Diego Santilli suma una aliada en Interior con trayectoria bonaerense, pertenencia en Pro y pasado en el GEN

El Gobierno designó a Fernanda Antonijevic como subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, cargo que se encontraba vacante desde agosto. Con el nombramiento, el ministro Diego Santilli suma una aliada que trabaja con él desde 2021 y pertenece a Pro.

La flamante funcionaria expresó su “expectativa por este rol nuevo” e indicó que los pedidos del ministro Santilli son “escucha, pies en la tierra y decisiones claras”.

Su desembarco en la cartera de Interior significa un nuevo acercamiento de un dirigente de Pro al Gobierno. Ante la consulta de LA NACION respecto de si se afiliará a La Libertad Avanza (LLA), la subsecretaria sostuvo que aún no tiene una definición al respecto. Sin embargo, afirmó que trabajará en función de “lo que pida el Presidente” y remarcó su convicción con el sentido de la gestión nacional.

Fernanda Antonijevic junto a Diego Santilli, en la asunción del ministro Fernanda Antonijevic vía Instagram

Luego de las elecciones nacionales celebradas el 26 de octubre, nueve miembros de Pro se sumaron al bloque libertario en Diputados, una senadora imitó el movimiento en la Cámara alta y Santilli se sumó al gabinete.

“Asumimos con el compromiso de una gestión ordenada, federal y con resultados”, dijo Antonijevic en diálogo con este medio y subrayó que asume dentro de un equipo profesional que busca el diálogo institucional.

Advirtió que se modificó la competencia de la Subsecretaría, por lo que se está “interiorizando sobre las nuevas funciones”, entre las que destacó la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, la modernización del Archivo General de la Nación y la responsabilidad sobre 14 centros de frontera.

La designación de Antonijevic se publicó en el Boletín Oficial este martes, firmada por Milei y Santilli.

Trayectoria bonaerense

Antonijevic cuenta con una larga trayectoria política que tuvo epicentro en la provincia de Buenos Aires. Fue intendenta de Baradero entre 2015 y 2019. Aquel año compitió por la reelección bajo el sello Juntos por el Cambio, pero cayó ante el peronista Esteban “Tito” Sanzio.

También fue diputada provincial en dos períodos: 2009-2013 y 2021-2025. En este último mandato formó parte del bloque Pro en la Legislatura bonaerense. Antes, era parte del espacio Generación para un Encuentro Nacional (GEN) de Margarita Stolbizer. A partir de 2016 −año en que se desempeñaba como jefa municipal−, se afilió a Pro, espacio al que todavía pertenece.

Fernanda Antonijevic junto a Javier Milei, en la fábrica de Sidersa en San Nicolás Fernanda Antonijevic vía Instagram

Se referencia en Santilli desde 2021, año en que el actual ministro comenzó a trabajar por la gobernación bonaerense, cargo para el que finalmente se postuló en 2023.

“Creo que Diego Santilli es el ministro del Interior que en este momento se necesita. Conoce el país, los sectores productivos, es respetado por la gente y por la política, y sabe construir consensos. Sé que cada desafío que asuma estará guiado por una mirada puesta en el bienestar de los argentinos. Honrados de acompañarte en este nuevo capítulo. ¡Mis felicitaciones!”, publicó Antonijevic en sus redes, luego de asistir a la jura del ministro.

Cargo vacante

El cargo que ocupó la abogada de Baradero se encontraba vacante desde el 20 de agosto del año pasado, cuando el Ministerio aceptó la renuncia de la por entonces subsecretaria, Giselle Castelnuovo, quien había ocupado el cargo desde el 1° de marzo de 2024.

Castelnuovo dejó la Subsecretaría durante la campaña para las elecciones nacionales, en las que ocupó el décimo lugar en la lista de LLA de la provincia de Buenos Aires. El 3 de diciembre juró como diputada nacional en la sesión preparatoria, banca que ocupará hasta 2029.

El politólogo Pablo Salinas calificó su renuncia a la Subsecretaría como “una salida muy rara” en tanto de ella “depende el operativo electoral, dado que entre otras áreas maneja la DINE (Dirección Nacional Electoral)”. El analista dijo que su retirada implicaba “salir de un lado del mostrador para pasar al otro”.