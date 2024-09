Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

03.00 | El Gobierno celebró la decisión del FMI de apartar a Valdés: “Es un zurdo que no entiende nuestro programa”

Por Jaime Rosemberg y Cecilia Devanna

Sin disimular su satisfacción, el gobierno de Javier Milei celebró este jueves la decisión del FMI de apartar economista chileno Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), y hasta ahora encargado de las negociaciones con Argentina.

“Valdés se había vuelto loco y esto demuestra la predisposición del Fondo a acordar con nosotros”, expresaron muy cerca del Presidente poco después de conocida la decisión del organismo multilateral de crédito. “Era alguien que operaba en contra”, insistieron en la Casa Rosada.

02.30 | Eduardo Feinmann cruzó a Patricia Bullrich por un video fake de la nena gaseada: “No nos van a enchastrar”

Tenso cruce de Eduardo Feinmann y Patricia Bullrich en LN+

El periodista Eduardo Feinmann y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvieron un tenso cruce en vivo por un video fake de la nena gaseada frente al Congreso el día de la sesión en la que se ratificó el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria.

“Ni a mí ni a este programa ni a este canal nos van a enchastrar”, dijo el periodista al comenzar El Noticiero de LN+ esta tarde. Feinmann contó al inicio del programa que había difundido el día anterior un video en el que una mujer vestida con uniforme naranja, ajena al operativo de seguridad, tiraba gas pimienta a una nena de 10 años fuera del Congreso.

02.00 | Lousteau criticó al Gobierno en el debate sobre el financiamiento universitario: “No se ocupan ni del pasado ni del presente”

Martín Lousteau en la sesión del Senado Marcos Brindicci - LA NACION

El senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la UCR Nacional cuestionó en su discurso: “Dentro de las bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, ¿no hay libertad para los jóvenes para estudiar, formarse y construir un futuro? Parece que no”.

Y siguió: “Este gobierno no quiere hacer un reconocimiento ni al esfuerzo del pasado, por eso lo de ayer de jubilaciones, no quiere aliviar angustias del presente y no quiere darle ninguna certidumbre. Las grandes empresas tienen 30 años de estabilidad tributaria, los grandes contribuyentes tienen 15 años de estabilidad tributaria. Los jubilados no saben lo que van a cobrar de bono el mes que viene. Los trabajadores universitarios no saben cuándo van a volver a recuperar algo del poder adquisitivo que perdieron”.

Sobre el veto del Presidente: “No creo que lo vaya a hacer, no creo que sea tan obcecado, tan cabeza dura y tan ignorante. Porque los que tengan que hacer los números de Hacienda le van a decir que es nada”.

01.30 | Sandra Pettovello deslizó que el Gobierno podría vetar el financiamiento universitario: “Si no mantenemos el equilibrio fiscal, todo el sacrificio que se hizo no va a tener sentido”

Mientras se define el financiamiento universitario, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, definió al equilibrio fiscal como “la columna vertebral de este Gobierno” y deslizó que entonces el presidente Javier Milei podría vetar si el Senado aprueba el financiamiento universitario.

“Lo que se tiene que entender en cuanto al veto es que hay una columna vertebral que es la economía y que en este caso es el equilibrio fiscal. Si nosotros no mantenemos el equilibrio fiscal, todo el sacrificio que se hizo hasta ahora y que hizo la ciudadanía no va a tener sentido, porque nosotros no podemos emitir, no queremos y la única manera es llegar al equilibrio fiscal para bajar la inflación. Es la mejor política para el bolsillo de la gente”, dijo durante una entrevista con LN+.

01.00 | Leandro Santoro pidió que Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva se presenten en Diputados para explicar lo sucedido en la marcha del miércoles

A través de un documento dirigido al Poder Ejecutivo, el diputado por Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro exigió la presencia de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Alejandra Monteoliva, secretaria de la cartera, en la Cámara baja para responder seis preguntas sobre el episodio que ocurrió el miércoles en las inmediaciones del recinto.

“Acabamos de pedir la comparecencia de la ministra de Seguridad y su vice a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el accionar de la Policía Federal durante la marcha de ayer (donde resultó gaseada una niña) y por la operación de encubrimiento llevada adelante por dichas autoridades, que hoy quedó al descubierto”, expresó.

Acabamos de pedir la comparecencia de la Ministra de Seguridad y su vice al HCDN por el accionar de la PFA durante la marcha de ayer (donde resultó gaseada una niña) y por la operación de encubrimiento llevada adelante por dichas autoridades, que hoy quedó al descubierto. pic.twitter.com/LlpXvTLvVM — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 13, 2024

00.30 | Javier Milei gana tiempo con ayuda opositora

Por Claudio Jacquelin

La realidad política y económica no da respiro. Avances, retrocesos, tropiezos, recuperaciones se suceden y se superponen a ritmo vertiginoso. Nada termina de encontrar su punto de equilibrio ni de despejar el horizonte.

La incertidumbre, sin embargo, parece jugar en favor del Gobierno, que gana tiempo mientras la economía sigue en terapia intermedia, alternando buenas noticias con algunas regulares y otras malas. Es el fruto de algunos méritos propios del oficialismo, de la excepcional paciencia social y de muchas debilidades de la oposición, a las que Javier Milei, con su flamante uniforme de político, empieza a explotar en beneficio propio.

