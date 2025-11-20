Lo encontró en el medio de la ruta abandonado y lo adoptó: la historia de una mujer con un pato

Hay historias que comienzan de manera casual pero que su desenlace lo cambia todo. Jaime, una mujer estadounidense que vivía con su marido y sus dos perros en Tampa, Florida, un día se topó con un animal que modificó su vida por completo. Se trataba de un pequeño pato, que había perdido a su madre y que vagaba por una ruta cerca de su casa. No dudó en rescatarlo y allí comenzó una historia de amor que continúa hasta hoy.

El pato era muy pequeño, con apenas unas semanas de vida, por lo que requería cuidados constantes. Jaime lo cobijó en su casa y empezó a criarlo como una mascota más. Lo llamó Monty y, si bien nunca había tenido experiencia en criar un ave, demostró que con amor todo se podía. “No tenía experiencia previa con patos. Monty, cada vez que estábamos en casa, lo sacábamos y lo dejábamos estar con nosotros”, contó la mujer en video compartio por The Dodo.

En las imágenes se ve como la pequeña ave se acomodaba sobre el cuello de Jaime y se tapaba con su pelo. La conexión entre ellos fue inmediata. Los días fueron pasando y Monty se sentía cada vez más como un integrante más de la casa.

Jaime cuidó de Monty minuciosamente (Foto: @monty_the_muscovy)

“Creció tanto que tuvo que mudarse afuera. Vamos. Todas las mañanas lo saco y sale a caminar con los perros”, contó Jaime, que construyó junto a su marido una gran jaula en su patio para que Monty pueda permanecer cuando ellos no están. En su rutina diaria, lo saca a pasear por el parque junto con sus dos perros, por lo que el pato se siente como un canino más.

Según sus dueños, Monty se cree un perro (Foto: @monty_the_muscovy)

Según reveló la mujer, su marido no quiere que el ave entre a la casa porque ensucia mucho. “Tu padre me mataría si supiera que te dejé entrar aquí. Estás en el sillón, travieso. Mamá te metió a escondidas en la casa”, relató Jaime en el video mientras el pato, ya crecido, se acomoda al lado de ella. El plumaje amarillo y marrón de sus primeros meses se transformó en plumas negras y hasta una incipiente cresta roja en su pico, típico de los machos de su especie.

A pesar de su reticencia en un principio, el marido de Jaime terminó encariñándose con Monty. En el clip, que se volvió viral rápidamente, se ve como el hombre llega a su casa del trabajo y acaricia al ave, que responde moviendo la cola y frotando su cabeza contra sus manos. “Alguien está feliz de que papá haya vuelto a casa. Y ni siquiera está enojado, mientras no hagas demasiado desastre en la casa”, bromeó Jaime al ver la escena.

Su marido se terminó encariñando con el ave (Foto: @monty_the_muscovy)

Jaime registra el crecimiento de su pato en la cuenta de Instagram @monty_the_muscovy. Allí se puede ver al ave jugar con los perros, salir a pasear y buscar el cariño constante de sus dueños. “Necesita estar lo más cerca posible físicamente. Aunque tuvo que irse a vivir afuera por su tamaño, todas las mañanas insiste en volver a meterse en la casa para acurrucarse en el sillón”, contó Jaime en sus redes sociales. De esta manera, este vínculo que se inició de manera fortuita significó un antes y un después para ambos: Jaime recibió el amor de su peculiar mascota, mientras que Monty logró tener una segunda oportunidad en su vida.