Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

En el marco de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se aprobó la reforma penal juvenil, las diputadas Karen Reichardt y Myriam Bregman tuvieron un cruce en redes sociales. El intercambio comenzó porque la parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA) compartió una foto sugestiva contra la bancada de izquierda, lo que generó la reacción del sector opositor.