El ministro Presti participa en Miami de un reunión militar de países aliados de Estados Unidos

WASHINGTON.- En plena convulsión global por la guerra en Medio Oriente, el ministro de Defensa, Carlos Presti, participa este miércoles y jueves de una reunión militar en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Miami, que estará encabezada por su comandante, Francis Donovan, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

La reunión agrupa a 15 países del hemisferio aliados de Estados Unidos -entre ellos, la Argentina- y servirá para intercambiar información sobre los desafíos regionales. Según supo LA NACION, tendrá un formato similar a la reunión de jefes de Estado Mayor Conjunto del continente que se desarrolló en Washington el mes pasado, a la que asistió el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y su equipo. ministerio de defensa

La presencia del teniente general Presti en la reunión es una nueva muestra del alineamiento del gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump. El presidente norteamericano volverá a encontrarse con el líder libertario en una cumbre en su club en Doral, Miami, el próximo sábado, de la que participarán otros mandatarios de la región aliados de la Casa Blanca.

La primera jornada del encuentro militar en Miami comenzará esta tarde, y mañana será el cierre, con un evento que durará todo el día. Se dispondrán mesas de trabajo de los líderes militares participantes y se prevé que, en el cierre, haya una declaración conjunta, aunque aún el texto no está trabajado, supo LA NACION. La lista de países participantes no fue informada oficialmente.

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. HANDOUT� - US Embassy in Venezuela�

Donovan asumió como comandante del Comando Sur de los Estados Unidos el 5 de febrero pasado tras ser confirmado por el Senado. Pocos días después, en una visita de alto calibre, viajó a Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, que lideran el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington el 3 de enero.

Hegseth, por su parte, participó esta mañana en la sede del Pentágono de una conferencia de prensa en la que dio detalles de la “Operación Furia Épica” que las fuerzas norteamericanas están desarrollando contra el régimen de Irán.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Pentágono. Mark Schiefelbein - AP

El viaje de Presti a Miami se produce luego de que el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, participara el 11 de febrero en Washington de otra cumbre militar que reunió a funcionarios de 34 países del hemisferio occidental.

Esa reunión, que encabezó el jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, general Dan Caine, buscó reforzar la cooperación hemisférica, aumentar el intercambio de información y plantear estrategias para luchar contra “amenazas que no tienen fronteras”, al tiempo que Estados Unidos sugirió a los países de la región que aumenten su presupuesto en defensa.

En el marco de esa cumbre, de la que también participó Hegseth, Dalle Nogare resaltó que la Argentina busca consolidarse como un “actor de importancia por su profesionalismo y doctrina en temas de seguridad y defensa”, y destacó cómo Estados Unidos considera a la administración de Milei como uno de sus principales aliados en la región.

Ese encuentro en Washington y el que se desarrolla ahora en Miami pone en relieve las posibles implicaciones militares de la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana (la enmienda Trump a la Doctrina Monroe de política exterior, de 1823) y una nueva estrategia de seguridad que pone el foco en el hemisferio occidental.

“Tras años de abandono, el Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorios estratégicos en toda la región“, señaló el Pentágono en el documento de su Estrategia de Defensa Nacional para 2026, presentado en enero pasado.