguir. Sin embargo, al final de la jornada se vuelve evidente que está presente la misma exigencia que sostuvo al deportista en la cima a lo largo de toda su carrera.

El exastro adoptó el fitness snacking, que consiste en trabajos cortos que se repiten dos o tres veces por día. Resulta ideal para aprovechar tiempos libres. “Los snacks son ingestas cortas durante el día, y de eso se trata este entrenamiento. Lo que se logra en ese ratito es intenso. Beckham hace mini shots de training para bajar el glucógeno y cuando después va a correr quema pura grasa”, describe a LA NACIÓN el entrenador físico Pablo Benadiba (@pablobenadiba).

Según la revista GQ, el exfutbolista ejecuta, en su primer snack, cinco repeticiones de empuje de trineo, de series de cuarenta abdominales, de veinte sentadillas con mancuernas y de diez flexiones de piernas con mancuernas. Después de completar sus actividades cotidianas, practica un segundo snack, que arranca con estiramientos de diez a veinte minutos, antes de cinco repeticiones de series de cuarenta sentadillas con salto, de treinta abdominales, de diez burpees y de veinte leg raises o elevaciones de pierna recostado en el suelo. El marido de Victoria Beckham termina el día con su último snack, que consiste en cuarenta a sesenta minutos de cardio, que puede ser bicicleta, running o escaladora.

En el caso de Beckham, “después de repartir estos minutos a lo largo del día, obtiene una baja del glucógeno y, cuando hace los 50 minutos de cardio, hace lipólisis, es decir, baja grasa. Durante el día se va disminuyendo el glucógeno de los hidratos que se van comiendo y se genera un gasto metabólico”, detalla el profesional. Beckham, que entrenó la resistencia durante muchos años, suma trabajo aeróbico para complementar su actividad. “Activa su cuerpo durante el día y cuando hace aeróbico, con el cuerpo activado quema más grasa y optimiza el tiempo. Sino tiene que estar en el gimnasio 50 minutos corriendo y una hora entrenando. No le debe gustar mucho entrenar muscularmente porque a los jugadores de fútbol en general no les gusta. Lo que hace no es una fórmula mágica, es lo que le sirve a él”, aclara Benadiba.

El fitness snacking no es algo nuevo, sino el resultado de rutinas que fueron evolucionando en el tiempo. El entrenador cuenta que, en 2014, en Estados Unidos, se empezaron a promover acciones para que los empleados activaran su cuerpo durante cortos períodos a lo largo del día. Por ejemplo, subiendo escaleras durante diez minutos o bajándose del subte dos estaciones antes de llegar a su casa para completar a pie el trayecto. En 2020 este sistema se reconvirtió durante la pandemia. En ese momento, el método incluyó estímulos que se hacían durante el día, aprovechando algunos tiempos libres. “Ahí se puso de moda. Mientras había un espacio entre una actividad y otra, se hacían 25 sentadillas, dos minutos de burpees, una serie de bíceps o tríceps y a la noche, mindfulness. O ejercicios de flexibilidad. Eran momentos cortos que, al final, alcanzaban una hora de trabajo diario”, relata. Con el fin de la cuarentena y la vuelta a la nueva normalidad, los ejercicios se adaptaron, y se volvieron más fuertes. “La intensidad acelera el metabolismo. Entonces, repetidos trabajos potentes o acelerados hacen bajar el glucógeno que se va consumiendo durante el día con los hidratos de carbono”, explica Benadiba.

Según el profesor, lo ideal es practicar el fitness snacking o snacks deportivos a diario, agregando dos estímulos semanales de una hora. “Lo puede hacer cualquiera con su grado de intensidad. Un Beckham, obviamente, en esos minutos va a hacer un trabajo intenso. La persona común que no está muy entrenada puede hacer diez minutos de abdominales, diez de piernas, más tarde un poco de brazos. La idea es ir recorriendo el cuerpo en la medida en que se tengan quince minutos”, apunta Benadiba. Si bien se trata de espacios de corta duración, la idea es sumar intensidad a los ejercicios, por lo que es importante no olvidarse de la preparación previa del cuerpo.

“Para hacer un trabajo intenso, sobre todo si no se está acostumbrado, hay que hacer una pequeña entrada en calor, durante tres o cuatro minutos, para estirar los músculos. Si uno no está entrenado e inactivo y va a subir cinco pisos por escaleras, se puede lesionar las piernas o los gemelos. Mínimamente conviene hacer algún ejercicio de movilidad y de activación antes de hacer un ejercicio intenso”, recalca.

Hacer actividad física durante períodos breves eleva las endorfinas y esto puede ayudar a cambiar el estado de ánimo. Los snacks deportivos a diario fortalecen y activan el cuerpo en el caso de no tener tiempo para entrenamientos de una hora. “Los que buscan marcar los músculos necesitan agregar, por lo menos, dos estímulos semanales de fuerza de una hora”, aclara.