La increíble reacción de una mujer al enterarse de que será abuela: “En el momento no fue gracioso”

Una joven mexicana quiso contarles a sus seres queridos de manera especial que estaba embarazada. Por eso, preparó distintos videos personalizados para cada miembro de la familia. Lo que no se esperaba era que su madre, la futura abuela del bebé, reaccionara de la forma en que lo hizo. Es que la mujer se llevó tal sorpresa al conocer la noticia que se desmayó al instante de escucharla.

La joven, llamada Daniela Silva, compartió el divertido video en su cuenta de TikTok, que no ha tardado en hacerse viral con más de 1,7 millones de visualizaciones. “Cuando se cayó mi madre, la persona que estaba grabando era mi marido y tiró el móvil para poder agarrarla y yo también me fui a intentar levantarla”, contó la joven sobre la grabación, mientras agregó: “El video se ve gracioso, pero en el momento no lo fue porque se cayó y se pegó en la cabeza”.

La mujer cayó redonda al piso al enterarse de la noticia

Afortunadamente, el golpe fue más estruendoso que otra cosa porque la mujer se recuperó y cuando ya estaba más tranquila, se sentó y pudo ver el video completo. Así, entonces, la futura abuela no pudo contener la emoción y se puso a llorar de alegría. “Hay un después en el que la sentamos para que no se nos fuera a caer de nuevo y ya le pusimos el video y pudo ver todo lo demás”, señaló la embarazada.

“Uno llega y otro se va”, “Tu mamá no estaba lista para esa conversación”, “Pensé que era exageración hasta que oí el golpe macizo en el suelo”, han sido algunos de los comentarios más populares de los usuarios. Sin embargo, lo que más pedían los seguidores era ver el clip de anuncio por el que la madre se desmayó, así que Daniela, que cuenta con apenas diez mil seguidores en TikTok, no lo dudó y también lo subió. El video comienza con unos mensajes simulados del bebé y termina con las imágenes de una ecografía y el sonido del latido del corazón.

Tiene 28 años y se desmaya hasta diez veces al día

Mientras que algunos desmayos son de emoción tal como le sucedió a la mujer que recibió la noticia del embarazo de su hija, otros son mucho más problemáticos y, en ocasiones, incluso, no permiten hacer una vida normal. Es el caso de Lyndsi Johnson.

Una joven estadounidense, que pasa 23 horas en la cama, se desmaya hasta diez veces al día y no puede permanecer de pie durante más de tres minutos sin desvanecerse. Tiene el síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS, por sus siglas en inglés) y, según sus palabras, es “alérgica a la gravedad”.

Lyndsi Johnson tuvo un cambio en su vida luego de que sus síntomas aparecieron en 2015 El UNIVERSAL

De acuerdo con la Clínica Cleveland, la enfermedad afecta principalmente a mujeres de 13 a 50 años y entre 1 y 3 millones de personas en Estados Unidos la padecen. Impacta directamente en la circulación o flujo sanguíneo e involucra al sistema nervioso autónomo que controla y regula automáticamente las funciones corporales vitales y al sistema nervioso simpático, que activa la respuesta de lucha o huida en una persona.

Los síntomas principales de la intolerancia ortostática son los mareos, desmayos y un aumento rápido e incómodo de los latidos del corazón.

“Al estilo de El exorcista”

Lyndsi Johnson tiene 28 años y las señales comenzaron con dolor abdominal y de espalda en octubre de 2015, según el medio Metro, pero con el tiempo los malestares crecieron a vómitos y se desmayaba varias veces al día. Tras ver a varios médicos, a la joven le diagnosticaron POTS en 2022.

La mujer, de Bangor, Maine, que estuvo en la Marina, recordó que la sensación “era tan fuerte que gritaba de dolor y los vómitos eran al estilo de El exorcista”. Antes de tener su diagnóstico, le dijeron que sus síntomas probablemente se debían a la ansiedad.

“Me desmayaba en todas partes: estaba comprando en el supermercado y tenía que sentarme porque me sentía débil o en el gimnasio (...) Vomitaba tanto que mi corazón comenzaba a tener intervalos QT prolongados y estaba en el hospital con un control cardíaco”, recordó: “Finalmente pude hablar con otro cardiólogo que reconoció que podría tener PoTS”.

Una prueba que cambió su vida

En 2022, se sometió a una prueba de inclinación, que mide la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el oxígeno en la sangre y recibió un diagnóstico oficial. “Estaba tan agradecida de finalmente saber qué me pasaba, para poder recibir tratamiento”, dijo.

Ahora toma bloqueadores beta, que redujeron sus desmayos a solo tres veces al día y ayudaron a aliviar sus náuseas, pero Lyndsi todavía no puede hacer mucho por sí misma y depende en gran medida de su esposo, James, de 30 años, quien es su cuidador. Actualmente únicamente puede levantarse para comer o ducharse.

“No puedo estar de pie por más de tres minutos sin sentirme mareada (...) Me siento mucho mejor si estoy acostada. Estoy en cama todo el día, hasta 23 horas al día. Yo nunca pensé que a los 28 tendría que usar una silla de ducha. Ya no puedo salir de mi casa. No hay cura, pero estoy muy agradecida por James y lo que tengo”.

Declaró: “Pasé semanas sin cepillarme los dientes porque me hace sentir muy mal. Si preparo una comida para James y para mí, estoy en la cama sin poder hacer nada durante los próximos tres días”.

Lyndsi dice que ha aceptado lo diferente que es su vida ahora y espera poder mudarse de su departamento a una casa donde pueda pasar más tiempo al aire libre. “No puedo hacer mucho de lo que solía hacer, pero ahora he llegado a un acuerdo con eso”, concluyó.

