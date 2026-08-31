Javier Milei y sus medidas, en vivo: su participación en el congreso de la FIA y la llegada de la misión del Vaticano

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, consolida su dominio sobre el peronismo en su provincia, pero también lo extiende a Jujuy. En ambos territorios, dirigentes que están alineados con el mandatario salteño quedaron o se perfilan para quedar a cargo del Partido Justicialista, luego de meses de recursos judiciales e intervenciones dictadas por el PJ nacional, conducido por la expresidenta Cristina Kirchner. El PJ de Salta tiene una nueva conducción, alineada con el gobernador de la provincia, y el de Jujuy cuenta con una única lista habilitada para hacerse de la presidencia, referenciada en la senadora nacional Carolina Moisés, también cercana a Sáenz, pero la elección interna quedó en suspenso tras un reciente fallo judicial impulsado por una nómina rival.

El último interventor judicial designado en el PJ de Salta, José Luis Gambetta, otro dirigente vinculado a Sáenz (y al exsenador Juan Carlos Romero) había convocado a las elecciones el 2 de agosto. Los comicios no se realizaron porque solo hubo una lista presentada, que respondía al gobernador y estaba liderada por el exsenador nacional Julio Argentino San Millán, actual representante de Relaciones Internacionales del gobierno salteño. San Millán ya asumió.