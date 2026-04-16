La saga de los Massaccesi: se reconocieron por el apellido y se declararon familia

“Los Massa” comparten costumbres, recuerdos heredados y la convicción de que el apellido también puede ser una forma de pertenencia

LA NACION Constanza Bengochea Escuchar Nota

No los une la sangre, pero se tratan como primos. En el apellido encontraron una excusa para reunirse, al menos, una vez por año. Los Massaccesi, que hoy suman unos 130 integrantes en un grupo de WhatsApp, se sienten familia.

Cada año, en algún lugar del país, se encuentran para rastrear sus orígenes, compartir historias y hasta discutir quién entra y quién no en la categoría de “los Massa”.

Marcos Massaccesi, productor agropecuario, es uno de los impulsores de una historia que comenzó hace más de cuatro décadas con una iniciativa que, en su momento, muchos pensaron que era una locura.

“¡Mirá el loco este!”

-¿Cómo empezó esta historia de los Massaccesi que se buscan y se juntan?

-Bueno, esto arranca en los años 80. Lito Massaccesi, que vivía en Tigre, se le ocurrió agarrar la guía telefónica y escribirle a todos los Massaccesi de la guía. Se tomó ese trabajo: envió una carta manuscrita a cada uno.

-¿Qué decía esa carta?

-Los saludaba por las fiestas, deseaba felices fiestas. Era una hoja, más una carta de saludo y para establecer un contacto.

-¿Los convocaba a juntarse?

-No, en ese momento no. Quedó solo en ese saludo. Y mis tíos no lo contestaron. Me acuerdo del encabezado, porque los Massaccesi de Tigre eran dueños de una empresa que se llamaba Construcciones Tigre. La iniciativa quedó como: “Mirá el loco este, un Massaccesi que agarró y se le ocurrió escribir algo”. En ese momento no se daba bola a los que no eran parientes de sangre.

-¿Cómo sigue la historia?

-En el año 95, cuando Horacio Massaccesi se largó a hacer la campaña para presidente de la nación por la UCR, recorrió el país... ¡y encontraba Massaccesi por todos lados! Entonces, de pronto empezamos a encontrarnos en esos actos todos los Massaccesi que seguíamos al candidato con nuestro mismo apellido.

Carta que envió Lito Massaccesi en los años 80 a todos Massaccesi de la guía de teléfono Gentileza

-¿Y qué pasaba en esos actos? ¿Cómo se reconocían entre ustedes?

-Yo estudiaba en Rosario en esa época y tenía una tía ahí. Cuando se hizo un acto en el comité de Rosario fui con ella. Había alrededor de 300 personas. Mi tía, que tenía 80 años, se arrima y le dice a Horacio: “Yo también soy Massaccesi”. Y nunca me olvido que Horacio le dice: “Marquellano de Ancona”.

-¿Qué significa eso?

-Marquellanos es el gentilicio que define a los originarios de Las Marcas, una región de Italia. Ancona es la capital. Es una zona con una tradición muy especial, porque Las Marcas eran territorio del Papa dentro de Italia.

-Además de los actos políticos, ¿hubo otras situaciones así, donde se reconocieron por el apellido?

-Sí, varias. Por ejemplo, al hermano de Horacio, Sergio, le pasó en el Mundial de fútbol Alemania. Se encontró allá con uno de Santa Fe que también era Massaccesi. No eran parientes, pero terminaron viajando juntos. Después se encontraron a Mario Massaccesi, el periodista. Un día Mario estaba haciendo un reportaje típico afuera de la cancha y ellos se quedaron esperando a que terminara y le dicen: “Che, Massaccesi, yo soy Massaccesi”. Le mostraron los documentos. Mario se sorprendió pero está esa actitud de los Massaccesi de reconocerse el uno con el otro.

-¿Es un apellido común?

-No, no es como López. Es un apellido poco común, pero en aquella zona de Italia hay en todos los pueblitos. Desde ahí, se desparramó.

Los Massaccesi son de Italia, de la zona de Las Marcas Gentileza

Del apellido al grupo

-¿Y cómo se pasó de esas coincidencias al grupo actual?

-La idea empezó a tomar forma en Facebook. Primero me encontré con una chica de Necochea y otra de Baradero, que vive en Avellaneda, y quisimos hacer algo, pero en ese momento Facebook no ayudaba mucho para armar grupos. Recién entre 2018 y 2020 la idea volvió a aparecer: una chica de San Jorge, otra de Avellaneda y otra de Rosario empezaron a decir que estaría bueno encontrarse. Entonces nos pusimos a mover los contactos que yo había juntado durante años, no solo de Argentina sino también de otros países. Y esta vez funcionó.

-¿Crees que la pandemia influyó?

-Muchísimo. Para muchos, armar el árbol genealógico fue un hobby de la pandemia. Y además, al que quería le servía para avanzar con la ciudadanía italiana.

