Permitite ser feliz

Mucho se habla hoy en día del estado flow o el estado de fluir, el cual consiste en la sensación de que uno es absorbido o absorbida por la actividad a la que se está dedicando, pues se trata de algo que nos encanta hacer.

Cada vez que observamos algo, tiene lugar una realidad dual: un sujeto y un objeto. Por ejemplo, si miramos un cuadro, un bello paisaje o una película, tendemos a analizar lo que estamos viendo. En estado flow, no hay dualidad porque nos volvemos “uno con el objeto”, nos fusionamos. Es por ello que, en ese momento, breve o largo, sentimos alegría. Disfrutamos y perdemos la noción del tiempo.

A todos nos ha ocurrido de estar hablando con un amigo o una amiga, mirar el reloj y darnos cuenta de que pasaron horas. Porque estábamos fluyendo y experimentando emociones positivas como la alegría, la intimidad emocional y el compañerismo. Cada uno de nosotros podemos (y necesitamos) construirnos con regularidad este tipo de estado por medio de hábitos saludables, vivencias agradables, lugares y personas.

El estado flow genera en nuestro interior un ensanchamiento y una recarga de energía que contrarresta el estrés que a veces tenemos.

Hoy sabemos que las personas felices obtienen más experiencias que objetos. Esto es así porque, por lo general, nos terminamos aburriendo de las cosas; mientras que podemos revivir un recuerdo agradable durante toda la vida. Es por ello que los momentos flow tienen que ser provocados con frecuencia. ¿Cómo? Preguntando: “¿Qué me haría feliz ahora?”.

La búsqueda de la felicidad es, desde siempre, una de las aspiraciones más universales del ser humano (Foto: IA)

¿Te permitís ser feliz? Una persona que fluye es alguien feliz, con el impacto que dicha actitud tiene para el mundo en el que vivimos. La felicidad que todos anhelamos, en el fondo, no es otra cosa que un estado interior que se mantiene en el tiempo. Te comparto tres ideas que colaboran a lograr dicho estado:

1. Provocarse a diario emociones positivas. ¿Y cómo se hace eso? , tal vez preguntes. Rememorando experiencias lindas. Y, en especial, siendo una persona agradecida frente a la vida, incluso en tiempos difíciles.

, tal vez preguntes. Rememorando experiencias lindas. Y, en especial, siendo una persona agradecida frente a la vida, incluso en tiempos difíciles. 2. Hacer mucho de aquello que nos encanta . Eso, más que cualquier otra cosa, nos introduce en estados flow. ¿Qué actividades amás? ¡Practicalas!

. Eso, más que cualquier otra cosa, nos introduce en estados flow. ¿Qué actividades amás? ¡Practicalas! 3. Encontrar un motivo por el cual vivir. Es lo que se conoce como “propósito”, el cual es el mayor nivel de felicidad que podemos alcanzar.

En este nuevo año que comienza, te animo a permitirte ser feliz, aun en medio de los problemas y las crisis. Pues no se trata de circunstancias perfectas, sino de una decisión que podemos tomar con cada nuevo amanecer: ser feliz, realmente feliz. ¡Feliz año nuevo!