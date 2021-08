El fuerte editorial de Jony Viale: “El kirchnerismo parece la principal oposición al Gobierno”

Desde que se dio a conocer el escándalo en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yañez, muchas figuras afines al Gobierno salieron a criticar a Alberto Fernández. En ese sentido, Jonatan Viale utilizó esas declaraciones junto con algunas actitudes de Cristina Kirchner para encausar su editorial.

“Fijate todos los retos que recibió en las últimas horas”, comenzó. En primer lugar, recordó el “poné orden” que le dijo la vicepresidenta a Fernández en un acto. “¿Sabés a qué se parecía? A aquel recordado reto de Cristina en el primer discurso de Alberto frente al Congreso”, indicó.

“Ahora, no es solo Cristina la que reta al Presidente”, introdujo. A continuación, repasó las declaraciones de Hebe de Bonafini: “El Presidente no puede cometer errores tan gruesos”; Sergio Berni: “Si entregamos a nuestra compañera es difícil que nos crean”; Oscar Parrilli: “Hay que hacer un llamado de atención a los que están al lado del Presidente”; Pedo Cahn: “Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos”, y otros tantos nombres oficialistas como Luis D’Elía o Roberto Navarro.

El Presidente humillado. El editorial de Jonatan Viale.

“¿Te das cuenta? Es un Presidente retado, humillado por los propios, los socios, los aliados, los supuestos amigos. Aunque yo creo que la crítica que más le duele a Alberto es cuando Cristina le dice que no metió hasta ahora ningún gol”, remató Viale.

Luego de repasar otras declaraciones protagonizadas por la vicepresidenta, recordó algunos eventos que tuvieron lugar en la Argentina en estos años de Gobierno. El porcentaje de vacunación, la pobreza, inflación y el precio del dólar fueron algunas de las aristas mencionadas por el periodista.

Pero después retomó su análisis principal. Tras recordar una frase de Horacio Verbitsky cuando le dijo al Presidente que “da un mal ejemplo”, indicó: “Por momentos pareciera que la principal oposición al Gobierno es el kirchnerismo ¿Cuál es la estrategia? Que llegue al 2023 pero sin poder, que entienda que nunca va a poder romper con la jefa”.

“Qué lejos quedó ese Presidente altanero, soberbio, autoritario que le gritaba a la gente. Ese Presidente llegó a tener 68 puntos de imagen positiva en abril del año pasado y en junio de este año ya tenía 28. A ese sondeo le falta el escándalo de Olivos”, precisó. “La clase alta, enojada; la clase media, fusilada; la clase baja, acorralada. Encima de todo, un presidente sin poder, autoridad y legitimidad. Un presidente humillado”, concluyó.

