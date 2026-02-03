Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Patricia Bullrich se mostró optimista respecto a la reforma del régimen penal juvenil: “Tolerancia cero”
luego de la primera jornada de sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo, Patricia Bullrich se refirió a uno de los temas habilitados para ser tratados en este período en el Congreso: una reforma del régimen penal juvenil,lo que podría implicar una baja de la edad de imputabilidad.
“Esta vez sale, no sé si con los 13 años, pero ojalá que sí”, sostuvo la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires este lunes por la noche en LN+ respecto a las expectativas del Gobierno en relación a su capacidad para conseguir los votos necesarios.
Jorge Macri arremetió contra Juan Grabois por “comedores fantasma”: “El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido”
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, arremetió contra el diputado nacional por Fuerza Patria Juan Grabois por presuntos comedores inexistentes e irregularidades respecto a la asignación de raciones de comida.
“Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios”, señaló Macri mediante una publicación que realizó en su cuenta de X. En ese marco, apuntó contra el dirigente que también tiene vinculo con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): “El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois”.
Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois.— Jorge Macri (@jorgemacri) February 2, 2026
Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso.
Manuel Adorni admitió que no se le permitió a Lavagna implementar el nuevo índice de inflación: “No era justo”
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras la renuncia de Marco Lavagna, quien había impulsado un nuevo indicador para medir la inflación. Asimismo, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.
“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, aseguró en diálogo con Luis Majul, por LN+.
El gobernador Sáenz cruzó a Milani por la intervención de Cristina Kirchner en el PJ de Jujuy
La suspensión de la senadora Carolina Moises del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy, dispuesta por los interventores enviados por la titular Cristina Kirchner, desató un fuerte cruce en las redes sociales entre el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el exjefe del Ejército César Milani.
“¡Basta de autoritarismo!” tituló Sáenz su publicación en X donde denunció una “dictadura del pensamiento” en el PJ. “Sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la señora”, apuntó el mandatario provincial contra la expresidenta.
¡BASTA DE AUTORITARISMO!— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 30, 2026
En un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce @CFKArgentina sobre el PJ, sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la… https://t.co/Dh8PJEFi1N
Pablo Moyano se suma al bloque de gremios que se abrió de la CGT para movilizarse en contra de la reforma laboral
Después de meses de silencio y sin involucrarse en el ajedrez sindical, Pablo Moyano, número dos del Sindicato de Camioneros, dijo hoy que se sumará al bloque de sindicatos que se abrió de la CGT para intentar frenar la reforma laboral.
“Hay que estar en la calle. Me reuní con el compañero [Abel] Furlán y el día que se trate vamos a estar en la calle”, señaló Moyano en FM 89.3, Radio Gráfica. Es decir, se integrará al conglomerado de gremios que se reunió la semana pasada en la sede la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para definir protestas en rechazo del proyecto oficial.
Seguí leyendo
Baja de la edad de imputabilidad. Bullrich se mostró optimista respecto a la reforma del régimen penal juvenil: “Tolerancia cero”
“El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido”. Jorge Macri arremetió contra Grabois por irregularidades en comedores de la Ciudad
Análisis. Milei y el fantasma de Massa
- 1
Milei adelanta la campaña electoral con viajes al interior, pero mantiene el “pacto de no agresión” con gobernadores dialoguistas
- 2
Tierra de Fuego: un subsidio al gas envasado y la intervención del puerto ponen en jaque la alianza de Melella y Vuoto
- 3
Fijan fecha para definir la competencia de la causa judicial que más inquieta a Chiqui Tapia
- 4
Del fulgor internacional al barro local