Lito tuvo la iniciativa hace cuatro décadas atrás de enviar una carta a todos los Massaccesi de la guía Gentileza

El primer encuentro

Antes de la primera gran reunión hubo, como en toda gesta familiar, un ensayo fallido. Marcos había hecho una primera convocatoria modesta, algo simple y sin demasiadas pretensiones: una mateada en Rosario para empezar a ponerle cara a tantos Massaccesi desperdigados. El resultado fue desolador y cómico a la vez. “Primero propuse hacer una mateada un día en Rosario. Pero no me dio bola nadie. Ese día fui solo al parque en Rosario”, recuerda.

Lejos de desanimarlo, aquel pequeño papelón terminó funcionando como prólogo. Si la familia no iba a aparecer por un mate, habría que darle a la cita un marco más solemne. Así nació una versión “más formal” del encuentro, que finalmente se concretó la mañana del sábado 10 de diciembre de 2022 en Rosario, nada menos que frente al Monumento a la Bandera. Asistieron entre 60 y 70 personas. “Sin querer coincidió con el Día de los Marquellanos, que conmemora a la Virgen de Loreto, patrona de la región de Las Marcas, en Italia”, dice.

El primer encuentro se realizó el 10 de diciembre de 2022 en el Monumento a la Bandera, en Rosario Gentileza

-¿Por qué eligieron ese lugar?

-Porque no sabíamos quién era quién ni quién iba a venir, si venía un Massaccesi o un delincuente, alguien a asaltarnos. Entonces pusimos un lugar de encuentro público y pedimos autorización a las autoridades del Monumento, porque íbamos a ser 50 o 60 personas. Estaban los gendarmes.

-¿Cómo hicieron la convocatoria?

-Para ese entonces ya se había armado el grupo de WhatsApp. En ese momento teníamos 70 u 80 miembros.

-¿Cómo fue el encuentro?

-Al encuentro vinieron alrededor de 25 con sus familias. Cada uno llevó fotos de su familia y su árbol genealógico. Porque no todos somos parientes, pero vamos descubriendo los que somos parientes o no. Después, de ese intercambio inicial fuimos a almorzar a un lugar enfrente del Monumento. Me acuerdo que las opciones eran pollo o pasta, como en un avión [risas].

-¿Cómo era el grupo en edades?

-Había muchos jubilados, gente mayor con muchos recuerdos. También chicos jóvenes a los que les interesa viajar, obtener la ciudadanía y hacer los papeles. Y después gente de mediana edad que nos hemos caído bien y nos tratamos como si fuéramos primos, aunque no lo seamos.

-¿Cuántos encuentros hicieron hasta ahora?

-Cuatro.

-¿Cómo eligen las ciudades?

-Tratamos de ir rotando. Después de Rosario, los encuentros fueron rotando entre Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, según dónde estuvieran los grupos más numerosos. El último fue, en diciembre pasado, en Miramar de Ansenuza.

En diciembre pasado, realizaron un encuentro en Miramar de Ansenuza, un balneario ubicado en el límite entre las provincias de Córdoba y Santa Fe Gentileza

La familia elegida

-Ustedes se autodeclararon familia. ¿Cómo surgió eso?

-Porque nos queremos como si fuéramos familia. En el grupo el código de respeto y convivencia es más allá de que haya o no haya parentesco, nos tratamos todos igual y nos tratamos como familia.

-¿Eso cómo se ve en la práctica?

-Y… yo llamo por teléfono a uno de Ceres y me recibe en su casa como si fuera un primo. He ido a Sunchales, a San Jorge, y también me he quedado a dormir en lo de otro Massaccesi.

-¿Qué pasa con los Massaccesi famosos, como Mario o la rama política?

-Ellos no participan en el grupo en forma directa, porque se podía armar el tema de pedirles todos los días algo. Por eso, Mario me dijo: “Marcos, mi teléfono guárdalo vos”. Entonces, cuando quieren hablar con Mario, hablan antes conmigo y yo le comento.

Entre los Massaccesi más conocidos que integran el grupo aparece Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Fue removido de su cargo a comienzos de abril, en medio de la polémica por un crédito hipotecario del Banco Nación que había tomado junto a su pareja para la compra de una primera vivienda.

-¿Encontraron parentescos concretos entre todos ustedes?

-Todavía no del todo. El próximo paso creo que va a ser un ADN, pero todavía no está aceptado en el grupo. Igual yo, por ejemplo, encontré que soy pariente con medio Saladillo.

“Massa de Iesi”

-¿Qué fueron descubriendo sobre el apellido?

-Tengo datos del registro del apellido desde 1270 y sobre el origen hay dos hipótesis: La primera sostiene que alude a los “Massa” de Iesi, es decir a agricultores o campesinos vinculados a esa ciudad de la región de Las Marcas. La segunda lo relaciona con Massaccio, antiguo nombre de la actual Cupramontana, una localidad cercana de la misma zona. En ese caso, el apellido derivaría de quienes eran “los de Massaccio”: de allí vendría massaccese en singular y massaccesi en plural.

Para futuras reuniones, el grupo ha recibido una invitación de la Asociación Marchegiana de Rosario para utilizar sus instalaciones, y también existe un pedido de los miembros de Mendoza para que el próximo encuentro se realice en su provincia Gentileza

-¿Y qué pasa con las distintas formas de escribirlo? Con doble s, con c, con una sola s…

-En el fondo somos todo lo mismo, pero eso igual genera algunos roces, más bien cómicos. Por ejemplo, “Massacese”, con e final, entra en el grupo. Pero hay algunos que no han querido sumarse porque dicen: “No, el mío se escribe diferente”. Y yo les explico: “Mirá, ustedes vienen del mismo pueblo que mi familia, de Osimo, y es muy probable que cuando llegaron a la Argentina se los hayan escrito mal”. Pero bueno, algunos no quieren saber nada. Y después también hubo otro problemita cuando dije “la juntada de los Massa”. Algunos no querían saber nada con que se los confundiera con el candidato. Lamentablemente está Sergio Massa, que nos embromó el apellido: somos todos Massa, menos ese... [Risas]

-También hay una historia en sus escudos.

-Según la tradición del grupo, los Massaccesi tienen dos escudos vinculados a distintos momentos de su historia en Las Marcas y a las disputas de ese territorio con el poder papal. Un primer escudo se habría perdido en una guerra y, tiempo después, otro Papa habría restituido el linaje con un nuevo emblema.

Somos muy parecidos

-Más allá de la genealogía, ¿qué encuentran ustedes en estas reuniones?

-Después de seis años ya hemos compartido muchas cosas juntos. Con algunos hemos comido cuatro o cinco veces. Hay afecto, hay historia común, hay anécdotas, hay viajes. Hoy ya son amigos. Además, varios nos hemos quedado sin padres, sin abuelos, y te falta ese referente del antecesor. Entonces lo que encontramos en el grupo es que todos somos muy parecidos. Y eso es emocionante.

Desde 2022, los Massaccesi se reúnen todos los años Gentileza

-¿En qué sentido parecidos?

-Empezás a charlar y enseguida aparecen coincidencias. Uno te dice: “A mí me decían ‘È ora di mangiare’”, o una deformación de esa frase en dialecto, y otro reconoce exactamente lo mismo. Ahí se dan cuenta de que, aunque no compartieran el mismo abuelo, crecieron con costumbres muy parecidas: comían las mismas cosas, escuchaban las mismas expresiones, tenían abuelos con hábitos similares, a muchos les gustaban las carreras de caballos y en casi todas las casas se repetía la misma escena: no te dejaban dejar comida en el plato. Eso es emocionante, movilizante.

-Encuentran una cultura común.

-Claro. Todos hemos vivido más o menos lo mismo. Por eso nos tratamos como familia.

-¿También aparecen coincidencias de migración?

-Sí. Hay muchísimos Massaccesi que eran ferroviarios en Italia y acá los mandaron a pueblos donde había talleres ferroviarios, como Ceres o San Cristóbal, en Santa Fe, o a zonas de Buenos Aires. Otros fueron al campo, con una base muy importante en Casilda y Cañada de Gómez, porque aquella zona de Italia era triguera y acá se quería desarrollar la agricultura.

-¿Cómo en toda familia, hay peleas?

-Sí, hay algunos roces. A veces por el alcohol, qué sé yo, pero no matamos a nadie. Y también pasa eso de que uno canta, la otra baila, otro quiere contar algo. Hay que dejar que todos canten, todos bailen, todos cuenten todo.

-¿Tienen personajes entrañables en el grupo?

-Sí, tenemos nuestra Mirta Legrand. Se llama Sara, una señora que tiene 101 años. Es de Monte Grande. Le festejamos los 100 años en Ranchos. Ella dice que llegó a esa edad porque nunca se casó, porque es soltera [risas].

Sara es "la Mirtha Legrand" de los Massaccesi: hace poco cumplió 101 años Gentileza

-¿Qué se viene ahora para el grupo?

-Hoy somos 130 personas en WhatsApp y estamos desarrollando la página web. Ese es el próximo paso grande. En Italia empezaron a replicar estos encuentros. Allá antes eran entre familiares, de sangre. Nosotros les dimos la idea de que se amplíen al apellido. Ya hicieron uno y eran alrededor de 80 personas.

-¿Creen que hay muchos más en el país?

—Ramas, no. Creo que las tenemos a todas. Pero tiene que haber, sí, más personas de las ramas conocidas. Porque yo hablo con tu papá, ponele, pero no sé si vos tenés cinco hermanos y no están. Entonces, las ramas las tenemos más o menos conocidas, pero las personas no.

-¿Por qué decidieron hacerlo todos los años?

-Porque salió bien, porque nos gusta. Y te digo que si pudiéramos hacerlo dos veces al año, andaría muy bien. El tema son las distancias y los costos.