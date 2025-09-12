en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El sugestivo mensaje de Villarruel después de la condena a Bolsonaro en el que planteó un fenómeno de la región: “Resulta inquietante”
A raíz de la condena de la Justicia brasileña al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión, la vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó en sus redes con un sugestivo mensaje y declaró: “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos“.
LA NACION
Más notas de Javier Milei
Seguí leyendo
Veto total. Milei frenó la reforma de la ley de los ATN, pese a que abrió una ronda de diálogo con gobernadores
El caso de los audios. Cerimedo ratificó en la Justicia los dichos de Spagnuolo sobre las presuntas coimas en Discapacidad
"Resulta inquietante". El sugestivo mensaje de Villarruel después de la condena a Bolsonaro
Más leídas de Política
- 1
Dónde voto en las elecciones 2025: cuándo estará publicado el padrón electoral de octubre
- 2
Llegó a Ezeiza el vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos
- 3
Javier Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, mientras estira la definición sobre los ATN
- 4
La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan