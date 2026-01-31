Un británico de 80 años ganó la lotería, pero terminó condenado por liderar una red narco millonaria

La historia de John Eric Spiby, un británico de 80 años, pareciera haber salido de un guion cinematográfico, pero se trató de uno de los casos policiales más resonantes del Reino Unido. En 2010, había ganado más de dos millones de euros en la lotería; sin embargo, desestimó la posibilidad de una jubilación tranquila y decidió reinvertir su fortuna para armar un vasto imperio de venta de drogas, que operaba inicialmente desde su granja. Obviamente, su final no fue para nada feliz.

Tras ganar la lotería, Spiby dedicó grandes sumas de dinero a adquirir la maquinaria de alta tecnología necesaria para la producción a gran escala de fármacos ilegales. Con el tiempo, tuvo que abandonar su vivienda rural por cómo había crecido la operación y optó por el traslado a una nave industrial cercana para optimizar la fabricación. El inspector Alex Brown, de la Unidad Contra el Alto Crimen Organizado, calificó su emprendimiento como “un negocio de fabricación de drogas completamente industrializado, capaz de producir millones de pastillas falsas que contenían una sustancia altamente peligrosa”.

El hombre había logrado llevar a la producción a gran escala (Foto: X)

La red criminal inundó la ciudad de Mánchester y sus alrededores con etizolam, un medicamento psiquiátrico para la ansiedad, el pánico y el insomnio, que era camuflado y comercializado como otros fármacos. La extrema peligrosidad del etizolam reside en que puede ser entre seis y diez veces más potente que un diazepam. La empresa delictiva llegó a gestionar un capital estimado de más de 332 millones de euros, afirmaron las autoridades.

Finalmente, el delincuente y su equipo fueron encontrados por la policía y llevados a juicio. Durante las sesiones en el tribunal penal de Bolton, Spiby intentó en todo momento desvincularse de estas actividades ilícitas. No obstante, fue acusado y finalmente condenado por conspiración criminal para la fabricación y el suministro de drogas de clase C, además de delitos de posesión de armas y munición y un intento de alterar el curso de la justicia.

El juez Nicholas Clark, al leer su fallo, dirigió duras palabras hacia Spiby. “A pesar de ganar la lotería, decidió continuar una vida dedicada al crimen, alejada de lo que hubieran sido unos años normales de jubilación”, opinó el magistrado.

Spiby fue condenado a 16 años por varios delitos, entre ellos, posesión ilegal de armas (Foto: X)

Cada integrante de la banda desempeñaba un rol crucial. John Colin Spiby Jr., el hijo, era responsable de los trabajos físicos y manipulaba directamente la mercancía. Por su parte, Callum Dorian, otro integrante, fue señalado por la policía como el verdadero cerebro de la organización. Él fue fundamental para establecer vínculos y tejer redes con otros grupos delictivos, por lo que armó la compleja red de distribución. Dorian manejaba una plataforma de mensajería encriptada muy popular entre los delincuentes de toda Europa hasta que fue infiltrada por la policía internacional, lo que llevó al desmantelamiento de miles de operaciones.

La fiscal Emma Clarke destacó que las pruebas acumuladas demostraron un incremento notable en el suministro de esas drogas en la zona de Bury New Road, cercana a la nave industrial utilizada por la banda. La investigación policial culminó en abril de 2022 con la intercepción de una masiva entrega de casi 2,5 millones de pastillas en el exterior de un hotel en Mánchester. El valor en el mercado de este material incautado podría haber alcanzado la impresionante cifra de 77 millones de euros.

Finalmente, Spiby fue condenado recientemente a 16 años de prisión, tras ser identificado como el principal responsable de liderar una sofisticada banda dedicada a la fabricación industrial de millones de pastillas opiáceas falsas. Tras el juicio, su nombre saltó a la fama como una de las historias más increíbles de los traficantes en la actualidad.