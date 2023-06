Juan Manuel Urtubey dio por terminada su alianza con Schiaretti: “Se rompió”

escuchar

Juan Manuel Urtubey afirmó que su alianza política con Juan Schiaretti finalizó por el acercamiento del gobernador de Córdoba a Juntos por el Cambio. El exmandatario salteño consideró que “se rompió” la alternativa que ambos representaban como candidatos a presidente, postulación que preveían dirimir en una interna. Por el momento, Urtubey no bajó su precandidatura presidencial, pero ingresó en una etapa de análisis.

“Es difícil un relanzamiento del espacio, da la sensación de que eso se rompió”, afirmó Urtubey en declaraciones a radio FutuRöck, y añadió que las negociaciones de Schiaretti con Juntos por el Cambio dejan “bastante renga” la posibilidad de conformar un espacio alternativo.

“Soy consciente de que no tenemos la capacidad electoral. Cuando no hay posibilidad para un espacio es porque no se advierte esa necesidad”, evaluó el exgobernador de Salta en sus declaraciones radiales. “Hay que entender que las ausencias de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del expresidente Mauricio Macri como candidatos ablanda mucho más cada uno de los espacios y se justifica menos una opción como la nuestra” , dijo, de todos modos, el salteño.

Urtubey remarcó su rechazo a la posible incorporación de Schiaretti a la principal alianza opositora. Aseveró que tiene “una agenda de país que no tiene nada que ver” con Juntos por el Cambio. ”Siempre voy a estar más cerca de discutir una interna del peronismo por mis convicciones, pero hoy lamentablemente no está pasando”, indicó Urtubey, que compartió actos con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y en ocasiones lo calificó de “dirigente interesante”.

El exgobernador salteño subrayó en sus declaraciones radiales que “el peronismo tiene que proponer algo superior”, porque “el Gobierno está dirimiendo el poder entre el Presidente y la vicepresidenta”.

Según pudo saber LA NACION, por el momento Urtubey no declinó su intención de ser candidato a presidente, pero descarta participar de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos . El dirigente ya había lanzado una incipiente campaña, con cartelería y la leyenda “Hagamos un país”. Además, en el entorno del salteño creen que Diego Bossio y Florencio Randazzo irían con Schiaretti a JxC.

