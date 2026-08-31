Javier Milei y sus medidas, en vivo: su participación en el congreso de la FIA y la llegada de la misión del Vaticano
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (5)
Llegó al Aeroparque la segunda “misión de avanzada” del Vaticano que definirá detalles del viaje de León XIV
Cerca de las 18.30 de este domingo arribó al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo de Latam, la misión de avanzada del Vaticano, que permanecerá tres días en el país para coordinar la visita que el papa León XIV hará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.
La delegación es encabezada por el coordinador de los viajes papales de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, un sacerdote mexicano del servicio diplomático del Vaticano que fue designado en esa estratégica función en junio de 2025 por León XIV un mes después de ser elegido papa.
Agenda presidencial: Milei participará de un congreso de la FIA y viajará a Chile para una reunión con Kast
El presidente Javier Milei participará, este lunes, del Congreso Americano de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), y visitará Chile, el jueves, para entrevistarse con su par José Antonio Kast. La agenda semanal del jefe del Estado incluirá una reunión de gabinete y un encuentro del sector finanzas en la provincia de Misiones.
En momentos en que se activaron gestiones para intentar que la Fórmula 1 vuelva a tener un Gran Premio en la Argentina (el último fue en 1998) y que el piloto Franco Colapinto renovó su vínculo con el equipo Alpine para el año próximo, Milei será parte del Congreso Americano de la FIA, entidad que preside Mohammed Ben Sulayem. El encuentro se extenderá durante tres jornadas, hasta el miércoles, en el hotel Four Seasons.
Renunció el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso tras el avance oficialista sobre el organismo
Después de que el oficialismo limitara las competencias de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), renunció su director general, Gabriel Esterelles. Su salida se produjo en medio de una reorganización del organismo técnico que continuará este lunes, cuando la Comisión Bicameral que supervisa su funcionamiento se reúna para cerrar la auditoría interna, modificar el reglamento, establecer un nuevo plan de trabajo y designar nuevos coordinadores en áreas claves.
Aunque Esterelles alegó “motivos personales”, su alejamiento se conoce después de que La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados avanzaran con una fuerte restricción de las atribuciones de la OPC y a apenas dos semanas de que venza el plazo para que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.
La Iglesia lanza un llamado al Gobierno por la morosidad: “No se puede decir que no interesa”
MENDOZA.- La Iglesia fijó posición sobre el debate en torno al problema de las deudas de los hogares, en medio del debate que involucró al gobierno de Javier Milei y sectores de la oposición. “No se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa”, expresó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo.
El mensaje de Colombo tiene un significancia especial, ya que viene de visitar al Papa León XIV, previo a su llegada a la Argentina, prevista para noviembre.
El gobernador Sáenz se encamina a controlar los PJ de Salta y Jujuy, tras las intervenciones cristinistas y judiciales
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, consolida su dominio sobre el peronismo en su provincia, pero también lo extiende a Jujuy. En ambos territorios, dirigentes que están alineados con el mandatario salteño quedaron o se perfilan para quedar a cargo del Partido Justicialista, luego de meses de recursos judiciales e intervenciones dictadas por el PJ nacional, conducido por la expresidenta Cristina Kirchner. El PJ de Salta tiene una nueva conducción, alineada con el gobernador de la provincia, y el de Jujuy cuenta con una única lista habilitada para hacerse de la presidencia, referenciada en la senadora nacional Carolina Moisés, también cercana a Sáenz, pero la elección interna quedó en suspenso tras un reciente fallo judicial impulsado por una nómina rival.
El último interventor judicial designado en el PJ de Salta, José Luis Gambetta, otro dirigente vinculado a Sáenz (y al exsenador Juan Carlos Romero) había convocado a las elecciones el 2 de agosto. Los comicios no se realizaron porque solo hubo una lista presentada, que respondía al gobernador y estaba liderada por el exsenador nacional Julio Argentino San Millán, actual representante de Relaciones Internacionales del gobierno salteño. San Millán ya asumió.
Refinanciar deudas, frenar embargos y limitar intereses: qué proponen los 50 proyectos que impulsa la oposición sobre morosidad
La oposición en Diputados trabaja para poner en el centro de la discusión parlamentaria el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias. Para eso reunió 50 proyectos que ofrecen distintas respuestas, desde planes de refinanciación y quitas de intereses hasta límites a las tasas, suspensión de embargos y mayores controles sobre bancos y fintech.
El objetivo es llevar el tema al recinto en la sesión especial convocada para el 9 de septiembre. La iniciativa no solo reúne al peronismo y al Frente de Izquierda, sino también a un amplio abanico de bloques del centro político, como Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Argentina Federal, además de espacios que responden a gobernadores que suelen colaborar con la agenda libertaria, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil.
El Gobierno apura la jura de dos camaristas para ampliar su control sobre los tribunales que investigan casos de corrupción
El Gobierno amplía su control sobre los tribunales federales que investigan casos de corrupción con la designación, prevista para esta semana, de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, quienes jurarán en una ceremonia que ya genera expectativa en Comodoro Py 2002.
El viernes a la noche los pliegos seguían en el Senado, pero llegarán en los primeros días de la semana a la Casa Rosada; allí los firmarán “rápidamente”, según dijeron en el Gobierno, y esta misma semana se hará la jura. El mecanismo denota que hay apuro.
El peronismo activa a sus principales protagonistas, que aún no volvieron a reunirse
La reunión del 12 de agosto, que puso bajo un mismo techo a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, con el objetivo de unificar posiciones alrededor de la permanencia de las elecciones PASO, no tuvo aún una nueva edición, aunque dejó buenas señales dentro de una interna de largo aliento. El gobernador bonaerense, el diputado nacional y el exministro de Economía, por el momento, eligieron continuar con sus movimientos por separado y, durante la semana que pasó, así lo demostraron en distintas actividades junto a la tropa propia.
Hace poco más de dos semanas, Kicillof, Kirchner y Massa concurrieron a un encuentro organizado por los jefes de los bloques legislativos del peronismo en el Congreso (Germán Martínez y José Mayans), en el que, junto con gobernadores kirchneristas, cerraron filas alrededor del mantenimiento de las PASO, en contra de los deseos del Gobierno, que busca eliminarlas.
- 1
- 2
Una casa con pileta al lado de la UOM y un departamento en un barrio de lujo: las nuevas propiedades de la “vecina” de Cristina Kirchner
- 3
El gobernador Sáenz se encamina a controlar los PJ de Salta y Jujuy, tras las intervenciones cristinistas y judiciales
- 4
Series, libros y visitas: qué dicen los informes de los especialistas que controlan a Cristina Kirchner una vez por mes