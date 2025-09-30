Murió la influencer venezolana Paola Caldera a los 30 años

La muerte de Paola Caldera, reconocida influencer venezolana de 30 años que conquistó a miles de seguidores con sus publicaciones, impactó profundamente a su comunidad virtual y a sus seres queridos. Su partida, que se produjo el 22 de septiembre, fue confirmado por su familia mediante la cuenta de TikTok de la joven, donde ella mostraba cómo enfrentaba su diagnóstico de leucemia.

El anuncio causó una gran conmoción tanto en quienes seguían con cercanía su historia como en los que la conocieron recientemente a través de sus videos virales. En sus contenidos, Paola mostraba su vida diaria en Estados Unidos y hablaba abiertamente de los desafíos que atravesaba tras recibir un diagnóstico inesperado de leucemia, enfermedad contra la que luchó hasta el último de sus días.

Paola compartía con sus seguidores su lucha contra la enfermedad

La vida de Paola cambió radicalmente en 2024, cuando comenzó a sufrir intensos y persistentes dolores de cabeza que la llevaron a consultar a un especialista. Allí recibió la noticia que marcaría su destino: leucemia linfoide. Ella misma lo compartió en redes en diciembre pasado, donde explicó la angustia y el miedo que sintió en ese momento: “Pensé que la vida se me iba en un instante. No sabía qué podía pasar y entendí lo frágil que es la existencia, lo difícil que es aceptar que todo puede transformarse de golpe”.

Aunque el impacto inicial fue duro, la creadora de contenido procuró mantenerse firme y transmitir optimismo a quienes la rodeaban, convencida de que vencería la enfermedad. Compartió constantemente videos de su proceso en sus redes sociales, desde complicaciones médicas hasta momentos íntimos y celebraciones, como su cumpleaños en agosto. Su actitud buscaba minimizar el dolor y resaltar la importancia de aprovechar cada instante. Su historia se había transformado en un ejemplo de resiliencia.

La confirmación de su muerte provocó tristeza entre sus seguidores, que durante meses fueron testigos de su lucha y mantenían la esperanza de una recuperación. Su familia fue la encargada de comunicarlo a través de un mensaje emotivo en TikTok, donde destacaron que, aunque la leucemia terminó con su vida, el legado de Paola permanecerá.

Con el propósito de brindar un espacio de despedida, sus familiares anunciaron que los días 2 y 3 de octubre realizarán una transmisión en vivo por la cuenta de TikTok de la influencer. Ahí, seguidores y personas cercanas podrán participar de manera virtual en la ceremonia, en un gesto que refleja cómo las redes sociales pueden convertirse en un lugar de encuentro y contención en momentos de dolor.

Su familia organizó un homenaje en su cuenta de TikTok (Foto: @paolacaldera)

Nacida en Maracaibo en 1995, Paola se graduó como odontóloga en su ciudad natal, aunque su simpatía y talento la llevaron también a incursionar en las plataformas digitales. Allí ganó popularidad con videos de retos virales y bailes, mientras compartía parte de su vida cotidiana. Su familia fue siempre su motor: junto a su esposo tuvo dos hijos, de 3 y 8 años, a quienes llamaba con cariño “bebechos”.

En búsqueda de un mejor futuro, decidió emigrar a Estados Unidos, estableciéndose en California. Lo hizo motivada por el deseo de brindar seguridad y bienestar a los suyos, según publicó el diario El Tiempo. Otro motivo de peso fue la necesidad de un tratamiento médico para su hijo mayor, aunque prefirió mantener los detalles en la intimidad.