Los mejores perfumes para el otoño en EE.UU.: la lista de las 15 fragancias más recomendadas, cálidas y especiadas

Uno de los errores más comunes al comprar un perfume es utilizarlo para todas las temporadas. Los aromas más florales no suelen utilizarse en otoño, como tampoco las fragancias cítricas, opciones que tienden a ir mejor en el verano. Para evitar esto, hay alternativas ideales que te conectarán con la estación de hojas crujientes.

Uno por uno, los mejores perfumes para el otoño

Los aromas más amanerados y de canela son los pilares esenciales en el otoño. Los mejores perfumes que cumplen con todos los requisitos, según un estudio de Harper’s Bazaar, son:

Bois Talisman by Dior: Christian Dior era conocido por su marcada superstición. De hecho, siempre llevaba consigo un trébol de cuatro hojas y un trozo de madera como amuletos. Inspirado en esta costumbre, el director creativo creó una fragancia que evoca ese talismán personal, con notas de cedro y vainilla. Su precio oscila entre los US$220 y US$465.

El perfume varía de precio en función del tamaño Captura de pantalla/harpersbazaar

Rare Eau de Parfum by Rare Beauty: el nuevo perfume de Selena Gómez forma parte de las fragancias cálidas, con notas de caramelo, vainilla y sándalo. Su costo roza los US$75.

el nuevo de Selena Gómez forma parte de las fragancias cálidas, con notas de caramelo, y sándalo. Fenty Eau de Parfum by Fenty Beauty: la fragancia surgió tras una colaboración con el perfumista Jacques Cavallier-Belletrud. Esta cuenta con notas claves de magnolia, almizcle, mandarina y rosa búlgara. Tiene un costo de US$140.

Rihanna, la cantante fundadora de Fendy Beauty, describió esta fragancia como su "esencia capturada en una botella" Captura de pantalla/Fenty Beauty

Burberry Goddess Eau de Parfum : la fragancia está liderada por un poderoso trío de vainillas (infusión, caviar y absoluto) ideal para el otoño e invierno. Tiene un costo de US$160.

: la está liderada por un poderoso trío de vainillas (infusión, caviar y absoluto) ideal para el otoño e invierno. Libre Le Parfum by YSL: su aroma floral duradero se caracteriza por tener lavanda fresca, flor de naranjo y azafrán del Jardín Comunitario de Yves Saint Laurent en Ourika. El costo varía entre los US$115 y US$190.

Libre Le Parfum es el perfume femenino más concentrado y duradero de la colección, según consignó Sephora Captura de pantalla/Sephora

Replica Autumn Vibes Eau de Toilette : esta fragancia está 100% inspirada en la temporada de otoño. Sus notas están compuestas por bayas rojas, frutos rojos, cardamomo, madera de cedro y musgo. Tiene un costo de US$165 .

: esta fragancia está 100% inspirada en la temporada de otoño. Sus notas están compuestas por bayas rojas, frutos rojos, cardamomo, madera de cedro y musgo. . Byredo Eleventh Hour Eau de Parfum: el aroma de esta fragancia explora todo tipo de contacto con la naturaleza. Sus notas claves incluyen bergamota, semillas de zanahoria, ron, haba tonka, maderas de cachemira y en el corazón incluye higo silvestre. Tiene un costo de US$225.

Su fragancia, compuesta por bergamota, ron y maderas de cachemira, brinda calidez y calma Captura de pantalla/Saks Fifth Avenue

Perfumehead Canadian Tuxedo Extrait de Parfum : la fragancia- inspirada en Britney Spears y la película The Outsiders dirigida por Francis Ford Coppola- tiene como ingredientes la flor de naranjo, madera de cedro, haba tonka y almizcle cálido , lo que conforma un límite entre la seducción, relajación y embriaguez. Tiene un costo de US$395 .

: la fragancia- inspirada en Britney Spears y la película dirigida por Francis Ford Coppola- tiene como ingredientes la , lo que conforma un límite entre la seducción, relajación y embriaguez. . Ellis Brooklyn Apple Love Eau de Parfum: si bien este aroma es más juvenil, su mezcla de ámbar gourmand y manzana jugosa te incitará a salir en un día otoñal con algo de brisa. Tiene un costo de US$110.

El perfume está inspirado en la ciudad de Nueva York Captura de pantalla/Nordstrom

Essence of Dreams con Esencia de Sándalo by Tory Burch: la fragancia tiene una mezcla de bálsamo amaderado, extracto de jengibre, elemí, vetiver, cedro y sándalo australiano. Tiene un costo de US$60.

la fragancia tiene una mezcla de bálsamo amaderado, extracto de jengibre, elemí, vetiver, cedro y sándalo australiano. Witchy Woo Eau de Parfum by Vyrao: la marca de bienestar busca crear fragancias que “eleven las vibraciones”. Bajo esta premisa, se consolidó este perfume con 89 % ingredientes naturales como lirio marroquí, rosa, nuez moscada e incienso. Tiene un costo de US$190.

Vyrao diseña cada fragancia para oler de maravilla y canalizar una energía específica Captura de pantalla/Violet Gray

Apple Brandy on the Rocks by Kilian Paris: esta fragancia creada en 2021 se caracteriza por sus notas duraderas de manzana, ron, musgo y vainilla. Tiene un costo de US$200.

esta fragancia creada en 2021 se caracteriza por sus notas duraderas de manzana, ron, musgo y vainilla. Torn Eau de Parfum with Vanilla + Vetiver: su fragancia forma parte de las cálidas y especiadas. Tiene un costo de US$120 y tiene de notas claves, vainilla, almizcle y sándalo.

Las notas de fondo, compuestas por sándalo, almizcle, pachulí, vainilla y praliné, brindan la sensación de calidez característica del otoño Captura de pantalla/harper's bazaar

Maison Francis Kurkdjian Grand Soir Eau de Parfum: esta fragancia inspirada en París permite relucir las mejores cualidades de la persona. Contiene notas de flor de jara, resinas balsámicas, además de vainilla y ámbar, y dura por varias horas. Tiene un costo de US$245.

esta fragancia inspirada en París permite relucir las mejores cualidades de la persona. Contiene notas de flor de jara, resinas balsámicas, además de vainilla y ámbar, y dura por varias horas. Aerin Cedar Violet Eau de Parfum: la fragancia connota al aplicarlo una caminata con las hojas crujientes de otoño. Contiene notas de violet leaf, cedarwood, violeta, madera de cedro, ámbar y es ideal para usarlo durante el día. Tiene un costo de US$150.

La fragancia te puede transportar a una caminata otoñal en medio del bosque Captura de pantalla/Nordstrom

Las fragancias ideales por temporada

Cada estación connota diferentes fragancias. Algunas de ellas se pueden clasificar de la siguiente manera, según la casa de perfumería francesa Bon Parfumeur: