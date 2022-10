Luis Novaresio se indignó con Facundo Moyano, pero Marina Calabró lo defendió: “Los peronistas no tienen cara”

escuchar

Mientras el oficialismo llega a las celebraciones del Día de la Lealtad dividido en tres actos y sin la presencia confirmada del presidente Alberto Fernández en ninguno de los escenarios, el dirigente gremial Facundo Moyano criticó al gobierno en duros términos, no sólo por carecer de “un proyecto de país” sino y sobre todo por no ser “peronista”.

Las declaraciones del hijo menor de poderoso sindicalista camionero Hugo Moyano generaron malestar en las filas del justicialismo y provocaron un contrapunto de opiniones este lunes entre los periodistas de LN+ durante el pase del programa Buen día Nación de Luis Novaresio con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul con Débora Plager y Marina Calabró.

“Facundo Moyano dice que este gobierno no es peronista”, introdujo Majul y puso al aire los dichos de ex Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines. “No hay un proyecto de país en la Argentina, se están discutiendo proyectos de poder, escucho a algunos candidatos aislados decir algo referente a algún aspecto de la política pero no hay discusión de país, sino de poder, que les sirve a los que están en el poder”, dijo Moyano.

Luis Novaresio se indignó con los últimos dichos de Facundo Moyano, pero Marina Calabró lo defendió

Y agregó: “Yo no soy un cliente de la política, soy un dirigente peronista y creo que hay que discutir qué es el peronismo. Si un pibe que no tiene laburo me pregunta qué es el peronismo, le digo primero que este gobierno no es peronista y que la discusión hay que darla adentro”.

Las declaraciones del ahora devenido dirigente futbolístico, quien desde 2021 es el presidente del marplatense Club Atlético Alvarado no cayeron bien en el gobierno, sobre todo en la facción massista, de la cual Moyano fue parte desde 2013, todavía más en una fecha tan significativa como lo es el 17 de octubre.

Facundo Moyano había dado el portazo del Frente de Todos antes de las elecciones de medio término del año pasado, cuando el oficialismo sufrió una dura derrota: “Decidí irme antes de la derrota. Pero no huí, me fui. Renuncié. Los que se fueron después de la derrota electoral son los que huyeron”, dijo en una entrevista con LN+.

“Otra de las cosas con las que no estaba de acuerdo es que para tomar una sola decisión había que hacer un tour por todos los ministros”, agregó.

Facundo Moyano el día que celebró el 16 aniversario del Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines Instagram

Novaresio: “Los peronistas no tienen cara”

“Los peronistas son maravillosos, los peronistas son geniales, no tienen cara. Son de una innescrupulosidad notable, ¿de qué partido es Facundo Moyano? ¿No estuvo con Sergio Massa? ¿Quién es el ministro de Economía?”, se indignó Novaresio.

Y continuó: “Lo digo con todo cariño, porque Facundo Moyano se enoja muy fácil; se pone muy sensible con estas cosas. Quiero decirle como suele decir un peronista como Julio Bárbaro: ‘El peronismo es un recuerdo que trae votos’, porque ideológicamente saltás de Puerta de Hierro a los Montoneros. La verdad, aflojen un poco con esta cosa de darnos lecciones de política”.

En este punto, Marina Calabró salió en defensa del dirigente gremial empleando una ironía. “Voy a quebrar una lanza por Facundo Moyano”, dijo sorpresivamente, y concluyó: “Si la mismísima vicepresidenta Cristina Kirchner puede hacerse ajena y decir ‘este gobierno tal cosa, este gobierno tal otra’, ¿por qué Facundo Moyano no?”.

