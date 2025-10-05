El superalimento de otoño lleno de nutrientes que mejora el sistema inmune y es un poderoso aliado antienvejecimiento
Además de servir como decoración durante el otoño, especialmente en Halloween, la calabaza es un superalimento que se encuentra lleno de nutrientes con múltiples beneficios para la salud, como la mejora al sistema inmune. También es rica en agua, fibra y antioxidantes, por lo que previene el envejecimiento.
La temporada de calabazas en Estados Unidos inicia a mediados de septiembre y concluye en noviembre, por lo que se encuentra presente en decoraciones de Halloween y en tartas para el Día de Acción de Gracias.
Una de las cosas que hace de la calabaza un superalimento es la cantidad de beneficios a la salud que aporta su carnaza, ya que es baja en calorías y rica en minerales, antioxidantes y vitaminas, según Medical News Today.
Los beneficios más destacables de la calabaza, según los especialistas
- Antienvejecimiento
Al ser rica en antioxidantes, vitamina C, vitamina E y betacaroteno, la calabaza puede prevenir los problemas relacionados con la edad, especialmente al hablar de degeneración macular.
- Reduce el riesgo de cáncer
Según informes médicos, el consumo de betacaroteno se relaciona con la prevención de ciertos tipos de cáncer.
- Controlar la diabetes
Incluir este alimento en una dieta balanceada ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, gracias a sus polisacáridos.
- Ayuda al sistema inmune
Al ser rica en vitaminas, fortalece el sistema inmunitario y ayuda a combatir infecciones, acelera la cicatrización de heridas, y representa una buena fuente de hierro y ácido fólico, según Healthline.
Cómo se come la calabaza para mejorar el sistema inmune
Es cierto que existen diversas recetas dulces y saladas en las que se puede agregar calabaza, aunque la organización Jefferson Health recomienda incorporarla a una dieta saludable.
Desayunar avena con pulpa de calabaza y agregar algunas de sus semillas representa un buen aporte de nutrientes.
En los casos en los que se utilice la versión enlatada, es necesario que el consumidor verifique que no se le añadió más azúcar.
Otra forma sana de consumir la calabaza es en puré, que se agrega a batidos, sopas o guisos, aunque también pueden asarse enteras y consumirse como guarnición.
También se pueden agregar algunas especias como canela, nuez moscada o el pumpkin spice, que es una mezcla de canela molida, jengibre en polvo, nuez moscada molida, pimienta gorda o de Jamaica y clavo de olor molido, cuyo sabor se relaciona con el otoño en EE.UU.
Las semillas de calabaza también son buenas para la salud
Las también llamadas pepitas son igual de beneficiosas para la salud que la calabaza, debido a que son fuente de proteína vegetal y de otros nutrientes, así como antioxidantes que brindan protección en contra de algunas enfermedades, según Cleveland Clinic.
Uno de sus beneficios más importantes es la mejora en la salud de la próstata y del intestino, especialmente en su versión de aceite, y reduce los problemas al orinar, presentes en pacientes con padecimientos como la vejiga hiperactiva y la hiperplasia prostática.
Al igual que el fruto, se le relaciona con la prevención de ciertos tipos de cáncer, así como con el control de la diabetes, debido a unos compuestos vegetales llamados lignanos.
Los niveles de presión arterial y del azúcar en sangre podrían mantenerse en control con la inclusión de semillas de calabaza en una dieta saludable y balanceada.
También se le asocia con la reducción de padecimientos cardíacos, por la presencia de ácidos grasos saludables, zinc y magnesio, aunque expertos advierten sobre el consumo excesivo de las mismas y recomiendan controlar las porciones. Siempre es determinante consultar con un médico.
