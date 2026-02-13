Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Bregman y Reichardt se cruzaron tras la media sanción a la reforma penal juvenil: “Seguís sacando 3 votos”
En el marco de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se aprobó la reforma penal juvenil, las diputadas Karen Reichardt y Myriam Bregman tuvieron un cruce en redes sociales. El intercambio comenzó porque la parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA) compartió una foto sugestiva contra la bancada de izquierda, lo que generó la reacción del sector opositor.
Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años - Clone
En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
